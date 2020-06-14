За счёт чего существует экономический пузырь США. Сергей Ануреев
22:20. 14 июня 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Доктор экономических наук, профессор Сергей Ануреев рассказывает, в какую играют Центробанки США и РФ в условиях экомического спада.
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Весь Мир сегодня работает на СШП. А у них 30 миллионов безработных. Странно это обычному человеку. Просто там упырей много,слишком много.