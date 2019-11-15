Виды цензуры в обществе

Цензура — комплекс мер и действий, направленных на защиту одного нравственно, морально-этически, мировоззренчески и концептуально обусловленного информационного поля определённой системы (отдельного человека, группы людей, социальной группы, государства в целом) от влияния и воздействия на него информационного поля другой, концептуально чуждой системы. Цензура, как процесс управления, может носить как структурный (директивно-адресный) так и бесструктурный характер, и направлена на выявление чуждых и деструктивных информационных элементов и модулей и недопущение их в информационное поле системы, либо их полное изъятие, либо изменение и адаптирование, которое вело бы к качественному преобразованию сути такого элемента (модуля), а в оптимальном (наилучшем) варианте — на профилактику и недопущение появления в информационном поле системы подобных чуждых элементов (модулей).

В информационном поле часто слышны мнения о цензуре, причём, спектр этих мнений ширится от полного запрета всякой цензуры до жёсткой фильтрации книг, фильмов, телепередач и т.д . Но есть ли в обществе понимание: что такое цензура? Не до конца осмыслив явление, невозможно выработать на него адекватный стереотип. Цензура всегда была, есть и будет. О том, что такое цензура, какими способами происходит цензурирование информации, и будет наша статья.



Цензура порождена общественным взаимодействием и возникающими внутри него отношениями. Качество общества, в смысле устойчивости развития, обусловлено циркулирующей в нём информацией, поток которой может сдержать, отфильтровать и направить в нужное русло цензура, например, участвуя в формировании ценностных ориентиров.



Цензура фактически может являться инструментом, используемым обществом, для достижения целей развития и сохранения существующего порядка.

Давайте рассмотрим подробней, что же это за разделение такое в обществе и каковы его механизмы.

Распространённая практика, которая присутствует в политике и общественной жизни, в бизнесе и даже дружеских отношениях. Суть этого явления в том, что те, кто не соблюдают правил, или не соответствует модели поведения, заданной в определённой группе, становятся «белой вороной», не вписываются в деятельность коллектива или, что чаще всего, в иерархию какого-либо сообщества.

Так в России отмена цензуры в 1990 году привела к ещё большему распространению западных, заведомо губительных ценностей, проникающих через популярные фильмы, книги, музыку, картины и т.п., ведущих к потере не только национального самосознания, но и превращению российского общества в безликую массу потребителей, а самой России в сырьевой придаток, обслуживающий «цивилизованные» страны.

Очередь в первый Макдональдс



В политике: у политического течения есть своя программа и принципы, и если у какого-то индивида под воздействием жизненной ситуации поменяется мировоззрение, то он способен огласить информацию или совершить поступок, не вписывающийся в стратегию режима и не соответствующий идеалам его (режима) представителей.

Цензура в разных политических режимах правления меняет свою форму, но не смысл. Так в «демократических» государствах цензура негласная (бесструктурная), в которой неугодные темы просто замалчиваются, в отличие от «тоталитарных» режимов, где используются полицейские (директивно-адресные) методы цензурирования.



Из всего этого следует, что цензура явление безликое и управляемое, напрямую зависящее от целей управляющей верхушки и разница использования её в разных политических режимах заключается только в методах цензурирования.

Если рассматривать цензуру как процесс управления, который, в свою очередь, может быть структурным и бесструктурным, то и цензуру можно разделить на ту, что носит директивно-адресный характер и ту, которая обеспечивается путём формирования информационно-алгоритмического наполнения психик, которые бы сами себя цензурировали.

«Один немец пообщавшись с русским и поглядев на себя со стороны, выявил такое наполнение и признался: «Ваня, нам нельзя так думать!»

Обществу более знакома и понятна так называемая «классическая» цензура, когда журналисту, писателю, сценаристу либо режиссёру буквально говорится, — что можно, а чего нельзя, что можно оставить в тексте, а что должно убрать. Все тексты, статьи, литературные, музыкальные, сценические, кино- и фотопроизведения, передачи радио и телевидения, веб-сайты пропускаются через систему надзора за их содержанием на предмет соответствия либо несоответствия последнего идеологии отдельно взятой организации, партии, компании либо государства в целом.

Так, многие знают, что И. В. Сталин с карандашом в руке старался перечитывать все литературные произведения, театральные и киносценарии своего времени перед тем, как они шли в печать либо ставились на сценах театров Советского Союза, посещал театральные и кинопремьеры.



