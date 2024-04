Американские политики часто голосуют за громкие суммы расходов, но с их тихим распределением на многие годы, из-за чего Украине в 2024 году пойдет только 6 млрд долл., о чем есть краткое указание в оценке Бюджетного офиса Конгресса США и самом принятом законе. Подобное растягивание по времени было и в решениях по Украине в 2022 году, да так, что в 2024 году американским ведомствам приходилось заново отстаивать вроде бы утвержденные расходы. Производственная инфляция в США составила 21%, а цены военных закупок за счет бюджета выросли только на 12% за 2022-2023 годы. Если считать с 2009 года, то инфляция «съела» 93 млрд долл. военных расходов в реалиях только 2023 года. Принятый пакет законов на 95 млрд долл. (в увязке с Украиной, Израилем и Тайванем) с распределением на много лет вперед покрывает малую часть недофинансирования Пентагона. В поисках недостающих средств очень осторожно предложено Президенту США подумать о перенаправлении якобы Украине замороженных российских денег на 5 млрд долл. Пакет законов был принят буквально сразу после завершения сроков подачи налоговых деклараций в США, а также доплат подоходного налога за прошлый год, что дало формальное наличие небольших дополнительных средств в бюджете. Перенаправление российских замороженных резервов Украине оговорено в законе в виде намерений, а не готовых решений, с отсрочкой выполнения и перекладыванием ответственности на президента США. По разным оценкам, отражение ответки Ирана обошлось Израилю в 0,5-1,1 млрд дол.л за полдня. Израилю в 2024 году дадут 7 млрд долл., Украине – 6 млрд долл. На много ли этого хватит?

6 млрд долл. на 2024 год и остальное на 10 лет вперёд

После многомесячного политического шоу республиканцы в Палате представителей поддержали выделение Украине 60 млрд долл., после чего «демократические» Сенат и президент Байден незамедлительно одобрят этот закон. Кажется, сумма огромная, случайно (?) сопоставимая с закрытой частью Федерального бюджета России на 2024 год, если наши 7 трлн руб. пересчитать по курсу 93 рубля за доллар.

Кажется, нам создают большие проблемы, однако в реальности «гора родила мышь», по крайней мере, на текущий 2024 год.

Чтобы доказать это, обратимся к одной из публикаций Бюджетного офиса Конгресса США. В законопроектах могут быть громогласные заголовки и огромные деньги, а на практике – мало, либо, наоборот – попытки тихонько протащить значимые изменения в расходах без указания реальных величин.

Бюджетный офис Конгресса выпустил документ буквально на половину страницы, состоящий всего из одной таблицы.

Аналитики этого офиса распределили 60 млрд долл. на четыре статьи и до 2033 года включительно. На текущий год по линии Пентагона выделено всего 1,9 млрд долл., по статье «зарубежные операции» ещё 3,9 млрд долл. (зарубежные операции Пентагона финансируются через специальный фонд и обычно прямо не включаются в основной бюджет этого американского ведомства). На 2025 год показано 11,6 млрд долл. на основной бюджет Пентагона и 4,3 млрд долл. на зарубежные операции.

Может, аналитики Бюджетного офиса в спешке что-то напутали? Обратимся для проверки их данных к первоисточнику, а именно к тексту законопроекта 8035. На странице 3 в строке 14 указано, что американским сухопутным силам дополнительно доступны $4,887,581,000 до 31 декабря 2024 года в ответ на ситуацию на Украине (буквальный перевод). На той же странице в строке 23 указано ещё для корпуса морской пехоты $976,405,000 также до 31 декабря 2024 года. Плюс ещё несколько раз от нескольких миллионов до сотен миллионов долларов в нескольких других строках. То есть совокупно около 6 млрд. долл.

Расходы следующих лет под вопросом, и деньги мало доходят до украинцев

Распределение на много лет вперёд денег, связанных с Украиной, не является новацией 2024 года, а уже было в 2022 году. Для подтверждения этого тезиса обратимся к публикации «Поддержка Украине, объясняемая в шести графиках» Центра стратегических и международных исследований (Aid to Ukraine Explained in Six Charts, Center for Strategic and International Studies) из Вашингтона.

Эта публикация объединила прежние оценки Бюджетного офиса Конгресса по выделению денег в 2022 году. Тогда было три пакета законов в марте, мае и сентябре, суммарно на 68 млрд долл. (похожая величина с последними 60 млрд долл.). Тогда в 2022 году предполагалось потратить только 6 млрд долл., в 2023 году – уже 20,5 млрд долл., в 2024 году – 12 млрд долл., в 2025 году – 9 млрд долл., на следующие пять лет – еще 10 млрд долл.

Возникает вопрос: куда делись утвержденные расходы на 2024 и 2025 годы из решений 2022 года, а это 12 млрд и 9 млрд долл.? Они уже потрачены, о них просто забыли, их не смогли законтрактовать? Новые ассигнования 2024 года повторяют решения 2022 года, дополняют те решения?

