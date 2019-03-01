Сила мысли.

Автор Lesnik

Приветствую вас!

Предлагаю вашему вниманию статью, о жизненной силе и силе нашего мышления. Данный материал кому-то поможет справиться со временными жизненными трудностями.

Многие люди не подозревают о том, что наши мысли имеют огромную силу. Все мысли, теории, взгляды, глубоко впечатаны в наше подсознание и реализуются как конкретные ситуации, факты и события. Наше мышление имеет две стороны: сознательную и неосознанную, видимую и невидимую. Так же и наша жизнь имеет два аспекта: мир мыслей, и их материальное воплощение.

Наши мысли, это сокровище, которое у нас есть, но мы позабыли его реальную силу и как этой силой пользоваться во благо. Это тайна, о которой не принято говорить.

Наши мысли являются нашей реальностью. Всё о чём мы мечтаем, во что мы верим, формирует наш мир, чувства, краски жизни, это не что иное, как наш выбор.

Если вас убедили, что вы плохой (или плохая), и не заслуживаете любви, то вы её никогда и не получите, даже если будете очень стараться. Ваши убеждения всегда будут препятствием этому. За какие качества мы уважаем и любим своих родных и близких, или наоборот, не любим и осуждаем обсуждая со знакомыми, те качества мы и развиваем как в них, так и в самих себе. Кричим, гневаемся на окружающих, что нас не понимают, не понимание и будем успешно развивать. Если же чистосердечно радоваться всем знакам внимания, подаркам, то и будем получать и внимание и подарки!



Если поверите в силу, которая вас опекает, то проживёте жизнь в счастье и безопасности. Это не миф. Кто-то с тревогой задумывается о своём будущем, переживает за свою семью, детей, близких, свою работу, это и есть подготовка к худшему жизненному сценарию, так называемым «трудным временам». Вспоминаем досадные случаи из прошлого, часто делимся ими с близкими, и предполагаем, что это может произойти и в будущем, говорим что это жизнь такая, и надо себя перед ней предостерегать и быть готовым ко всему, закрываем своё сердце и силой собственных мыслей накачиваем страхи в подсознание, которое получив инструкцию к действию, начинает их реализовывать, не зависимо от наших приоритетов. То, чему мы больше уделяем своего внимания, и реализуется в нашей жизни. Говорим и думаем о том, что нам нравится и что любим, это и реализуем, думаем и мечтаем о своих будущих успехах и свершениях, успехах своих родных и близких, это и притягиваем, готовимся к тяжёлым временам и испытаниям, боимся попасть в неприятные и трудные жизненные ситуации, это и развиваем. Подобное притягивает подобное. Наши позитивные или негативные мысли, притягивают такие же мысли отовсюду, и мы получаем многократно усиливаемый эффект!

Вы должны знать одну вещь - частичка «не» нашим подсознанием, Вселенной, не воспринимается. Как магические слова, наше подсознание воспринимает только утвердительные мыслеформы. Например, мы говорим: «Мне нравится быть счастливым и здоровым»-это правильная формулировка мыслеформы. Если же мы говорим или думаем «я не хочу жить в бедности и в страхе за будущее», частица «не» воспринята подсознанием не будет, и оно реализует наши страхи, воспринимая их буквально!



Поэтому поверьте в себя, в свою силу, силу собственных мыслей, думайте положительно, ведь лучше быть здоровым, чем «не болеть», радоваться, чем «не огорчаться», быть уверенным в себе и своих возможностях. Мыслить положительно, значит отвергнуть суеверия, убеждения, а с ними догматы и страхи, которые представляют мир опасным, а нас не совершенными.

К примеру, что прописывает авраамическое христианство на подсознании уверовавших? То, что они грешны с рождения, что они рабы! Но ведь это инструкции нашему подсознанию, которое формирует наше психо-социальное поведение, проявляющееся в повседневной жизни! Теперь на мгновение задумайтесь, об истинном предназначении религиозных заповедей?! Это не что иное, как скрытная, завуалированная программа действий уверовавшим, прописываемая в обход их сознания! Им об этом никто и никогда не говорил и не скажет! На подсознании, их программируют на аморальный и преступный образ жизни, те самые грехи, в которых их заочно и обвиняют!

