По мере изменений в мире, интеллектуальные игрища в поисках «образа будущего» и идеологии в России сходят на нет. Даже до самых оторванных от реалий мечтателей стало доходить, никто просто так давать им деньги не будет, нужны практические решения, способные приносить реальную пользу. Нет ничего удивительного, что начались разговоры про необходимость создания аналитических центров / «фабрик мысли». Сама идея здравая, проблемы и дефицит подобной работы в стране очевиден, о чем говорил и писал в предыдущие годы, и что доходило до верхнего уровня. Однако, теперь это становится новой «модной темой».

Люди слабы и большая часть рассказов о необходимости создания «think tanks» ведётся в парадигме иждивенцев и чиновников: «Дайте много денег, мы вам все сделаем, но потом когда-нибудь. Это можем только мы». Интеллектуально-концептуальный флёр в этом помогает просителям. В другой подобной ситуации человек из бизнеса или государственный деятель перешёл бы в режим собеседования и попросил предъявить подобные по сложности, пониманию и масштабу предыдущие работы, коих разумеется не будет.

Игра на чужом поле настраивает на осторожность в суждениях, понять, что за "уважаемым концептуалистом" скрывается ритор-словоблуд и пропагандист, а бывает и мелкий жулик, инфоцыган, барыга на доверии, не так просто, легко поддаться стереотипу, поверить на слово, на что и строится расчёт. Все мы проходим через такие разочарования, но это нормально. Если поддаться и выделить много денег, то результат будет прогнозируемым – возрождение сети советских НИИ, в их самом худшем варианте, даже не с нулевой, а отрицательной производительностью, так как будут стараться монополизировать мысль.

Попытки в лоб скопировать западные принципы будут иметь ещё худшие последствия, так как существующая система «фабрик мысли» полностью выродилась, превратилась в систему кладбищ мысли. Если брать за основу положение и принципы начала XX века, когда всё это создавалось на западе, всё равно нужно вносить корректировки на разницу современных русских и англосаксонских принципов элит, управления, построения иерархий и т.д.

Ранее обращался к этой теме, повторять всё не буду, лишь расширю и добавлю. Создание системы «интеллектуальных центров» потребует несколько лет, для этого необходимо получение одобрения от первых и наиболее значимых лиц российской элиты, которые отвечают и курируют долгосрочную, стратегическую политику в России. Данная система не может быть вне государственной системы, она должна быть институциализирована, но как отдельная, полуавтономная конструкция.

Необходимо наладить взаимоотношения с органами власти в виде общей постановки задач, подготовки материалов, формирования рекомендаций, но не в форме приказов и указаний, а запроса рекомендаций. Финансирование не должно идти напрямую от тех, кто ставит задачи, т.е. нужны отдельные строки в бюджетах фондов, госкорпораций и крупных компаний. Контроль государства в целом есть, но нет навязывания готовых ответов и контроля конкретных чиновников.

Создание подобной сети структур невозможно на добровольных, факультативных началах, такова особенность России, но и внутри госоргана все выродится в формализм. Необходимо, чтобы в новой конфигурации власти (2024-2030 гг.) у этого вопроса появился не просто куратор-администратор, а куратор-творец, для которого это будет личным проектом, но параллельным основной деятельности. Этот человек должен получить одобрение, быть в статусе не ниже министра, параллельно исполнять множество задач, но всегда помнить о своем "хобби".

Текущая деятельность важна, ведь будь он даже помощником Президента, но без большого штата, протолкнуть ничего не выйдет. Надо не просто создать, но и встроить в систему власти намертво, чтобы следующее поколение государственных деятелей воспринимало нормой, а не блажью предшественников, как происходит с разными аналитическими институтами при Правительстве. Данная система должна изначально быть не привязанной к личностям, т.е. не в форме института имени кого-нибудь.

Данная задача должна быть решена за ближайшие 5-6 лет, как раз к следующей ротации власти, что совпадёт со сменой поколений в элите, но для этого среди потенциальных «министров» должен найтись куратор-творец.

И, да, потенциальный круг министров уже очерчен, большая проверка на первую форму проводится хорошо заранее, разных «опытных визионеров», плюшевых мишек, профанных профессоров и просто мечтателей о бюджетах там не будет…)))

Андрей Школьников

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России возникла потребность в создании системы аналитических центров и "фабрик мысли". Эта идея здравая, но ее реализация не должна сводиться к созданию очередных иждивенческих структур.

2. Попытки скопировать западные принципы не дадут результата, нужно учитывать российские реалии. Система должна быть институциализирована, но не привязана к конкретным чиновникам.

3. Для создания такой системы нужно одобрение элиты и куратор-творец на уровне министра. Это должен быть личный проект человека, параллельный основной работе.

4. Задача должна быть решена в ближайшие 5-6 лет, к следующей ротации власти. Надо встроить систему в госаппарат намертво.

Вывод: автор видит необходимость создания в России системы аналитических центров, которая должна быть институциализирована, но независима от конкретных чиновников. Для этого нужна поддержка элиты и личная заинтересованность одного из высокопоставленных чиновников.