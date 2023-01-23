Сколько американских солдат реально могут выйти в поле? Сергей Ануреев
Правда об армии США. Доктор экономических наук Сергей Ануреев о том, как устроены и работают американские вооружённые силы. Ведущий Андрей Фефелов.
Также смотрите “Вся правда об американских военных расходах. Сергей Ануреев” https://www.youtube.com/watch?v=H0ZTbOiJDfo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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