Качество нашей жизни напрямую зависит от наших мыслей и заложенных в наше подсознание программ. С детства в семье отношения родителей, программы дошкольного образования, школьного, высшего, программы телепередач, социальных групп, авраамических религиозных течений, корректируя наши взгляды на жизнь и внедряя догматы. Каждый наш успех или поражение, исходят из нашего внутреннего «Я», так как именно туда закладываются эти программы, в последствие трансформирующиеся в наши чувства и эмоции, определяющие наше поведение и дальнейшее мировосприятие, отношение к любому делу.

Сначала появляется нематериальная идея, затем стремление её осуществить, а это, мобилизует нас к действию. Может быть, вы не осознаёте того, что наш разум всегда активен и реагирует на всё, что происходит вокруг, даже если нам кажется, что не происходит ничего, чтобы нас заинтересовало. Наше сознание регистрирует по максимуму окружающий нас мир, пропуская через призму нашего «Я», и окончательно формируя образ реальности, притягивая разные события, как позитивные и положительные, так и негативные (отрицательные).



Часто в своих проблемах люди обвиняют всех кроме себя! Они меняют партнёров, врачей, способы лечения, придумывают тысячи идей в минуту, но ни одной из них не реализуют. Боятся будущего, не зная и не понимая своего прошлого, прошлого своей страны, своего предназначения, утеряв смысл бытия, и не осознавая правил, с помощью которых можно управлять своей жизнью.



Можно многому научиться у детей, так как они живут свободными от предрассудков и надуманных страхов. Дети не видят отрывков, фрагментов жизни, они чувствуют свою связь со всем миром, являясь олицетворением любви и глубокого совершенства. Но в период своего взросления, дети перенимают от нас убеждения, жизненные ценности, наши страхи и предрассудки, в том числе и своего несовершенства, теряя ту божественную силу, которая дана от рождения, силу, с которой мы приходим в этот мир.



Что же такое жизненная сила?

Жизненная сила, или жизненная энергия – это способность изменять свою жизнь и активно на неё влиять. Это сила, которая позволяет нам творить. Чем большей жизненной силой мы обладаем, тем больший потенциал и возможности мы имеем для того, чтобы строить свою жизнь такой, какой хотим. Мы можем быть счастливыми и успешными, обладая достаточным запасом жизненной силы, силы, способной развить наши скрытые возможности и природный дар. Количество жизненной энергии в каждом человеке ограничено и напрямую зависит от наших мыслей и поступков.

Если мы думаем о хорошем, прогнозируем позитивное развитие событий, доброжелательно относимся к окружающим (живём в ладу с природой, общаемся с деревьями, цветами, животными, стихиями, творим добро, заряжаем своё тело на РА-свете получая жизненные потоки РА), то наша жизненная сила возрастает и мы способны на любые свершения! Наше тело как сосуд наполняется здоровьем, бодростью и уверенностью в себе и завтрашнем дне.



Существует такое выражение: «человек светится», это и есть одно из проявлений нашей жизненной энергии. Такие люди удивительно трудоспособны, активны и талантливы во всём! В труде, спорте, у них отличные отношения с окружающими и в семье.



Итак, Жизненная энергия — это некая единая субстанция, состоящая из физической и духовной составляющей. Физическая — это энергия тела, чем выше её потенциал, тем крепче здоровье. Духовная — это сфера наших мыслей, образов, чувств, эмоций, желаний, слов, которые неизбежно приводят к определённым действиям и результатам.



Фундаментом жизненной энергии является здоровье родителей, в момент зачатия своего ребёнка. •

Наши мысли — колоссальный источник энергии. Положительные и отрицательные мысли, по закону полярности, обладают одинаковой силой, но первые, способствуют значительному повышению жизненной силы, вторые же — значительному её сокращению.

Чувства — аналогично мыслям, подчиняются тому же закону полярности.

Эмоции — аналогично мыслям и чувствам, обладают тем же действием.

Так же колоссальными источниками жизненной силы являются наша нравственность и совесть.

Но что делать, если жизненная энергия угасает? Это ВАША проблема! Вернее проблема в ВАС.

Каковы этого признаки?



