«Бродил по пляжу в неженатом виде» — пятьдесят пять великолепных одностиший Леонида Либкинда

Леонид Либкинд – удивительный человек с удивительной судьбой. Родился в Харькове, получил образование по физике. В 60 лет переехал в Нью-Йорк со своей семьей. Родные и близкие не раз замечали в нем подмечать в любой жизненной ситуации иронию и юмор. «Остепенённый, но не остепенившийся» – как-то раз сказал он о себе. В его одностишьях – вся соль юмора:

В беседе ни о чём придерживались темы.

***

Назойливо жужжал слон, сделанный из мухи.

***

Мы молоды, пока нестаро мыслим.

***

Не сразу, но нашлось не то, что мы искали.

***

Всё приедается. Но только не поганки.

***

Бродил по пляжу в неженатом виде.

***

Терплю жену как дочь любимой тёщи.

***

Какие рёбра, таковы и Eвы.

***

Работай на скупого — платит дважды.

***

Года идут — честь сохранять всё проще…

***

Исправленному верить. Косметолог.

***

Всем женщинам, кто отказал мне: — Зря вы!

***

Молчи, свет-зеркальце! Сама всё вижу.

***

Муж тоже может быть среди любимых…

***

Продам дрова — недавно наломала.

***

Из пункта «А» до «Б» шла через «Ж» дорога.

***

Она была, как все — неповторима.

***

Бросаю пить! Ёщё раз! Не добросил.

***

«Скорей бы в шкаф уже!» — мечтал любовник.

***

На трёх диетах!.. И не наедалась.

***

Я честно вам сказал не то, что думал.

***

Жить не даёт здоровый образ жизни.

***

Склероз: вчера чуть трезвым не улёгся.

***

Имеешь журавля, а тянет на синицу.

***

Вам кофе сразу, после или нафиг?

***

Нам врали зеркала — теперь клевещут.

***

Ушёл в себя, а там жена встречает…

***

Да, сволочь. Но порядочная, вроде.

***

Мечтала сдуру стать ещё умнее.

***

Молчала в тряпочку от Дольче энд Габбана.

***

Мы с мужем встретились в шкафу семейной пары.

***

Мы трижды выпили, пока искали повод.

***

Нашёл работу. Где б найти зарплату?

***

Не вписывался муж в любовный треугольник.

***

Не спал я с нею! Лишь разок… вздремнули…

***

Не стойте над душой, имея доступ к телу!

***

Мадам, мы только в фазе брудершафтa.

***

Кем быть? Собой или приличным человеком?

***

Пожили «счастливо» и перешли на «долго».

***

Мой склад ума. Наведываюсь редко.

***

Как много сил на слабости уходит.

***

Искал себя, но не нашёл, где спрятал.

***

Послал. Пошла. Понравилось. Побуду.

***

Маразм крепчал. Склероз сопротивлялся.

***

Я б отказала, но никто не просит.

***

Всё в руки шло, но шло из рук вон плохо.

***

Мечта сбылась. Вот вспомнить бы, какая…

***

Нагавкались? Давайте не свинячить.

***

Искал красивых — экономил водку.

***

Сумел послать, не говоря ни слова.

***

Тем ваши мысли хороши, что их немного.

***

Не матом крыл он, а глагольной рифмой.

***

Он в роскоши влачил существованье.

***

Нашёл свой путь на не своей дороге!

***

На совесть не пашу — она не платит.

***

Попался на глаза слепой Фемиде.

***

Всё в руки шло, но шло из рук вон плохо.

***

ПомЯнуть старое циклопы не решались.

***

Был осуждён как злостный лайкодатель.

***

И мысли путались. Ну с кем попало!

***

Пять жён тому назад был однолюбом.

***

Нашёл себя. Друг друга не узнали.

***

В рецепте счастья неразборчив почерк.

***

Звездой упавшей мнил себя окурок.

***

Проснуться с новой бабушкой – к склерозу.

***

Молчали по-семейному – о разном.

***

Пусть время лечит! Не мешайте, доктор!

Источник: http://2planeta.ru/news/brodil_po_pljazhu_v_nezhenatom_vide_pjatdesjat_pjat_velikolepnykh_odnostishij_leonida_libkinda/2019-03-06-71661