Сталин прекрасно понимал важность информации, которая становится общедоступной, влияет на умы миллионов граждан и формирует их мировоззрение. И поэтому в «ручном режиме» старался пропустить через своё мировоззрение всю ту информацию, которую планировалось сделать доступной обществу страны, с целью выявления деструктивных информационных элементов и модулей для либо их изъятия, либо — изменения, которое вело бы к качественному преобразованию сути такого элемента (модуля).



То есть можно утверждать, что цензура всегда нравственно, морально и этически, а в конечном итоге, по сути, — мировоззренчески и концептуально обусловлена.



Цензура Запада: невидимая и беспощадная

Страны Запада часто обвиняют Россию, Белоруссию и некоторые другие страны бывшего социалистического лагеря (Китай, КНДР, Кубу и другие) в тоталитарной сущности их государственности, в применении механизмов пропаганды и в жесточайшей цензуре, противопоставляя этому своё, так называемое «гражданское общество», в котором, как они утверждают, действует общественное и правовое обеспечение свободы слова и мнения.

Хотя, реально, на самом Западе встречаются интересные проявления цензуры, несмотря на декларацию её неприемлемости. Республиканцы очень недовольны политической цензурой [ 8 ] своей информации со стороны демократов в свете предстоящих выборов.

В другом аспекте общественной жизни, в спорте, тоже можно наблюдать странные проявления цензуры, когда мужчинам, изменившим пол, открыты все дороги к достижению максимальных результатов [ 7 ], что с одной стороны, толерантно воспринимается «прогрессивным» сообществом, а с другой стороны, сопровождается молчаливым негодованием женщин-спортсменок, самоограничивающих себя в высказывании недовольства.

Давайте разбираться, так ли это на самом деле?

Предлагаем вспомнить, как на одном из прямых эфиров, посвящённых разбору событий в Абхазии и Южной Осетии 08.08.2008 года ведущий в прямом эфире телеканала Fox News [начал кашлять, чихать, издавать непонятные звуки (не на всех видео подтверждается!) , а затем был вынужден совсем прервать эфир из-за того, что 12-летняя (на момент события) Аманда Кокоева и её тётя, которых пригласили на эфир, будучи очевидицами тех событий, несмотря на все усилия «журналиста», говорили вещи, которые шли вразрез с создаваемым в западных СМИ образом России-агрессора.

Таким образом, ведущему были даны указания какой должна быть информационная составляющая медиаконтента в отношении событий 2008 года, а именно, данному владельцу (продюсеру, редактору) канала нужно было создать негативное восприятие зрителем образа России. И конкретный ведущий, получив эти указания от своего непосредственного руководителя, их исполнял. И Правда, и объективное освещение событий владельца телеканала не интересовала.

Существуют гласные и негласные правила. Гласные правила устанавливаются заказчиком управления директивно внутри сообщества, и тогда у индивида, который стал не согласен с «политикой партии», возникает когнитивный диссонанс и он входит в конфликт со своими коллегами. Негласные правила проявляются в виде одобрений, неодобрений руководством, коллегами тех, или иных действий, предложений. Каждый сознательно принимает правила игры в соответствии со своей нравственностью.

Думаем, многие читатели замечали примеры того, как представители Запада отказываются высказывать своё мнение по тем или иным вопросам, если оглашение этого (их мнения) идёт против общепринятого в их обществе. Они либо уклоняются от ответа, либо в открытую говорят, что не могут прокомментировать тот или иной вопрос.

Все медийные личности Запада прекрасно понимают (чувствуют), что можно говорить, а чего нельзя, даже если они считают именно так. В противном случае «нарушитель» просто «выбрасывается» из информационного поля, а в некоторых случаях из окна, и в обоих случаях о нём быстро забывают.

То есть в обществе создана жёсткая система нигде не прописанных правил поведения в политической жизни, на теле- и радиоэфирах, в написаниях статей, обязательных к применению всеми публичным людьми, политиками, журналистами, деятелями культуры и общественными деятелями.

Это своеобразная корпоративная, нигде не прописанная цензура, которая всегда остаётся в умолчаниях, но которая обязательна к исполнению.