Неочевидность ответов на эти вопросы заключается в типичной американской практике бюрократических баталий за бюджет каждый год с нуля (на английском это называется zero-based budget). Вроде бы военные программы и расходы носят долгосрочный характер, утверждаются и контрактуются на годы вперед, однако каждый год весь мир видит политическое шоу, когда в США задерживают принятие бюджета на месяцы (в этот раз на 6 месяцев) и угрожают шатдауном. Как результат, фактические военные расходы почти не растут, несмотря на отдельные щедрые решения.

Рассматриваемая публикация в шести графиках раскрывает ряд направлений утвержденных в 2022 году расходов, хотя и без деталей по годам. Непосредственно на военную поддержку было выделено 39 из 68 млрд долл., на гуманитарные операции – 11 млрд долл., правительству Украины – 12 млрд долл., американскому правительству на иные цели – 6 млрд долл. Изрядная часть денег на военную поддержу пошла именно американским корпорациям, а украинскому правительству – на погашение международных кредитов. СМИ неоднократно писали со ссылкой на высказывания американских политиков, что до 90% денег Украине на самом деле не покидает самих США.

По вновь утвержденному закону СМИ написали о некоторых направлениях расходования денег, ссылаясь на речи ключевых авторов законопроекта и его аннотацию. На восполнение запасов вооружений на территории США выделят 23,2 млрд долл., на дополнительные закупки вооружений – 13,8 млрд долл., на текущие военные операции США в регионе – 11,3 млрд долл. плюс другие недетализированные суммы. «В регионе» означает по теме Украины и по статье зарубежные операции и распределены эти 11,3 млрд долл. следующим образом: 3,9 млрд долл. на 2024 год, 4,3 млрд долл. на 2025 год, затем по 0,7-1 млрд долл на следующие 2026-28 годы.

Инфляция последних лет «съела» в разы больше выделенного на 2024 год

Сравним выделенные деньги с основным бюджетом Пентагона на 2023-2025 годы. В 2023 году было потрачено 852 млрд долл., в 2024 году предполагается потратить 817 млрд долл., на 2025 год запрошено 850 млрд долл. На момент внесения бюджета на 2025 год в марте этого года, бюджет на 2024 год ещё не был утвержден, и действовало временное финансирование в немного уменьшенном размере. Дополнительные расходы на Украину на текущий год составляют всего 0,7% годового бюджета Пентагона. Израилю на текущий год выделяют 7 млрд долл., и суммарно оба числа составляют всего 1,5%.

В соглашении по потолку госдолга от июня 2023 года вместо потолка именно долга появился потолок расходов, в том числе в части военных в размере 2021 года плюс 1% ежегодно. Именно этот потолок расходов политики пытаются и обойти, и выполнить одновременно. Вроде громогласно заявляется о больших деньгах, но в годовом исчислении всего-то плюс 1,5%, что немного больше потолка.

Озабоченность американских военных и политиков насчет военных расходов хорошо иллюстрируют несколько индексов цен за 2022-2023 годы. Цены производителей в марте 2024 года на 21% больше, чем в начале 2022 года, когда инфляционный скачок стал явным. При этом закупки Пентагоном товаров и услуг в ценовом выражении выросли за эти два года всего на 12%. К тому же многие видные американские экономисты признают занижение инфляции на несколько процентных пунктов ежегодно.

Закупки Пентагона являются его первейшей статьей, около 500 млрд долл. в год. Только разница между индексами цен производителей и закупок Пентагона (21%-12%=9%), умноженная на величину закупок, дает недофинансирование в 47 млрд долл. в 2024 году. На Украину и Израиль дополнительно выделяют 13 млрд долл. на текущий год, что покрывает лишь треть недофинансирования.

О недофинансировании военных расходов говорят и официальные графики американской статистики. Возьмем график общих военных закупок правительства промежуточных товаров и услуг (Defense consumption expenditures: gross output of general government: intermediate goods and services purchased).

В одном предложении трудно точно описать, что входит в эту статью, упрощенно – все платежи Пентагона сторонним юридическим лицам.

Итак, в ценах 2017 года, то есть с поправкой на инфляцию, военные расходы в пользу юрлиц в 2023 году составили 463 млрд долл., в 2020 году такие расходы были 484 млрд долл., а в 2009 году – 556 млрд долл. (на пике трат на Афганистан и Ирак). То есть добавок расходов в связи с Украиной и Израилем в размере 13 млрд долл. в год выглядит совсем малым на фоне разницы в 93 млрд долл. между 2009 и 2023 годами. Удивительное совпадение, что вся сумма пакета принятых законов составляет 95 млрд долл., но только плюсом американскому ВПК не за один год, а на предстоящие 6-10 лет.

