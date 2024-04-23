Как признает влиятельная в США газета Wall Street Journal, поставленные на Украину американские дроны не смогли помочь ВСУ. Беспилотники из США оказались хрупкими, неэффективными и дорогими, поэтому Киев обратился к альтернативам из Китая, подчеркивает газета.

По сведениям WSJ, американская компания Skydio из Силиконовой долины отправила на Украину сотни своих лучших дронов, «но дела пошли не очень хорошо». Дроны Skydio отклонялись от курса и терялись, становясь жертвами российских средств радиоэлектронной борьбы, отмечает газета. Иногда этим дронам не удавалось взлететь, выполнить задание или вернуться домой. Зачастую они не могли летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку. При этом около 300 компаний США, занимающихся технологиями дронов, за последние два года смогли привлечь 2,5 миллиарда долларов в виде долгосрочных инвестиций.

WSJ называет все это плохой новостью и для Пентагона, которому необходимы надежные поставки тысяч небольших беспилотников. Из-за неэффективности американских дронов в Киеве стремятся теперь закупать на рынке китайские или производить собственные беспилотники, опираясь на китайские компоненты. По данным WSJ, ВСУ необходимо около десяти тысяч дронов в месяц, поэтому они не могут позволить себе закупать дорогие беспилотники американского производства. На государственном уровне КНР не поставляет дроны Киеву. При этом китайские компании заявляют, что пытаются ограничить использование своих дронов в конфликтах за рубежом, но не могут контролировать этот процесс после их продажи.

«Американские дроны были отправлены на Украину для поддержки Киева в борьбе с Россией, – пишет в свою очередь итальянская газета Giornale. – Но они не оправдали ожиданий украинских властей. Эти БПЛА были легко нейтрализованы российскими средствами радиоэлектронной борьбы, что вынудило американскую компанию построить новый парк беспилотных самолетов. Однако, в целом, почти все дроны, созданные американскими стартапами, разочаровали компании, которые ожидали совсем других характеристик (в том числе и с коммерческой точки зрения)».

Дроны американского производства, отмечает итальянская газета, как правило, дорогие, дефектные и сложные в ремонте, оказались непригодны для украинцев на передовой.

И подумать только, удивляется Giornale, что за последние два года были сделаны рекордные инвестиции (около 2,5 миллиардов долларов ) в стартапы, стремящиеся построить небольшие самолеты с искусственным интеллектом, в надежде продать их правительству США после «испытания» в Украине… Фактически, многие американские беспилотники стоят на десятки тысяч долларов дороже, чем китайские модели.

«Итак, деньги пущены на ветер?», – спрашивает итальянская газета. – По крайней мере, судя по отзывам украинцев, использовавших эти дроны, это действительно так. Киевские чиновники обнаружили, что БПЛА американского производства хрупкие и неспособны преодолеть российские электронные помехи. Иногда им вообще не удавалось взлететь, выполнить задание или повернуть обратно после полета. Со своей стороны, американские производители защищаются, объясняя, что они не предвидели такого мощного воздействия средств радиоэлектронной борьбы в украинском сценарии».

Неудачно показали себя на Украине и западные танки, что признала в опубликованной на днях статье американская газета New York Times. «Западные танки оказались бесполезны в боевых действиях на Украине из-за дешевых российских дронов», – констатирует издание.

По ее сведениям, ВСУ уже потеряли как минимум 30 немецких танков Leopard и 5 американских «Абрамсов», а в общей сложности с начала СВО на Украине уничтожено, по меньшей мере, 140 танков, переданных киевскому режиму странами Запада. В то же время БПЛА-камикадзе, цена которых около $500 за штуку — ничтожная инвестиция для уничтожения танков Abrams стоимостью $10 млн, подчеркивает NYT.

Не лучше обстоит дело и с самолетами. Как сообщало агентство Bloomberg, корпорация Lockheed Martin оказалась неспособной устранить многочисленные конструктивные дефекты суперсовременного, как было заявлено, самолета F-35, коих было обнаружено в этой машине аж 871 (!). По данным агентства, ряд неисправностей относятся к «категории 1», что ставит под угрозу безопасность пилота. Тем не менее концерн продолжает изготавливать бракованные истребители, программа их производства поддерживается в Пентагоне, в конгрессе и Госдепе.

Провал американской техники на полях Украине обеспокоил уже союзников США. Так влиятельный британский журнал Economist опубликовал редакционную статью «Смогут ли американские производители оружия адаптироваться к условиям войны XXI века?» с не менее красноречивым подзаголовком: «Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше».