То есть, каждому новому члену «закрытого» общества кто-то доходчиво объясняет негласные правила поведения в этом самом «закрытом» обществе. Если общество участвует в публичной деятельности, то разъясняется, что можно озвучивать «с трибуны», а какие темы лучше не затрагивать и обходить их стороной. Или определяется линия поведения в отношении того или иного феномена или факта.



Через кадры

Один из способов осуществлять цензурирование — через подбор кадров, то есть отбирая людей с уже сложившимся требуемым мировоззрением.

Например, выбрав режиссёром театральной постановки человека с определённой нравственностью, можно ожидать, что в итоге получится информационный продукт с заданными параметрами. Пример: Кирилл Серебренников — знаменитый провокатор отечественной сцены, отметился сразу несколькими постановками «на грани фола».



Его спектакль «Голая пионерка» в театре «Современник» в своё время наделал немало шума в театральных кругах. Но этого режиссеру оказалось мало. Свою постановку с названием «Человек-подушка» в МХТ имени Чехова он превратил в кровавый триллер, вобравший в себя все самые абсурдные приметы нашего времени [ 4 ].

Проводя цензуру путём кадрового подбора, можно не только привлекать к работе людей с определённой позицией, но и удалять таковых. Пример: Олесь Бузина.

Олесь Бузина



Журналист представлял на телеэкране определённые взгляды, которые не вписывались в тренд, и устранив человека, решили и вопрос поступления в информационное поле определённой, неудобной информации.

Можно из объёма информации выделить ту часть, которая выгодна тебе, и умолчать о том, что есть и другие аргументы. Например, в протестных движениях Навального используется «школота», где у подростков ещё нет жизненного опыта, нередко не сформировано критическое мышление, но присутствует энергия менять мир.



Так, позитивная энергия стремления «изменить мир» школьников, злоупотребляется «пройдохами» в своих личных целях. Подросткам сообщают не всю информацию, а только ту её часть, которая сподвигнет их на действия, необходимые организаторам протеста.



Через систему образования

Цензура, проводимая бесструктурным способом через систему образования, может иметь своё продолжение уже в процессе осуществления человеком своей профессиональной деятельности.



То есть ещё в школах, а затем и в средне-профессиональных и высших учебных заведениях на бессознательные уровни психики сгружается определённая система стереотипов, которая формирует мировоззрение, соответствующее определённой культуре определённого общества.



В результате чего «на выходе» большинство прошедших через систему образования по основным, мировоззренческим (фундаментально-философским) вопросам имеют ту точку зрения (либо одну из точек зрения, допустимого в данном обществе спектра точек зрения), которую им целенаправленно (либо по недопониманию учителей) сформировали в учебном заведении.

Так, например, подавляющее большинство современных поколений жителей стран западной Европы уверены, что именно США спасли весь остальной мир от фашизма и гитлеризма.

Ниже приведён график результатов социологических опросов французов на тему: какая страна, на ваш взгляд, внесла самый существенный вклад в разгром Германии в 1945 году? (опросы проводились в 1945, 1994, 2004, 2015 годах) [ 1 ]:

График результатов социологических опросов французов на тему: какая страна, на ваш взгляд, внесла самый существенный вклад в разгром Германии в 1945 году

Да и в целом, если обратить внимание, в каком ключе преподают сегодня историю в ряде бывших республик СССР (Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Грузии), где Советский Союз и Россия представляются извечными агрессорами и оккупантами, а представители нацистских коллаборантов перечисленных стран — борцами за их свободу и светлое европейское будущее. Это примеры цензуры, проводимой посредством системы образования.

В итоге, общество получает кадровую базу, во всех сферах его жизнедеятельности, сформированную с той или иной системой стереотипов, с тем или иным мировоззрением, сообразно которым, эти «кадры» и будут излагать свои мысли, в том числе и в статьях, литературных и музыкальных произведениях, в кино- и театральных сценариях, осуществлять свою профессиональную и политическую деятельность, да и вообще будут шагать по жизни.

Следовательно, при необходимости осветить ту или иную проблему под необходимым «заказчику» углом ничего и никому указывать и диктовать не надо. Необходимо просто доверить раскрытие той или иной проблематики определённому «кадру» с определённым мировоззрением.

Раскроем это явление на примере творчества американского писателя Дэна Брауна, автора серии книг, которые стали довольно популярными среди читателей, и которые легли в основу сюжетов не менее популярных фильмов: «Ангелы и демоны», «Код Да Винчи».