• Депрессии

• Постоянная усталость, вялость

• Путаница в мыслях

• Ничего не хочется

• Не получается выспаться и так далее…

А ведь это, именно следствия того, что ваш образ жизни не правильный и его необходимо менять.



На что же мы тратим жизненную энергию впустую?

1. Разврат и аморальный образ жизни

2. Стрессы

3. Злоба и обиды

4. Вредные привычки

5. Нехватка общения с природой

6. Ложь

7. Страх, враждебность и недоверие

8. Переживания и перегрузки

9. Не доведённые до конца дела

10. Разговоры ни о чём

11. Внешние факторы, и как итог- болезни



Поэтому жизненно необходимо победить свои слабости, эмоции и вредные привычки! Курение, алкоголь, порнография и мастурбация, компьютерные игры, жёлтая пресса, увеселительные и развратные телепередачи, разрушают не только наше тело и сознание, но и выжигают нашу жизненную энергию, превращая нас в безвольных, зомбированных, не способных адекватно реагировать в различных жизненных ситуациях, принимать правильные решения и мыслить самостоятельно существ! Рабов пороков и вредных привычек, уклоняющихся брать на себя ответственность за совершённые поступки, свою семью, за родных и близких, судьбу своей страны, зачастую перекладывая решения проблем на бога! Мы должны эффективно уметь защищать себя и свою семью, от информационного террора, и геноцида средств массовой информации, развёрнутого против нас!

Любое заблуждение, любой шаблон, навязанный нам извне, – это наша капитуляция перед обманом, которая приводит к рабству чуждых и ложных идей.



Так возьмите же ответственность на себя и займитесь собой, своей жизнью! Не уповайте на бога! Прекратите жаловаться и обижаться! Достаточно себя жалеть! Перестаньте есть, что попало и без разбора! Откажитесь от вредных привычек! Займитесь своей физической культурой! Начните закаливаться! Возьмите под контроль свои мысли и жизненную энергию! Учитесь жить правильно, по человечески! Если вы не сможете себя заставить, сломав привычный, аморальный образ жизни, то вами так и будут управлять кукловоды в обход вашего сознания и с корыстными умыслами.

Направьте поток своей жизненной энергии, на своё развитие и самосовершенствование!

Начните мыслить позитивно и творить добро! Активность, это финальный элемент материализации нематериальных мыслей, являясь двигателем жизни. Это просто, но для многих людей является реализуемым не в полной мере. То, что существует в материальном мире, сначала появляется в мире ментальном как образ, переживания или эмоции. Подсознание не анализирует образ мыслей как то, чего вы ожидаете с радостью, или как то, чего вы не хотите в своей жизни. Подсознание покорно реализует каждое ваше ожидание, позитивно оно для вас, или нет. Поэтому контролируйте свои мысли, выбирая только те, которые способствуют вашему развитию и служат во благо. Это не трудно, но потребует внимания и изменения действующих в вашем мышлении схем.

Мы можем властвовать над своими мыслями, выбирая какие можем допускать к себе, а какие нет. Мыслям всегда сопутствуют образы и эмоции, и именно они стимулируют нас к деятельности. Если ваши мысли могут вызвать у вас грусть, или даже слёзы, то постарайтесь подумать о хорошем. Необходимо развить сопротивление отрицательным мыслям, заменяя их положительными.

Если не пропалывать растения, то среди них появляются сорняки, так же если не очищать мысли, то появится мусор из страхов, убеждений и случайных событий, хаотично проявляющихся в вашей жизни. Если мы о чём-то мечтаем, и знаем что для нас важнее всего, порой даже не задумываясь как это получить, то в итоге, получаем всё, к чему стремимся.



Ваши положительные мысли помогут осуществить ваши мечты, но при определённых условиях:

Во-первых: вы должны чётко определиться и понимать, чего хотите на самом деле.

Во-вторых: быть последовательным и терпеливым.

И в-третьих: - поверить в себя и возможность получения того, что желаете.

Результаты придут не сразу, они придут постепенно. Если вы будете контролировать свои мысли, то заметите, как ваша жизнь будет наполняться тем, к чему вы стремитесь!

