Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 27 ноября 2020
- 21:33 Подробности убийства Фахризаде.
- 19:32 В Иране убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде.
- 13:57 Пашинян отвечает на обвинения.
- 05:23 Армия России готовится к войне в Центральной Азии (ФОТО, ВИДЕО).
Подробности убийства Фахризаде
Остатки пикапа "Ниссан", который был взорван рядом с машиной Фахризаде.
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6359990.html
Согласно государственному ТВ Ирана, рядом с машиной убитого физика-ядерщика был взорван пикап "Ниссан". Большое кол-во взрывчатки было спрятано под деревянным грузом. Взрыв был такой силы, что дверь автомобиля отбросило более чем на 200 метров.
После этого группа террористов открыла огонь из находившегося рядом внедорожника используя автоматы и пулемет.
Двое нападавших были убиты, один захвачен живым. Никаких подробностей о принадлежности исполнителей пока нет. Фахризаде скончался от полученных ранений уже после того, как его доставили в госпиталь.
По заявлению источников NYT в американских спецслужбах, теракт совершили израильские спецслужбы.
В КСИР заявили, что Иран обязательно отомстит.
На фоне заявлений демократов о готовности рассмотреть возможность восстановить ядерную сделку с Ираном, теракт под Тегераном. выглядит со стороны попыткой Израиля использовать оставшееся время правления Трампа, чтобы затруднить возможное восстановление ядерной сделки, которая еще сильнее ухудшит положение Израиля, усиливая позиции Ирана в регионе. В качестве одного из сценариев, может рассматриваться сценарий втягивания Ирана в прямую войну, что может быть выгодно как Нетаньяху (которому уже в 2021-м году предстоит покинуть свой пост), так и Трампу, которому война на Ближнем Востоке может помочь в борьбе за Белый Дом.
У Ирана есть различные опции для ответных действий и можно не сомневаться, что они последуют, но как представляется, как и в случае с ответом за убийство Сулеймани ответ будет ассиметричным. Иран понимает, что он слабее связки США и Израиля, поэтому будет с большой долей вероятности отвечать в рамках привычной стратегии гибридной войны. Также, полагаю, часть возмездия уже традиционно придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ, благо, хуситы имеют постоянные возможности для атаки жизненно важной инфраструктуры Саудовской Аравии.
Помимо прочего, данное убийство может сыграть на руку партии “жесткого курса” в Иране, которая призывает полностью прекратить инспекции МАГАТЭ и сделать наконец свою ядерную бомбу, тем более, что часть ограничений по обогащению урана Иран уже снял.
В Тегеране вечером уже прошли митинги с требованием изгнать из страны миссию МАГАТЭ. Так что для КСИР это может стать не только проблемой, но и возможностью. Точно так же, как когда то убийство иранских ракетчиков не затормозило иранскую ракетную программу, а наоборот, подстегнуло и позволило Ирану войти в топ-10 стран имеющих ракеты большой дальности.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Иране убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде
В Иране в результате нападения был убит иранский физик-ядерщик.
В Дамаванде, к востоку от Тегерана, убит старший иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде-Махабади, видный деятель ядерной энергетической программы страны.
По данным ряда СМИ, ученый был убит в пятницу, 27 ноября 2020 года, в Абсардском районе Даваманда.
Сообщается, что его сопровождал его телохранитель, когда на них напал террорист-смертник у въезда в город Абсард.
Фахризаде был убит выстрелом, но перед перестрелкой его автомобиль был остановлен взрывом на бул. Мостафа Хомейни. Сообщается, что в результате инцидента погибло еще несколько человек, но личность их пока не установлена.
С большой долей вероятности террористическая атака организована Израилем.
Остановит ли это усилия Ирана в развитии его ракетных и ядерных программ. Ну конечно нет.
Достаточно посмотреть, насколько сильно продвинулся Иран в этом направлении за последние 5 лет, особенно в вопросе средств доставки.
PS. Иранское военно-политическое руководство обещало обязательно отомстить за это убийство.
Прошлый раз после убийства Сулеймани последовали удары по американской базе Айн-Ассад и упавший командный пункт ЦРУ в Афганистане.
PS2. Иранские спецслужбы сообщают, что двое нападавших были убиты, один схвачен живым.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пашинян отвечает на обвинения
Пашинян выпустил новое обращение к народу, где попытался свалить ответственность за происходящее на оппозицию, которая хочет его дискредитировать и на волне народного гнева въехать во власть. Также он вступил в полемику с бывшим главой Генштаба ВС Армении Акопяном, отвергнув его обвинения и в свою очередь заявив, что тот причастен к хищению 42 млн. долларов. И вообще, Акопян тоже виноват в поражении. Соглашения от 9 ноября необходимо выполнять, а часть Сотского золотого рудника судя по всему придется отдать Азербайджану.
1. Вчера некоторые люди организовали собрание на фоне ложных слухов о том, что правительство Армении уступило территории из Гегаркуникской области Азербайджану.
