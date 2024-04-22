@TheBadComedian в своем видео "В бой идут одни экстрасенсы" разбирает идеологию "русского православного философа и патриота" Ивана Ильина.

Комментарий редакции

Основной посыл видео заключается в следующем:

- Российская пропаганда пытается реабилитировать и героизировать философа Ивана Ильина, который симпатизировал нацистскому режиму и критиковал СССР, желая поражения Красной Армии.

- Цитируются работы Ильина, где он оправдывает нацистскую агрессию, жестокость оккупантов, коллаборационизм и выражает антисоветские взгляды.

- Автор с иронией и сарказмом указывает на абсурдность того, что современная Россия чтит память победителей во Второй мировой войне, но при этом популяризирует идеи Ильина – идеологического союзника нацистов, мечтавшего о поражении СССР.

- Это выглядит как циничное извращение и искажение исторической памяти ради текущих политических интересов некоторых политических деятелей.

В отсутствии официальной идеологии государства, возникают взаимоисключающие точки зрения на историю, героизируются антисоветские коллаборационисты при одновременном чествовании Победы над нацизмом.