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За счёт чего существует экономический пузырь США. Сергей Ануреев

22:20. 14 июня 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Доктор экономических наук, профессор Сергей Ануреев рассказывает, в какую играют Центробанки США и РФ в условиях экомического спада.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xwmiOtg5FIs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8498 7788
    Stelm 14 июня 2020 в 23:13

    Весь Мир сегодня работает на СШП. А у них 30 миллионов безработных. Странно это обычному человеку. Просто там упырей много,слишком много.

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