2.Мы раскопаем цели инициаторов всего этого.
3.Есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление, что в Армении царит анархия, сеют хаос в нашей стране, хотят переместить войну внутри Армении, используют преступные группировки, чтобы отправить страну в состояние свободного падения и обеспечить их возвращение к власти как спасителей.
4. Мы не допустим этого не потому, что цепляемся за власть, а потому, что народ этого не хочет.
5. В эти дни происходит реализация заявления от 9 ноября.
6. И это также подразумевает, что в Гегаркуникской области [где находится Соткский рудник], в частности, Вооруженные силы РА должны быть расположены на государственной границе РА, границе, которую мы знаем как границу Советской Армении.
7. Причем этот предел определяется не на глаз, а по координатам GPS. Как выяснилось, Соткский рудник частично находился в Советской Армении, а частично на территории Советского Азербайджана.
8. К сожалению, девятый оборонительный район был прорван, что привело к катастрофе.
9. Генерал, разделяющий ответственность за этот провал со своими незаконными вмешательствами, теперь дает пресс-конференции, делает «разоблачения», забывая напомнить, что в его время было возбуждено уголовное дело по факту хищения 42 миллионов долларов для покупки бесполезного оружия (речь идет вот об этих https://colonelcassad.livejournal.com/6339926.html разоблачениях)
10. Он [Мовсес Акопян] целится в мою жену, забывая задать вопрос, что делал член семьи премьер-министра в городе под ракетными ударами, когда большая часть населения покинула этот район?
11. На протяжении всей войны правда говорилась согласно правилам, характерным для войны. Все говорилось с верой и целеустремленностью в условиях быстроменяющейся ситуации на фронте, и для этого мы должны хранить боевой дух и объявлять поражения так, чтобы это не сломило солдата.
12. Важная цель сегодня – сохранить достигнутый мир, сделать его прочным, а в случае успеха сделать его постоянным
13. Важной целью является обеспечение стабильности и безопасности Армении и Арцаха, бесперебойное и безопасное функционирование Лачинского коридора, восстановление пострадавших районов Арцаха и Армении, и для этого необходимо выполнить соглашения от 9 ноября.
14. Нужно не паниковать и доверять только официальной информации. Какими бы болезненными ни были факты, власти предоставляют необходимую информацию.
15. Важно сохранять национальное достоинство, особенно в нынешней ситуации.
https://twitter.com/301_AD/status/1332264622942982153 – тезисы выступления вот отсюда
В целом, пока что Пашинян явно уходить не собирается, но сколько он сможет продержаться в условиях вполне понятного отношения к нему в армянском обществе, вопрос конечно интересный. До конца ноября точно досидит, так как Армения еще не все сдала в Карабахе. А вот после фиксации новых границ, надобность в Пашиняне уже отпадает.
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Армия России готовится к войне в Центральной Азии (ФОТО, ВИДЕО)
Захват боевиками ИГИЛ* контроля над границами Афганистана с государствами Центральной Азии создал непосредственную террористическую угрозу для всего региона. Российские военные готовятся к ликвидации различных угроз в Средней Азии, где обстановка обостряется все последние годы.
Давно не является секретом тот факт, что несколько лет шла переброска банд ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан. По сведениям ФСБ, новым центром базирования группировки стала северная часть Афгана, недалеко от границ бывших среднеазиатских республик СССР. Следует отметить, что влияние ИГИЛ в этих странах, как и в северокавказском регионе РФ, достаточно велико. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что в странах ШОС уже давно существуют подпольные ячейки группировки, ждущие своего часа для ударов.
Главной задачей солдата является подготовка к грядущим войнам и армия РФ продолжает подготовку к ликвидации различных угроз в том числе Центральной Азии.
Подробности «Русской Весне» рассказали представители 201-й военной базы Вооружённых сил России.
На днях силы двух стран отработали уничтожение противника в едином разведывательно-огневом контуре на российско-таджикском учении.
Военнослужащие 201-й военной базы и подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан отработали совместные тактические действия и уничтожение условного противника в едином разведывательно-огневом и разведывательно-ударном контурах с применением артиллерии на одном из этапов российско-таджикского учения на полигоне Самбули.
Согласно легенде розыгрыша расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» во взаимодействии с разведподразделениями вели мониторинг местности. В ходе наблюдения был обнаружен прорыв границы незаконным вооруженным формированием, координаты которого сразу были переданы на объединенный командный пункт контингента.
В результате было принято решение об уничтожении «противника» и его легкобронированной техники в едином контуре с единовременным применением минометов «Сани», самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и пары вертолетов Ми-24. Уничтожение разрозненных групп условного противника выполняли мотострелковые подразделения при поддержке БТР-82А. Управление осуществлялось при помощи комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», который сопрягается с приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами и БпЛА.
Всего в этапе учения на полигоне Самбули было задействовано более 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.
В совместном учении, которое продлится с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тысяч российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники. в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация».
*Запрещённая в РФ террористическая организация
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