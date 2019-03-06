«Бродил по пляжу в неженатом виде» — пятьдесят пять великолепных одностиший Леонида Либкинда
В беседе ни о чём придерживались темы.
***
Назойливо жужжал слон, сделанный из мухи.
***
Мы молоды, пока нестаро мыслим.
***
Не сразу, но нашлось не то, что мы искали.
***
Всё приедается. Но только не поганки.
***
Бродил по пляжу в неженатом виде.
***
Терплю жену как дочь любимой тёщи.
***
Какие рёбра, таковы и Eвы.
***
Работай на скупого — платит дважды.
***
Года идут — честь сохранять всё проще…
***
Исправленному верить. Косметолог.
***
Всем женщинам, кто отказал мне: — Зря вы!
***
Молчи, свет-зеркальце! Сама всё вижу.
***
Муж тоже может быть среди любимых…
***
Продам дрова — недавно наломала.
***
Из пункта «А» до «Б» шла через «Ж» дорога.
***
Она была, как все — неповторима.
***
Бросаю пить! Ёщё раз! Не добросил.
***
«Скорей бы в шкаф уже!» — мечтал любовник.
***
На трёх диетах!.. И не наедалась.
***
Я честно вам сказал не то, что думал.
***
Жить не даёт здоровый образ жизни.
***
Склероз: вчера чуть трезвым не улёгся.
***
Имеешь журавля, а тянет на синицу.
***
Вам кофе сразу, после или нафиг?
***
Нам врали зеркала — теперь клевещут.
***
Ушёл в себя, а там жена встречает…
***
Да, сволочь. Но порядочная, вроде.
***
Мечтала сдуру стать ещё умнее.
***
Молчала в тряпочку от Дольче энд Габбана.
***
Мы с мужем встретились в шкафу семейной пары.
***
Мы трижды выпили, пока искали повод.
***
Нашёл работу. Где б найти зарплату?
***
Не вписывался муж в любовный треугольник.
***
Не спал я с нею! Лишь разок… вздремнули…
***
Не стойте над душой, имея доступ к телу!
***
Мадам, мы только в фазе брудершафтa.
***
Кем быть? Собой или приличным человеком?
***
Пожили «счастливо» и перешли на «долго».
***
Мой склад ума. Наведываюсь редко.
***
Как много сил на слабости уходит.
***
Искал себя, но не нашёл, где спрятал.
***
Послал. Пошла. Понравилось. Побуду.
***
Маразм крепчал. Склероз сопротивлялся.
***
Я б отказала, но никто не просит.
***
Всё в руки шло, но шло из рук вон плохо.
***
Мечта сбылась. Вот вспомнить бы, какая…
***
Нагавкались? Давайте не свинячить.
***
Искал красивых — экономил водку.
***
Сумел послать, не говоря ни слова.
***
Тем ваши мысли хороши, что их немного.
***
Не матом крыл он, а глагольной рифмой.
***
Он в роскоши влачил существованье.
***
Нашёл свой путь на не своей дороге!
***
На совесть не пашу — она не платит.
***
Попался на глаза слепой Фемиде.
***
Всё в руки шло, но шло из рук вон плохо.
***
ПомЯнуть старое циклопы не решались.
***
Был осуждён как злостный лайкодатель.
***
И мысли путались. Ну с кем попало!
***
Пять жён тому назад был однолюбом.
***
Нашёл себя. Друг друга не узнали.
***
В рецепте счастья неразборчив почерк.
***
Звездой упавшей мнил себя окурок.
***
Проснуться с новой бабушкой – к склерозу.
***
Молчали по-семейному – о разном.
***
Пусть время лечит! Не мешайте, доктор!
Источник: http://2planeta.ru/news/brodil_po_pljazhu_v_nezhenatom_vide_pjatdesjat_pjat_velikolepnykh_odnostishij_leonida_libkinda/2019-03-06-71661
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Что тут великолепного? Юмор на уровне Гарика Бульдога Харламова, у которого дедушка в Англии живёт.
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Что-то близкое – “мечтала сдуру стать ещё умнее”… Прям нравится.