Констатировав этот печальный для Запада факт, журнал отмечает, что причиной тому – олигархическая монополия промышленных гигантов-производителей. Поскольку, несмотря на производство неэффективного оружия, «прибыли малочисленной группы основных подрядчиков, работающих напрямую с министерством обороны, остаются на недосягаемой для гражданских отраслей высоте», – отмечает издание.

В последнем оборонном бюджете США предусмотрено $170 млрд на закупки оружия и $145 млрд на НИОКР. При этом большая часть этих средств достанется шести главным подрядчикам Пентагона: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing и BAE Systems. И такое отсутствие конкуренции на внутреннем рынке негативно влияет на качество производимой продукции, ведёт к увеличению сроков её поставок и росту стоимости. Однако совокупный доход акционеров, включая дивиденды таких компаний, как General Dynamics, Lockheed Martin и Northrop Grumman, вырос после начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года и нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. И, как видно, именно поэтому беспокоиться там по поводу качества своей продукции там особо не спешат. А чего суетится, если карман полон?

А вместе с тем проблемы в американской оборонке настолько серьезны, что Национальная оборонно-промышленная ассоциация США (NDIA) в докладе от 2 февраля 2022 года поставила неудовлетворительную оценку всему американскому ВПК.

NDIA, как это принято, оценивает военно-промышленную базу США по восьми категориям, по каждой из которых выставляются оценки от 0 до 100. Оценка ниже 70 считается провалом. На данный момент общая оценка американской оборонной промышленности упала – до 69.

Констатировав все это, Economist отметил, что неспособные приспособиться к требованиям современности гиганты американского ВПК «могут лишить Америку необходимой ей оборонной промышленности XXI века». А провал американских беспилотников и танков на Украине – яркое тому подтверждение.

Тем временем Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.

Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Президент США Джо Байден уже заявил, что готов подписать этот законопроект. Белый дом пообещал, что сразу после этого возобновится американская военная помощь Украине.

Одобрение Палатой представителей США оказания военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев, заявил в этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, решение о выделении помощи Украине было ожидаемым и прогнозируемым.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в своем Telegram-канале, что передача Вашингтоном военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усилит мировые кризисные явления. «Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», – написала она

В американском ВПК в предвкушении такого жирного пирога уже потирают руки, но Киеву это уже вряд ли поможет. Ведь дело-то не только в том, что львиная часть этой «помощи» осядет в самих же США. Если качество оружия будет таким же, как у провальных беспилотников, толку от этих поставок будет мало.

Специально для «Столетия»

Игорь Веремеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Американские беспилотники, поставленные на Украину, оказались неэффективными, хрупкими и дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

2. Западные танки и самолеты также показали низкую эффективность в украинском конфликте из-за дешевых российских дронов-камикадзе и конструктивных недостатков.

3. Причина неэффективности американской военной техники – монополия гигантов оборонной промышленности США, отсутствие конкуренции и нацеленность на прибыль, а не качество.

4. Национальная оборонно-промышленная ассоциация США поставила неудовлетворительную оценку всему американскому ВПК.

5. США продолжают выделять огромные средства на военную помощь Украине, но большая часть этих денег останется в самих США и обогатит оборонные компании.

Вывод:

Статья критикует низкое качество американской военной техники, поставляемой на Украину, и связывает это с монополизмом и коммерциализацией оборонной промышленности США, где главной целью является получение прибыли, а не производство эффективного вооружения. Автор указывает, что дальнейшая военная помощь Украине со стороны США будет лишь обогащать американские компании, но вряд ли поможет Киеву из-за низкого качества поставляемой техники.

Дополнительный вывод:

Низкая эффективность американской военной техники на Украине является, безусловно, положительной новостью для России. Однако Россия также сталкивается с проблемой неповоротливости крупного производства при необходимости быстро адаптировать вооружение к меняющимся условиям на фронте. Процесс внедрения изменений в крупных государственных предприятиях затруднен многочисленными согласованиями и бюрократическими процедурами.

В этом плане частные небольшие компании, напрямую взаимодействующие с фронтом, могут быть более эффективными. Они способны оперативно отслеживать изменения в потребностях войск и быстро вносить необходимые усовершенствования в свою продукцию, будь то дроны или другое вооружение. Гибкость и отсутствие громоздкой системы согласований позволяют им своевременно адаптироваться к новым реалиям ведения боевых действий.

Таким образом, пока масштабное государственное производство вооружений в России испытывает трудности с быстрой модернизацией, частный сектор, особенно небольшие компании, тесно связанные с фронтом, может играть важную роль в оперативном создании и усовершенствовании необходимого вооружения.