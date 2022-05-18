Новый технологический уклад Запада и необходимость давления на Россию. Сергей Ануреев
Зачем ЕС и США давят санкциями на Россию? Как дефицит углеводородов отразится на экономике Евросоюза? Почему Европа заинтересована в дорогой нефти? Что стоит за идеями о “зелёной энергетике”? Какие процессы сейчас реально происходят в экономике США и ЕС? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев. Ведущая – Анна Скок.
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… профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев…
Департамент – это должно звучать.