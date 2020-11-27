Захват боевиками ИГИЛ* контроля над границами Афганистана с государствами Центральной Азии создал непосредственную террористическую угрозу для всего региона. Российские военные готовятся к ликвидации различных угроз в Средней Азии, где обстановка обостряется все последние годы.

Давно не является секретом тот факт, что несколько лет шла переброска банд ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан. По сведениям ФСБ, новым центром базирования группировки стала северная часть Афгана, недалеко от границ бывших среднеазиатских республик СССР. Следует отметить, что влияние ИГИЛ в этих странах, как и в северокавказском регионе РФ, достаточно велико. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что в странах ШОС уже давно существуют подпольные ячейки группировки, ждущие своего часа для ударов.

Главной задачей солдата является подготовка к грядущим войнам и армия РФ продолжает подготовку к ликвидации различных угроз в том числе Центральной Азии.

Подробности «Русской Весне» рассказали представители 201-й военной базы Вооружённых сил России.

На днях силы двух стран отработали уничтожение противника в едином разведывательно-огневом контуре на российско-таджикском учении.

Военнослужащие 201-й военной базы и подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан отработали совместные тактические действия и уничтожение условного противника в едином разведывательно-огневом и разведывательно-ударном контурах с применением артиллерии на одном из этапов российско-таджикского учения на полигоне Самбули.

Согласно легенде розыгрыша расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» во взаимодействии с разведподразделениями вели мониторинг местности. В ходе наблюдения был обнаружен прорыв границы незаконным вооруженным формированием, координаты которого сразу были переданы на объединенный командный пункт контингента.

В результате было принято решение об уничтожении «противника» и его легкобронированной техники в едином контуре с единовременным применением минометов «Сани», самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и пары вертолетов Ми-24. Уничтожение разрозненных групп условного противника выполняли мотострелковые подразделения при поддержке БТР-82А. Управление осуществлялось при помощи комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», который сопрягается с приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами и БпЛА.

Всего в этапе учения на полигоне Самбули было задействовано более 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

В совместном учении, которое продлится с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тысяч российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники. в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация».

*Запрещённая в РФ террористическая организация