Но кто-нибудь из читателей задумывался, почему книги именно Дэна Брауна получили такую популярность во всём мире, издаются огромными тиражами и ложатся в основу сценариев популярных фильмов? Ведь в мире можно найти не один десяток не менее талантливых писателей. Но «раскрутили» и сделали знаменитым именно Дэна Брауна. Почему?

Напомним читателям, что одной из важнейших актуальных «проблем» для мировых элит является неуклонный рост населения. Так в 1920 году общая численность населения планеты Земля составляла менее 2-х миллиардов человек, а сто лет спустя, в 2019 году — приближается к отметке в 8 миллиардов.

«Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции». Принц Филипп, герцог Эдинбургский, соучредитель и президент Всемирного фонда дикой природы (в 1981-1996 гг.)

И вот совпадение, одно из последних произведений уже «раскрученного» писателя, — «Инферно», опубликованное 14 мая 2013 года, а в 2016 году состоялась премьера одноимённого фильма, — затрагивает именно эту проблематику.



Благодаря такому мистическому «совпадению» проблем, стоящих перед мировыми элитами, и тем, как их искусно и захватывающе, а самое главное — в нужном для элиты ключе, описывает автор, — он является для них ценнейшим «кадром» и именно в этом мистическом «совпадении» кроется секрет его стремительного успеха.



Через финансирование

Ещё один способ бесструктурного цензурирования — финансовый. Если обратить внимание и отследить, на какие театральные постановки, фильмы, телешоу и другие популярные программы последние 30 лет выделяются многомиллиардные бюджетные средства в России, то мы сможем воочию увидеть, как на практике работает механизм бесструктурной цензуры осуществляемой посредством целевого финансирования и кадровой политики.

Это и «популярные» телевизионные проекты Андрея Малахова, Ксении Собчак, всевозможные «Comedy club», «Уральские пельмени» и другие передачи и телешоу, на которых поднимаются, обсуждаются и как бы высмеиваются самые низменные человеческие страсти и пороки.



То есть целенаправленно, уже на протяжении более двух десятков лет в бессознательное миллионов телезрителей сгружается весь этот информационный деструктивный «мусор», опуская народонаселение страны до уровня животных и зомби.

Почему на телеэкранах отсутствуют театральные постановки, балет, опера, которые были популярными в советское время? Почему отсутствуют телепередачи, посвящённые жизни и творчеству русских писателей, поэтов, художников, музыкантов, во время которых обсуждались бы их жизненный и творческий путь, раскрывались тайны либо зашифрованные в их произведениях послания, которые они отправляли в века всем последующим поколениям?

На эти вопросы частично даёт ответы советский и российский актёр, кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации — Николай Петрович Бурляев [ 2 ] и российский историк и публицист Евгений Юрьевич Спицын [ 3 ]:

Приведём несколько цитат Н. П. Бурляева из их беседы:

«— Мы вот отпраздновали недавно «Год кино». И министр наш начал рапортовать о невиданном подъёме и о движение вверх. Я лично наблюдаю другое — движение вниз, скатывание туда, где царствует рубль и где отсутствует дух — о чем предупреждал Андрей Тарковский нас, что грядет эпоха киноторгаша и мы все станем лишние. <…> — Все рукоплещут бездарностям, показывают как лучшие фильмы — ну хуже не придумаешь. Это «Лёд», это «Движение вверх» (недавние «популярные» российские фильмы. — ША), которые просто считаются триумфатором каким-то… Катастрофа в нашем кино, просто катастрофа, которая идёт под аплодисменты, как чиновников, которые рапортуют о невиданных успехах, так и моих коллег… <…> — Фонд кино был создан 8 лет тому назад приказом Председателя Правительства Российской Федерации и туда каждый год определяется где-то по 4 млрд. рублей. <…> — Ну вот вы семь лет работаете, 150 фильмов создали. А чем мы можем гордиться? Я профессионал, отдавший 60 лет кино, я могу назвать из этих 150 — 5 фильмов, за которые не стыдно, которые не предают кино, как искусство. Всё прочее, что вы делаете — это, как обозначил русский мыслитель Иван Ильин — «доходный промысел», «эффектная пустота». <…> — Теперь — театр… На миллион, значит, зрителей мы отстаём, — наш город Москва, — от Рима в 16 раз, от Берлина в 22 раза, и ещё там от кого-то в 48 раз мы отстаём по количеству театров. А председатель правительства в Год театра говорит — надо сокращать театры и сливать эти театры. Что они делают? Это преступление перед культурой. <…> — Почему вы отдаёте миллиарды рублей на, практически, театральную патологию, на «голубизну» и на пропаганду однополой любви между школьниками, нетрадиционных отношений, на откровенную русофобию — на это даются деньги? <…> На это даётся, вот глядите: на «Гоголь-центр», как озвучил президент, дали за три года миллиард рублей, а на «Золотой Витязь» — на театральной форум, которой каждый год собирает лучшее, что есть в «Славянском театре», здесь в Москве, даётся каждый год 1 миллион 800 тыс. рублей.»

