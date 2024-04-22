Эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей Игоревич расскажет об истории зарождения и развития РЭБ.

В программе:

- Ответы на вопросы

- Советы Кибердеда: Как не попасть на фейки

- Порт Артур и начало РЭБ

- История с эсминцем «Дональд Кук»

Ведущий: Игорь Печёнкин

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Важность критического мышления и проверки информации из разных источников, недоверие к Википедии как источнику достоверных фактов.

2. Развитие технологий радиоэлектронной борьбы в России, упоминание систем "Хибины", "Тритон" и других разработок в этой сфере.

3. Использование Украины как "полигона" НАТО для испытания различных систем радиоэлектронной борьбы против России.

4. Оптимизм относительно динамики развития российских технологий радиоэлектронной борьбы.

5. Исторический экскурс о зарождении радиоэлектронной борьбы во время Русско-японской войны 1904 года и роли адмирала Степана Макарова.

Вывод:

В беседе подчеркивается важность критического анализа информации и недоверия к сомнительным источникам вроде Википедии. Обсуждаются достижения России в сфере радиоэлектронной борьбы, упоминаются различные системы и высказывается оптимизм относительно дальнейшего развития этих технологий, несмотря на использование Украины НАТО в качестве полигона. Приводится исторический контекст о зарождении радиоэлектронной борьбы во время Русско-японской войны.