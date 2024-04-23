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Ответы на вопросы 22.04.24. Отец Андрей Ткачёв

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Таймкоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
00:54 Почему "соборная молитва" сильнее обычной?
04:27 Как утешить родного человека, который потерял веру в Бога?
12:19 Как отдавать долг человеку, если он "отмахивается" из-за ситуации с СВО?
16:46 Как не ошибиться с выбором места работы после духовной семинарии?
23:55 О трактовке любви к Богу из Евангелия
29:04 Жена ушла к состоятельному другу, я не могу их простить, значит Бог и меня не простит?
37:17 О трактовке Евангелия "…предоставь мертвым погребать своих мертвецов"
44:19 Как побороть гнев, перешедший в привычку?
48:38 О важности целования Чаши после Причастия
56:02 Для чего люди бросают три горсти земли?
58:05 Можно ли крестить ребенка на страстной неделе?
59:50 Благословление Отца Андрея

Комментарий редакции

Основные вопросы и краткая суть ответов отца Андрея:

1. Важность молитвы по соглашению – Молитва по соглашению двух или трех человек очень сильна, потому что Христос обещал присутствовать там, где собраны два-три человека во имя Его.

2. Как утешить человека в беде – Истинно утешить может только Дух Святой, а не человеческие слова. Лучше молиться за человека в беде.

3. Стоит ли возвращать долг, если человек отказывается его брать – Да, нужно отдать эти деньги другому нуждающемуся человеку безвозмездно.

4. Как побороть гнев – Нужно признать гнев как духовный недуг и объявить ему войну, читая аскетические книги и трудясь над собой.

5. Важность целования чаши после причастия – Это целование ребра, из которого истекли кровь и вода – источники Таинств Церкви. Очень важный символический жест.

6. Что делать, если жена ушла к другому – Терпеть, не мстить, жить ради детей, молиться. Со временем Господь все исцелит и даст новую радость.

7. Смысл слов "оставь мертвым хоронить своих мертвецов" – Мертвые душой пусть хоронят телесно мертвых, а истинный ученик должен следовать за Христом безоглядно.

8. Можно ли крестить ребенка на Страстной неделе – Можно, если есть опасная болезнь или другая беда. Иначе лучше подождать Пасхи.

Вывод: Отец Андрей дает подробные и обоснованные ответы на различные духовные и практические вопросы из жизни христианина. Его ответы основаны на Священном Писании, святоотеческом предании и богослужебном опыте Церкви. Он призывает следовать за Христом безоглядно, трудиться над собой в борьбе со страстями и исполнять заповеди любви к Богу и ближнему.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oZJpWT1K-gs
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1553 1257
    Valeriy Bondarik час назад

      ,..,pppRivet`ik,..,

      …Ну наконец,то – этот поп появился ОППять…
      …а-то “ВСЕ” усстали – ЕГО ожидать…
      …ну-а–СКОЛЬКО такИХ ныне – НЕ-пересчитать…
      …и КАЖДОМУ,ЗА-его-”СЛУЖБУ” – НА-ЛАПУ “нужно” ДАТЬ…
      (а ведь КАЖДЫЙ из-них ПРОДОЛЖАЕТ – ЦУ “святОЙ” книги ВНУШАТЬ):-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^

      :-(ну а ЧТО,Т.Н.”бох”,А “он” ДО-СИХ_ПОР – Никому НЕ помог!
      :-(но ВЕРИТЬ “ему” продолжает – “окормлённый”=ОБМАНутый “ЛОХ”,,,
      :-(НЕ понимая,что ВЕРА в Т.Н.”боха” – это Ментальный “СМОГ”!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&

      —> ОсоЗНАЙт: НЕТ и НЕбыло НИКАКОГО “боха”!
      ******************************************

      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      * С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон. Канада. 23-4-24.

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