Со всей беседой вы можете ознакомится по ссылке:

А многие ли зрители и слушатели обратили внимание на слова В. В. Путина, сказанные им в интервью Информационному агентству ТАСС от 13.11.2014:

«— Это так кажется просто. Потому что так легче, таким как вы, вашим коллегам, на кого-то это свалить. На себя посмотрите. Вот как в средствах массовой информации что-то подаётся? Как вы влияете на умы миллионов людей? Какие программы у нас идут по центральным каналам?



Мы что, мы страна, где исключительно федеральные каналы должны зарабатывать деньги и думать о стоимости рекламы, минуты рекламного времени? И поэтому с утра до вечера нужно крутить так называемые дефективы? А всё, что позитивное, всё какое-то воспитывающее, дающее какие-то стандарты восприятия мира, вещи фундаментально-философского и эстетического характера, мы должны показывать только на канале «Культура»? Наверно ведь нет.



Кстати говоря, обращаю ваше внимание, что государственные органы смотрят на это со стороны. Но, хорошо это или плохо? Но с точки зрения либеральных ценностей — это, наверно, хорошо. Мы не вмешиваемся в редакционную политику даже государственных каналов. И, к сожалению, мы видим то, что видим.»

(процитированный отрывок длится с 15 мин. 49 сек. по 17 мин. 14 сек., хотя рекомендуем освежить в памяти данное интервью полностью).

Поясним данный отрывок. Телеканалы зарабатывают на рекламе. А стоимость минуты рекламного эфира определяется рейтингом телепередачи. Рейтинг определяет некая организация, «исследовательская компания TNS» которая находится в США. [ 5 ] Таким образом, манипулируя рейтинговыми показателями, можно влиять на политику телеканалов.



А потом удивляемся, почему так много на экране насилия и аморальщины! Рейтинг, однако! В действии 4-й приоритет обобщённых средств управления. Немного приоткрывает систему управления информационной политики телеканалов в этом видео депутат Евгений Фёдоров. Смотреть с 2:25 мин.

Но здесь через финансовые инструменты, которые относятся к 4-му приоритету, этими самыми людьми, которые и определяют «рейтинги», идёт управление на 1-м приоритете, методологическом и таким образом они управляют формированием мировоззрения телезрителей.

Приоритеты обобщённых средств управления обществом

Но главное — президент обеспокоен практически полным отсутствием в медийном контенте «вещей фундаментально-философского и эстетического характера», которые формируют «стандарты восприятия мира» человеком. То есть, это также 1-й мировоззренческий приоритет обобщённых средств управления обществом.

Во время же встречи с руководителями федеральных каналов 18.01.2012 года, В. В. Путин прямо даёт понять каждому внимательному зрителю, кто именно сегодня руководит федеральным телевидением и, следовательно, осуществляет цензуру его медиаконтента. Предлагаем прослушать диалог В. В. Путина и В. М. Кулистикова (генерального директора и главного редактора телекомпании НТВ с июля 2004 по октябрь 2015):

Многие ли обратили внимание на эти слова президента и поняли его посыл?

В общественной жизни люди руководствуются законом: конституцией, административным правом, уголовным кодексом и другими документами, принятыми в той или иной стране.



В нашем инфополе хорошо видны примеры противостояния общественных групп, разделённых мировоззрением и имеющих разные идеалы. Некоторые группы, преступные сообщества, не соблюдают закон, поэтому, добропорядочному гражданину закрыт вход в такое сообщество цензурой этого самого сообщества.



Об одном из способов кадрового подбора читайте в нашей статье Как тесты конкурса «Лидеры России» отбирают либералов с нужным мышлением.

