Всем с пляжа! Работают «Хабины» | Андрей Масалович
Эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей Игоревич расскажет об истории зарождения и развития РЭБ.
В программе:
- Ответы на вопросы
- Советы Кибердеда: Как не попасть на фейки
- Порт Артур и начало РЭБ
- История с эсминцем «Дональд Кук»
Ведущий: Игорь Печёнкин
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Важность критического мышления и проверки информации из разных источников, недоверие к Википедии как источнику достоверных фактов.
2. Развитие технологий радиоэлектронной борьбы в России, упоминание систем "Хибины", "Тритон" и других разработок в этой сфере.
3. Использование Украины как "полигона" НАТО для испытания различных систем радиоэлектронной борьбы против России.
4. Оптимизм относительно динамики развития российских технологий радиоэлектронной борьбы.
5. Исторический экскурс о зарождении радиоэлектронной борьбы во время Русско-японской войны 1904 года и роли адмирала Степана Макарова.
Вывод:
В беседе подчеркивается важность критического анализа информации и недоверия к сомнительным источникам вроде Википедии. Обсуждаются достижения России в сфере радиоэлектронной борьбы, упоминаются различные системы и высказывается оптимизм относительно дальнейшего развития этих технологий, несмотря на использование Украины НАТО в качестве полигона. Приводится исторический контекст о зарождении радиоэлектронной борьбы во время Русско-японской войны.