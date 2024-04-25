На прошлую заметку, касающуюся Ильина пришло, вижу, несколько гордых специалистов по Ильину, высказывавшихся с некоторым даже апломбом.

Дабы не вступать в бессмысленную дискуссию, приведу отличную заметку публициста Романа Носикова по этому поводу.

И моё резюме – ниже.

Пока же цитата.

«В свое время, Александр Дугин написал, что есть «солнечный Путин» и «лунный Путин». Солнечный все, что ни сделает – так на благо России. Он не ошибается. Он имперец, традиционалист и евразиец. А лунный – все во вред. У него ошибка на ошибке. Он либерал, монетарист и оголтелый западник. Дугин тоже бывает солнечный и лунный. Лунный Дугин – придворный изрекатель патриотических банальностей и вполне плоский лоялист. Он хочет стать частью государства и почтительно вещать начальству о «правильном консерватизме». В нем нет ничего оригинального. Разве что длинная борода. Солнечный Дугин в свое время вполне точно определил Ивана Ильина в своей книге «Мартин Хайдеггер: возможность русской философии» (М., 2021) (Раздел 1, Глава 3, «Иван Ильин: русский патриотизм на прусский манер», стр. 80-81):

«В философе Иване Ильине мы встречаемся с почти карикатурной попыткой создания бравурной версии русского национализма, успешно обходящей все сколько-нибудь важные и существенные темы, принципиальные для выяснения возможности русской философии, и подменяющей вопрошание и выявление болевых точек потоком правоконсервативного сознания, копирующего клише европейского национализма применительно к русскому обществу. Такого общества, о котором пишет Иван Ильин, находясь в эмиграции, никогда не существовало, не существует и не может существовать: речь идет о нормативной пруссаческой грезе, желающей представить Россию четко работающим социальным механизмом германского типа – с отлаженной моралью, звонким официозным патриотизмом, конвенциальной религиозностью и психической упорядоченностью. В результате такой конструкции из поля зрения Ильина выпадает все сколько-нибудь значимое для России содержание – здесь ничего не сообщается ни о западническом полюсе, фокусе В (который с порога отметается как несуществующий), ни о специфике архаического полюса, ни о фокусеА (который вообще оставляется без внимания), ни о герменевтическом эллипсе, который должен был бы у всякого нормального русского человека вызывать, как минимум, гнетущее беспокойство (у Ильина он почему-то ничего не вызывает). Своим невежественным апломбом и казенным «национализмом» И. Ильин, возможно, обязан матери-немке Каролине Луизе Швейкерт фон Штадион. Свои философские тексты И.Ильин строит в духе персонажа повести Н. С. Лескова «Железная воля» Гуго Карловича Пекторалиса, «выписанного в Россию вместе с машинами». В них есть «железная воля» борьбы с коммунизмом до последнего дыхания, без какого бы то ни было понимания как природы советского режима, так и причин, приведших к падению монархии и к Октябрьской революции, равно как и понимания структуры русского общества. И. Ильин «аккуратно и бесталанно» (словами Н. С. Лескова о Гуго Пекторалисе), механически воспроизводит русский национализм, патриотизм и бравый монархизм, умудряясь пройти мимо всех содержательных сторон русской истории, которая осуществляется на его глазах, при его участии и с его помощью. Так как в таком чисто немецком казенном мышлении нет ничего русского, мы без большого ущерба оставляем его тексты и теории без рассмотрения”».

Более точное определение сложно сформулировать.

Именно механическое воспроизведение (превратившееся в бесконечную коммерческую PR – трескотню) ценностных категорий национального самосознания и есть смысл любви режима к Ильину».

Конец цитаты.

Теперь моя точка зрения.

Я категорически за то, чтоб у Дугина была кафедра и он преподавал. Он действительно крупный философ, известный во всём мире, и он сильнейший мировой антилиберал.

Но я ещё и за то, чтоб цвели разные цветы. Если вы понимаете о чём я.

Правый традиционализм и социалистический консерватизм – вполне себе рабочая модель для сцепки.

Но если мы будем сцеплять правый традиционализм с экономическим либерализмом и буржуазной бюрократией (как у нас) – то это дурное блюдо.

Я не хочу жить в мире, где есть только буржуазный официоз и коллективный Ильин (плюс «Спас» и неистовые монархисты на каждом углу).

В конце концов, Ильин – нишевая русская фигура, а русский Ленин – всемирная.

Так что, помимо кафедры у Дугина, должна быть своя кафедра у Сергея Георгиевича Кара-Мурзы, и ещё по кафедре Проханову и Пучкову.

Или как-то так.

На одном правом крыле страна точно далеко не полетит. А у нас длинная дорога и огромные горизонты.3

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Александр Дугин критически оценивает философа Ивана Ильина, называя его попыткой создания "бравурной версии русского национализма", копирующей клише европейского национализма и не отражающей реальное русское общество.

2. Автор выступает за то, чтобы Дугин преподавал и имел свою кафедру, так как считает его крупным философом и сильнейшим антилибералом в мире.

3. Однако автор также призывает к плюрализму идей, включая социалистический консерватизм, наряду с правым традиционализмом Дугина.

4. Автор критикует сочетание правого традиционализма с экономическим либерализмом и буржуазной бюрократией, называя это "дурным блюдом".

5. Автор выступает за представленность различных идеологических течений, помимо правого крыла, таких как идеи Сергея Кара-Мурзы, Александра Проханова и др.

Вывод: Статья критически оценивает философию Ивана Ильина как слишком упрощенную и оторванную от реальности версию русского национализма. Автор поддерживает идеи Александра Дугина, но также призывает к идеологическому плюрализму и включению социалистических и левых консервативных идей наряду с правым традиционализмом для более сбалансированного развития страны.