И даже реклама нового сезона «Лидеров России» недвусмысленно даёт понять, что конкурс отбирает тех, кто хочет «преуспеть», а не служить обществу, занимаясь государственным управлением.

В бизнесе, где главенствует «гешефт» — прибыль не может быть поставлена ниже, чем идеалы человечества, наша природа, религия, а соответственно люди, которые не следуют идеалу получения максимальной прибыли не могут быть успешными в бизнес среде и отторгаются «системой».

Внутренняя цензура

До этого мы описывали цензуру, которую можно назвать «внешней», так как она обращена на окружающих, а теперь обратимся к внутренней цензуре, или самоцензуре. У каждого есть свой внутренний цензор, который определяется мировоззрением и культурными установками. Например, многие могут выражаться нецензурно в компании друзей, но при родителях не позволяют себе матерных слов. Включается внутренний цензор.

Или возьмём пример пьющего и не пьющего человека. Почему пьющий не принимает доводы оппонента? Какие установки в его психике не позволяют ему изменить своё поведение?

Человек пьющий, знает о вреде яда, но ему так удобней уходить от решения проблем и стрессов в трансовое состояние. В первую очередь эта привычка говорит о недостатке силы воли решать жизненные проблемы другими методами. Пьяный человек не слышит голос совести. Творческий потенциал не может быть реализован.



На втором месте стоит зомбирующее влияние субкультуры употребления алкоголя: это и показное демонстрирование «понтов» начинающими алкоголиками; «крутость» употребления элитных напитков в «особенной» обстановке; «поддержание дружеских традиций», а иначе «дружба» исчезнет (на самом деле её уже давно и нет).

Внутренние убеждения пьющего человека будут «пропускать» к обработке только информацию, которая не сможет изменить привычки, это такая внутренняя цензура, стоящая на защите устоявшихся норм поведения. Исходит она, скорее всего, из эгрегора пьющих, из его блока защиты.

В выработке правил и норм поведения, в изменении своего мировоззрения, человек принимает участие единолично, но под воздействием входящей информации. Эти его личные убеждения и являются внутренним цензором, который определяет любые «внешние» проявления цензуры.

Участвовать в безнравственных событиях, закрыв глаза на голос совести, а по сути, солгать себе — распространённое явление наших дней и корень многих индивидуальных и социальных проблем. Важно не только проявлять Волю в достижении благонамеренных целей, но и не менее важно волевым решение НЕ участвовать в событиях, которые по сути безнравственны.

Заключение

Цензура всегда была, есть и будет. Какими бы способами она не проводилась, она всегда будет отсекать информацию, которая не укладывается в рамки принятой идеологии государства, предприятия, социальной группы, семьи и т.д. Поскольку цензура относиться к третьему приоритету обобщённых средств управления, её необходимо принимать во внимание и учитывать при выработке решения по жизни.

Для этого необходимо учиться определять идеологию в любых процессах, происходящих вокруг. Это поможет понять, в какую сторону пытаются направить развитие тех, или иных событий, какой информационный модуль сформировать.



Кроме того, у каждого человека должны быть свои идеалы по разным вопросам, и сопоставляя входящую информацию с ними, можно формировать своё отношение к ней, строить свою жизнь соответственно своим идеалам.



А если говорить, используя терминологию теории управления, то поскольку неопределённое внешнее управление может быть и агрессивным по отношению к суперсистеме и её элементам, то вопрос о различении источников внешних информационных потоков в процессе самоуправления суперсистемы — вопрос № 1 всегда.

Материалы:

[ 1 ] https://www.alt.kp.ru/daily/26973/4031442/

[ 2 ] https://telekanalteatr.ru/nikolaj-burlyaev.html

[ 3 ] https://svpressa.ru/persons/evgeniy-spicyn/

[ 4 ] https://readmas.ru/arts/samye-provokacionnye-teatralnye-rezhissery.html

[ 5 ] https://aif.ru/dontknows/1224845

[ 6 ] http://zavtra.ru/events/putin_studiya_serebrennikova_za_tri_goda_poluchila_1_mlrd_rubl

[ 7 ] https://www.championat.com/other/article-3881225-transgender-iz-kanady-dominiruet-v-zhenskom-velosporte-skandal.html

[ 8 ] https://doc.rt.com/filmy/ssha-svoboda-slova-dlya-izbrannih/

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