Замороженные резервы России и кредит Украине

В пакете принятых законов есть ещё один важный закон под номером 8038, глава II которого – о перенаправлении российских замороженных активов. Сам закон озаглавлен буднично: «Представление полномочий президенту на введение определенных санкций в отношении России и Ирана и на другие цели».

Сначала текст закона указывает на заморозку в США 5 млрд долл. российских активов, а также на наиболее значительную величину заморозки в Западной Европе, особенно 190 млрд долл. в Бельгии. Замороженное американцами очень близко к утвержденному финансированию Украины на 2024 год в размере 6 млрд долл.

В тексте закона Россию приглашают (буквально!) к использованию этих денег на Украину. На английском написано так: the Russian Federation can, by negotiated agreement, participate … to assess damage … and make funds available to compensate. То есть американские законодатели боятся сами в открытую признавать факт воровства российских денег, о чем неоднократно заявляли наши руководители, а пытаются представить это как наше согласие.

Затем в законе прописано, что не позднее 180 дней президент США мог бы представить отчет о российских деньгах (на английском shall, как неточное намерение, никак не must – должен). После этого президент может (may, но не обязан, никак не must) конфисковать и перевести российские деньги в специальный Фонд поддержки Украины. То есть Конгресс не хочет нести ответственность за создание прецедента воровства денег, да и, похоже, текущая президентская администрация попробует оставить этот вопрос на самый конец четырехлетки, на финал предстоящих выборов или даже следующей администрации.

Ещё более странным выглядит последовательность разрешенных целей использования денег Фонда поддержки Украины. На первом месте взносы в международные организации или механизмы для компенсации им предоставленной поддержки. То есть сначала вернуть ранее выделенные кредиты? (уточняющий вопрос автора этой заметки). На втором месте реконструкция, перестройка и восстановление Украины. Осмелимся задать вопрос: силами корпораций какой страны? Только на третьем месте предоставление экономической и гуманитарной поддержки жителям Украины. Сколько дойдет до простых украинцев?

Американские СМИ написали, что из 60 млрд долл. 10 млрд долл. будет выделено в кредит. Об этом громогласно заявлял Трамп как об очень хорошей сделке, как будто ранее ничего в кредит Украине не выделяли. В самом тексте закона именно о 10 млрд долл. кредита не сказано, но есть отсылка к предоставленным ранее Украине кредитам и гарантиям по решениям 2022 года. Также коротко указано о 4 млрд долл. и 8 млрд долл. кредитов американским союзникам по НАТО и Индо-Тихоокеанскому региону соответственно.

Американские налогоплательщики и ответка Ирана как триггеры решения

Отметим ещё пару важных совпадений мучительно принятого республиканской палатой представителей решения с некоторыми другими моментами.

15 апреля завершился срок подачи налоговых деклараций американскими налогоплательщиками. В немногих штатах могут дать ещё несколько дней, а при некоторых обстоятельствах – отсрочку ещё до 15 октября. В США, отчасти как и в России, часть подоходного налога удерживается работодателями по мере выплаты зарплаты или эмитентами акций по мере выплаты дивидендов, но другая часть декларируется раз год и затем оборачивается доплатой налогов.

Подоходный налог дает около половины доходов федерального бюджета США. Доплачивается этот налог 16 января, 15 апреля, 17 июня и 16 сентября. В эти месяцы традиционно наблюдается умеренное сокращение дефицита, а на второй квартал так вообще приходится два месяца доплат налога из трех месяцев квартала. Американская служба внутренних доходов (аналог нашей ФНС) уже похвалила американцев за рекордно активную кампанию по декларированию доходов. Следует напомнить, что в дебатах осени 2023 года по деньгам Украине дополнением или альтернативой было увеличение финансирования и численности американских налоговиков.

Ключевые американские политики явно получили цифры из оперативной отчетности по поступлениям налогов. Не очень большие, чтобы одобрить выделение крупных сумм Украине именно в 2024 году, но и не провальные, чтобы дальше откладывать этот вопрос. Хотя дефицит федерального бюджета США в размере трети расходов всё равно остается, как и проблема эскалации госдолга США даже по официальным прогнозам. Об этом «Завтра» писала в заметке «Бюджет США: треть доходов за счет дефицита, эскалация долга и обнуление роста занятости по долгосрочному прогнозу Конгресса США».

Напоследок ещё сравним выделенные деньги с ирано-израильским обострением. По сообщениям ведущих американских СМИ, в середине апреля Иран, в ответ на обстрел своего посольства в Дамаске, выпустил в сторону Израиля 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. На отражение такой атаки Израиль, США, Британия, Франция и Иордания потратили 1,1 млрд долл. (хотя была и цифра 0,5 млрд долл.).

Наши читатели вполне могут самостоятельно оценить масштаб денег Украине (то ли 3,9 млрд долл., то ли 6 млрд долл. на 2024 год) с масштабом ответа Ирана и сводками Министерства обороны нашей страны о десятках дронов и ракет ежедневно.

Автор – доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

Сергей Ануреев

