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Новый технологический уклад Запада и необходимость давления на Россию. Сергей Ануреев

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Зачем ЕС и США давят санкциями на Россию? Как дефицит углеводородов отразится на экономике Евросоюза? Почему Европа заинтересована в дорогой нефти? Что стоит за идеями о “зелёной энергетике”? Какие процессы сейчас реально происходят в экономике США и ЕС? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ELzWq5be4wQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18640 9574
    BlackCat только что

      … профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев…

      Департамент – это должно звучать.

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