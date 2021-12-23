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Чем грозят России новые санкции, и кто на них заработает? Сергей Ануреев

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Зачем против России вновь и вновь вводят новые экономические санкции? Чем вызвано нынешнее обострение со стороны США? Кто и как зарабатывает на санкциях? И чего ждать дальше? Вернёмся ли мы в 90-е годы? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев. Ведущий – Игорь Нагаев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nn9oJvjCLZk
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