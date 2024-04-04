В психологии есть понятие акцентуации, артефакта раннего возраста, периода формирования характера. Она практически не проявляется у индивида во взрослом возрасте, но при попадании в сложную жизненную, экстремально стрессовую ситуацию, именно эти черты всплывают на поверхность из глубин психики. Уверенный в себе человек может на некоторое время впасть в истерику, проявить нерешительность, мнительность и наоборот. Все мы родом из детства, требуется не дюжая работа над собой, чтобы в тяжелой ситуации не воспроизводить эти стереотипы.

Два года идёт открытое противостояние России и Запада, в нашей стране запущен продолжительный консервативный поворот и изменение (цикл блицкрига ментальной войны 7 лет), поступательно, шаг за шагом. Однако, в стрессе после теракта в Крокусе у многих чиновников и экспертов сработали шаблоны и привычки прошлых десятилетий. Да, террористы были таджиками, которыми скорее всего воспользовался киевский режим и британцы, это можно было спокойно говорить и не устраивать шапито. О человеке нужно судить по его делам, но, если среда и обстоятельства формируют предпосылки для преступлений, с этим обязательно нужно работать, а не прятать под ковёр. Само не рассосётся.

В любом народе есть процент неадекватных людей, но тот факт, что где-то таких существенно больше, требует анализа, извлечения урока и профилактики. Однако, первые сутки действия и реакции были в типичной чиновничьей логики последних лет. Получилось отвратительно. Экзальтированные люди сделали вывод – власть и журналисты покрывают и всё врут. Нормальные люди задались вопросом: «Это что за дичь, они нас за идиотов считают?…». Благо потом опомнились, ну как … скорее всего получили четкую и внятную позицию сверху. Для общества это стали слова Владимира Путина: «Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, – этот принцип должен быть решающим». После чего был дан импульс реального и системного усиления цифровизации и контроля в миграционном вопросе.

Кому-то покажется странным, но данные тренды проявлены давно, они были бы запущены вне зависимости от текущих событий, немного позже, но усиление бы всё равно пошло. Цифровизация лишь инструмент, важно в чьих она руках. Недавно по предложению Сергея Шойгу был введен общий документ ветерана – ещё один положительный пример. Очень ждём, когда ответственность за хранение данных в России будет введена на уровне пожарной безопасности, но это следующий шаг.

К разговору про «нет наций и религий». Во время теракта больше десятка ребят-школьников, что подрабатывали в Крокусе, выводили людей. В рамках PR и стереотипов, первое время усиленно рассказывали лишь про одного из них, "нужной" с точки зрения информационной политики национальности, вышло отвратительно, в первую очередь для самого подростка, если он даже этого ещё не понимает. После получения указаний, начали говорить про всех – хорошо, но лучше подобного не повторять.

Можно сказать, что тема заиграна, но нет – регулярно в новостях проскакивает информация, что очередная исламская и/или этническая структура награждает и благодарит одного «своего», не вспоминая про других. Ну так это и есть разделение по национальному и религиозному принципу. Слова не должны расходиться с делами, будем надеяться примитивных манипуляций в стиле: «Вы не понимаете, это другое» станет меньше.

И, да, немного позитива, радует, что эта война с Западом начала создавать свою героическую эстетику и единение в новых формах, вот как здесь или здесь, вот это наши, СВОи люди…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В сложных ситуациях у людей могут проявляться стереотипы и привычки из детства (акцентуации характера).

2. После теракта в Крокусе некоторые чиновники и эксперты отреагировали в прежней чиновничьей манере, что вызвало критику общества.

3. Позже власти дали четкую позицию о необходимости уважения к традициям и культуре России со стороны мигрантов.

4. Цифровизация и контроль в миграционном вопросе будут усилены.

5. Введение общего документа ветерана – положительный пример изменений.

6. Критикуется разделение по национальному и религиозному принципу при освещении героических поступков.

7. Происходит формирование новой героической эстетики и единения в период противостояния с Западом.

Вывод:

В сложной ситуации противостояния с Западом у некоторых представителей власти проявились устаревшие стереотипы и привычки из прошлого. Однако впоследствии были даны четкие установки на уважение к традициям России, усиление контроля в миграционной сфере и цифровизацию. Критикуется разделение по национальному признаку при освещении героических поступков. В обществе формируется новая героическая эстетика и чувство единения в период противостояния.