Правление колхоза меня, тракториста, отслужившего танкистом в Советской Армии, намеревалось отправить учиться на ветеринара. В колхозе, в каждом личном хозяйстве скота было много, ветеринар – первый парень в станице. Я уже присматривался к профессии, даже вычитал, что врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество. Но получилось так, что в итоге я выучился на инженера. Однако к профессии ветеринара по-прежнему отношусь с глубочайшим почтением. И сегодня, когда в интернете появились тревожные сообщения о том, что ветеринары вредят самоотверженным фермерам, испытал буквально шок. Не врёт же человек, рассказывающий в видеоролике, что к нему приехали, привили 63 коровы. А через некоторое время приезжают те же ветеринары и находят у животных заразное заболевание. Уничтожить! Тут невольно вспоминается спаситель наш Гинсбург. Медработники что-то кололи людям, но это «что-то» изобретали не они, не они привели в страх и нагнули миллионы людей. Но у человека всегда есть выбор, а у животных – нет. И вот не кто-то, а правительство РФ на фоне сокращения скота на подворьях предлагает нам в пищу личинок жучков, сверчков и паучков. Уже, судя по интернету, креативные предприниматели создают «фермы», а на ВДНХ молодая учительница биологии проводит мастер-классы по приготовлению «вкусной и здоровой пищи» из этой гадости.

Да и вообще, по ТВ и по радио мы больше слышим про бедолагу Байдена, знаем, сколько раз у заморского старичка «запнулось» или политически «пукнулось», чем про то, что творится у нас дома.

… Настроение наихреновейшее. Поделился со знакомой женщиной, всю жизнь отдавшей труду в колхозе. Была агрономом, давно на пенсии. Ту аж перекосило:

- Прекрати о плохом! Давай что-нибудь хорошее.

Даю. Настроение на ходу выводит из памяти:

Легкой жизни я просил у Бога:

Посмотри, как мрачно все кругом.

Бог ответил: подожди немного,

Ты еще попросишь о другом.

Вот уже кончается дорога,

С каждым годом тоньше жизни нить...

Легкой жизни я просил у Бога,

Легкой смерти надо бы просить.

- Во! – Оживилась попутчица. - А кто это написал?

Признаюсь, что автора не помню, но знаю, что дворянин, белый офицер, соратник Врангеля. А сам спешу отделаться от такой собеседницы, говорю, что мне не по пути и сворачиваю с центральной улицы. Нам не по пути в главном: в духовном пути. Лёгкой смерти? Как бы не так!

Добравшись до компьютера, уточняю, что автор - Иван Тхоржевский (на фото первый), действительный статский советник, камергер. Ближайший помощник Столыпина. В то же время, изысканный поэт, переводчик с английского, французского, немецкого... После революции Иван Иванович намыкался в Белом движении, вплоть до эвакуации из Крыма. Талант, он и тут талант. Поэт был управляющим делами Совета министров врангелевского правительства.

Вот и задумаемся, сколько их таких, талантливых и образованных, порубали и постреляли красноармейцы, сколько их, выживших и уехавших лежит на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и даже в Аргентине, Америке. А тех, высококультурных, которые не взяли в руки оружие против народа, но Советскую власть не приняли, большевики отправили на Запад «философским пароходом». Ни к тем, ни к другим у меня, несостоявшегося ветеринара, нет никакой ненависти. Однако с точки зрения ветеринарии, которая лечит всё человечество, на судьбу тех, кто с оружием встал под двуглавый герб и бело-сине-красный флаг карателей, посмотреть необходимо именно сегодня. Они были насквозь прошиты мощнейшей цивилизационной прививкой – библейским мировоззрением. И получилось так, что задолго до смены Эпох, космической смены энергий, буквально попали под колесо Истории! Сегодня, когда в РФ тут и там ставятся памятники белым генералам, надо понять, что гражданская война вновь затеяна с 1991 года. В памятниках ничего страшного: это тоже история Руси. Страшно то, чем нас упорно прививают на духовном уровне. Ладно, что останки философа Ивана Ильина привезли (как и Деникина) в Россию и перезахоронили в октябре 2005 года в Москве в некрополе Донского монастыря. Пусть покоятся. Неладно то, что Советский генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов назвал БЕЛОГВАРДЕЙЩИНОЙ. Вот она, прививка из «жижи» гробокопателей, после которой мы должны просить, как милость Всевышнего, «лёгкой смерти»! Духовность Ивана Ильина выразилась не только в ненависти к большевикам, но и в симпатиях к фашистам. Оставим факт службы Русского Философа под патронажем министра народного просвещения и пропаганды Германии Й. Геббельса. Лучше посмотрите на фрагмент картины советского художника Аркадия Пластова «Весна». Мать художника Наталья Алексеевна фон Вик по происхождению — дворянка из старинного немецкого рода. Казалось бы, прямая дорога и этому таланту в классовые враги. Но Пластов получил Сталинскую премию первой степени и был награжден орденом Ленина за большие заслуги в развитии советского изобразительного искусства. Его «Праздник урожая» - это безудержная вольная стихия крестьянского веселья, распахнутые в радости, залихватски пляшущие и поющие бабы и мужики, гармонь… В этом образе та безвременная, раздольная, разудалая Русь, где «пляска с топотом и свистом под говор пьяных мужичков». Но, в отличие от картин великих дореволюционных художников, у живописца Пластова мы видим коллективный труд и коллективную радость СВОБОДНЫХ людей. Это - социалистический реализм. Ещё раз гляньте на картину. Что тут за философия? Это гимн Весне, Женщине и Жизни! Будут внуки, потом всё опять повторится сначала… Где тут энтропия?

А в противовес Ивану Тхоржевскому приведём детский стишок советского фронтовика, крестьянского сына Георгия Ладонщикова (на фото справа):

Над лесом за речкою

Солнце встает.

Утро встречая,

Зарянка поет:

Все уменьшается

Темная тень.

Будет веселым

Сегодняшний день!

Здравствуйте, сосны,

Дубы, тополя!

Здравствуйте, горя,

Луга и поля!

Здравствуйте, избы

Родных деревень!

Радостным будет

Сегодняшний день!

Здравствуй все то,

Что растет и цветет!

Здравствуйте все,

Кто на свете живет!

Пойте, гоните

Усталость и лень!

Будет счастливым

И завтрашний день!

Где тут религия? А Философия есть! Мировоззрение Советского человека в самом алгоритме стиха. Тёмная тень уходит, встаёт солнце! День будет ВЕСЕЛЫМ. Приветствуется всё живое, день будет РАДОСТНЫМ. Вернитесь к последнему четверостишию и увидите, как сделать СЧАСТЛИВЫМ и завтрашний день.

Однако, на фоне сегодняшних событий это четверостишие выглядит издевательски. Уже два поколения наших людей не поют! И многим уже не понять, какой культурный код, какой Свет зашит в «Весне» Пластова, в «Зарянке» Ладонщикова, во всей Советской культуре.

Кстати, Георгий Афанасьевич Ладонщиков не был профессиональным поэтом. Как на фронте, так и в мирной жизни, он был связистом. Будучи тринадцатым ребенком в семье, он успел побывать и нянькой, и плотогоном, и пастухом, и в коммуне поработать. Но уже с семи лет Ладонщиков писал стихи. Начал с частушек о родной деревне и ее жителях, еще и на гармошке играл отлично.

Зимней обуви (валенки) на всех в многодетной семье не хватало. Носили по очереди. Так вот, когда Георгию было нечего обуть, взрослые парни на зимние деревенские «посиделки» носили его на руках. Гармонистов хватало, но так, как Ладонщиков, сыграть и спеть частушку собственного сочинения про деревенскую жизнь не мог никто.

Не читала тогдашняя молодёжь, про то, что Музыка в обществе выполняет ту же функцию, что и Философия. Также как Философия, Музыка настраивает на Лад, а не на разрушение. Народная музыка, Народная культура! Парни с таким ладом пошли на войну и победили, а девчата, хотя и устали на героическом трудовом фронте, уже к началу пятидесятых без «маткапитала» нарожали новых советских людей столько, как было в 1941 году. И речь не про РФ с Крымом и «рымом» в виде мигрантов и завозных негров. Так было во всех республиках СССР!

Вот тут необходимо отбросить страх, которым всех нас, советских, разогнали по разным углам и даже вынудили убивать друг друга. Мне, чеченцу, малая родина которого дважды после антисоветского госпереворота в Москве умылась кровью, говорить об этом можно. Чего это вдруг республики СССР шарахнулись от демократической РФ, якобы России, как (в скобках) написано в Конституции?

Белогвардейцев, сгинувших на полях гражданской войны, потерявших Родину в добровольном изгнании, можно понять. У них было своё понятие о чести, родине и вере. Они были воспитаны в библейской культуре, где царя на владение землей и Народом «помазывает» Церковь. Сувереном при Романовых был не Народ, а монаршая семья. Тут и трагедия как белых офицеров, так и «христианских» философов. Как бы ни лгали историки, но династия Рюриков благословение на царство получила от Народа! Суверен, Хозяин вернул своё право в 1917 году. А с 1991 года это право начали отнимать танками, обманом, собственностью, запугиванием. Какую философию начал внедрять алкоголик Ельцин, размахивая белогвардейским флагом? Сегодняшние трезвенники, на каждом шагу звенящие словами «суверенитет», свобода, по факту продолжают начатое . Экономический, технологический и так далее. А кто суверен на деле, по Правде и Справедливости?

Так вот, повторяю, что белогвардейцев начала века даже уважаю. Мой родственник, старший офицер Дикой дивизии, уехал во Францию. Потом жалел об этом. А вот нынешнюю «белогвардейщину» презираю. Эта «вакцина из гроба» мутит, зачищает именно код советского человека, единый для всех народов Союза. В итоге – мировоззренческий гнойник. А гнойное отделение в любой больнице всегда отдельно от других. Кто туда хочет?

…На днях я получил совершенно неожиданный повод для оптимизма. На том же сайте «Перехват управления», где выступает Ивашов, слушал психолога. Неважно имя, важно наблюдение специалиста. Психолог – не ветеринар, его инструментарий тонкий. Но, оказывается, даже при работе с молодыми украинцами, сбежавшими на Запад, не жившими в Союзе, срабатывает активация кода советской культуры. При резонансе сердца отваливается всё, что натащила в душу молодого человека пропаганда полутора-двух десятилетий.

Стремясь внести хоть капельку в образ грядущей Победы, хочу добавить, что всё, что нам натащила либерально-демократическая пропаганда, псевдокультура, отваливается, словно короста с заживающей гнойной раны. Сильны ещё внутренние враги? Вроде да, но иноагент Караулов замаялся уже считать топ-менеджеров, которых кто-то сбрасывает в мир иной одного за другим. А нам, живым, надо находить друг друга не только рядом, но и в других республиках. Сокровище в сердцах у нас едино!

…Прекрати, говорит, о плохом, давай о хорошем… Стараюсь! Костромская область совсем недавно снабжала картофелем Северный Флот Союза. Без перекупщиков – напрямую. И периодически туда же костромичи направляли культурный десант писателей и поэтов. В непринуждённой обстановке костромские поэты прямо на кораблях, в береговых клубах выдавали такое, что Губерман отдыхает. Мы же про весну? Вот стишок Анатолия Беляева из цикла «Времена года»:

Отошёл я ото сна,

Посмотрел на улицу.

А на улице весна,

И петух на курице.

Отходим от морока, просыпаемся. Гоним усталость и лень: весна. Наступит она и на всей нашей многонациональной улице.

Эдуард Наипов,

Кострома