Существует такая фраза: «Нам дан разум для того, что бы мы и в декабре имели розы». Что мы переживаем сегодня, станет нашим воспоминанием завтра. Помогите себе, и там где можете, посадите розу. Своими мыслями и действиями вы создаёте сад будущего, и только вы определяете его цвета и узоры.



Вселенная это огромная фабрика, которая перерабатывает мечты и превращает их в реальность, а наши мечты вплетены в её существование. Учёные, занимающиеся квантовой физикой, утверждают, что все материальные вещи, которые нас окружают, в том числе и мы сами, состоят из атомов, атомы состоят из частичек, являющиеся носителями информации и энергии, в огромном информационном пространстве. Теоретики квантовой физики пришли к выводу, что основной элемент мироздания нематериален. Учёные уже не верят, что атом является материей. Атом, это соединение энергетического и информационного состояния. Различия между материальными объектами (например между атомами золота и олова), не находятся на уровне материи. Элементарные частички, такие как протоны, нейтроны, электроны или кварки, составляющие основу всего материального, в том числе и атомов олова с золотом, совершенно одинаковы, и хотя мы называем их частичками, они не являются материальными, это энергетические и информационные импульсы. То, чем отличается атом золота от атома олова, это количество и взаимосвязь таких импульсов.

Всё материальное это энергетический и информационный поток, который не является материей.

Но из чего состоит всё, что есть материя?

И так мы предположили, что не материя служит основой мыслящей вселенной. Чем же является мысль, если не энергетически-информационным импульсом? Мы считаем, что мысль, возникающая у нас, появляется в определённых символах речи и воображении. Однако наши мысли, энергетически-информационные импульсы, возможно, такие же импульсы, которые лежат и в основе нашей вселенной, с той лишь разницей, что свои мысли мы воспринимаем языковой структурой. Пока мы не выразим свою мысль вербально, она будет оставаться только информационно-энергетическим импульсом.

Мы все, являемся мыслящими телами в разумном мире. Наши тела являются следствием мысли. События, которые окружают нас в нашем времени и пространстве, являются следствием одних и тех же нематериальных импульсов. Наши мысли способны изменять наши тела и окружающую среду. Нам кажется, что радости и печали, успехи и неудачи, сами становятся на пути, но на самом деле мы сами их и создаём.



Учёные доказали, что ментальные события превращаются в энергетические частички. Эти частички буквально посланники из внутреннего мира! Они являются эквивалентами мысли и присутствуют не только в мозге, но и в каждой клетке тела, поэтому мышление, это функция не только мозга, но и всего тела. Каждая мысль или идея посылает химический сигнал к ядру клетки. Внимание, направленное на слово, действует как магия, изменяя невидимое в видимое, воздействуя на структуры материи и изменяя её. Поэтому, очень важно овладеть своим вниманием, своей речью, то есть энергией, которую мы направляем на людей, себя, или на задачу, которую в этот момент выполняем или будем выполнять.

Правила, управляющие миром материи, информацией и энергией, напрямую касаются нашего здоровья, отношений с другими людьми, с окружающим нас миром. Мы имеем возможность создавать реальность, и нам жизненно необходимо, мы просто обязаны, взять на себя ответственность за то, кто мы есть. Мы работаем над этим десятки лет. Это наши мысли и убеждения создали нас такими, какие мы есть теперь, наше подсознание материализовало все наши стремления и опасения, запрятанные глубоко внутри.

Если вы довольны своей жизнью, то я вас поздравляю! Если же нет, то для вас открылась прекрасная возможность изменений и совершенствования самого себя! Теперь вы знаете, как это сделать.

Выбирайте только положительные мысли.



Это вы создаёте свой мир. Ваши мысли, это величайшее сокровище и громаднейшая сила, которая у вас есть! Во что вы глубоко верите, то и осуществляется в вашей жизни!

Преодолевая свой страх, лень, слабости, а так же внешние обстоятельства – это и есть путь познания и настоящего развития.



Преодоление религиозных догматов и учений – это и есть путь настоящего развития.

Сила духа, сила воли – это настоящая сила.

Победы над собой – это настоящие победы.

Жизнь сильного человека - это настоящая жизнь!

Ваши мысли имеют огромную силу, творите же свою жизнь сами!

Мысли рождают миры!

Источник: http://russia-magna.forum2x2.ru/t26-topic