Главная » Невероятное в мире, Политика

Пашинян сдал еще 4 армянских села Азербайджану

14 0


Сегодня это уместно вспомнить, в свете согласия Пашиняна сдать Азербайджану еще 4 армянских села вместе с армянами.
В Баку сегодня по этому поводу уже празднуют с флагами. Такого подарка они до 2018 года и представить в самых смелых мечтах не смогли. Так что берут все что могут, пока дают.
Это не последние территории, которые Армения уже потеряла и еще потеряет при Пашиняне.

Для России это знакомая ситуация, так как все это мы уже проходили при Горбачеве и Ельцине, где в таком же неподражаемом стиле сдавали территории, союзников и собственные интересы.
Впрочем, для меня тут ничего нового нет, еще в 2018 году писал, что ничего хорошего Армению с Пашиняном не ждет, а задачи перед Пашиняном стоят аналогичные тем, которые стояли перед Ющенко на Украине после 2004 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9104765.html
Метки: азербайджан, армения, кавказ, пашинян
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Армения, Молдавия, гражданская война и уроки истории
Пашинян и сторонники «бархатной» революции
Консорциум
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 27 ноября 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru