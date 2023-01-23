Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Сколько американских солдат реально могут выйти в поле? Сергей Ануреев

16 0

Правда об армии США. Доктор экономических наук Сергей Ануреев о том, как устроены и работают американские вооружённые силы. Ведущий Андрей Фефелов.

Также смотрите “Вся правда об американских военных расходах. Сергей Ануреев” https://www.youtube.com/watch?v=H0ZTbOiJDfo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #армия #пентагон #военые #США #армияСША #оружие #пенсии #Ануреев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wo1h139yDUY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чья армия сильнее – наша или американская? 04/03/2016
Американские силы спецопераций действуют повсюду
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
Бэкграунд, выпуск-296 за 9 марта 2013

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru