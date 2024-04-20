Прошлой ночью в рамках комбинированного удара по российской территории ВСУ атаковали беспилотниками высоковольтную подстанцию Новобрянская 750.

На распространившихся в Сети снимках видны два очага пожара на открытых распределительных устройствах (ОРУ) 220кВ и 750кВ подстанции. Возможно, были повреждены автотрансформаторы.

Подстанция Новобрянская — ключевой узел распределения электроэнергии. Она связывает Смоленскую и Курскую АЭС через высоковольтные линии 750кВ, а через линии 500кВ и сеть промежуточных подстанций соединена с Нововоронежской АЭС.

Этот удар намного серьезнее прежних, так как приводит не только к дефициту мощности в Брянской области, но и оказывает влияние на работу энергоблоков АЭС, что в худшем случае, может привести к их аварийной остановке.

Мы неоднократно наблюдали, как украинские энергетики защищают свое высоковольтное оборудование от ударов, и эти меры оказались в определенной степени эффективными.

С нашей же стороны на важнейших приграничных подстанциях вокруг ценного оборудования и зданий летом 2023 года возвели песчаные насыпи, и на этом решили остановиться. Да, эшелонированное ПВО нельзя поставить у каждого важного объекта, но защиту от осколков можно выполнить хотя бы песчаными габионами, а не насыпями.

ВСУ атакуют и ближайшие подстанции, и сами АЭС. Мы неоднократно слышали о налетах на Запорожскую АЭС, но почему-то не подсвечиваются попытки дотянуться до Курской, Смоленской и Нововоронежской АЭС.

Если бы не наше ПВО, они бы получали регулярный урон. И если налеты БЛА относительно безопасны для самих реакторов (заряда не хватит, чтобы повредить его защиту), то это не значит, что они безвредны: беспилотников вполне достаточно для повреждения критически важных инженерных коммуникаций, и это может привести к серьезным последствиям. И наш враг в курсе, и именно поэтому выбирает такие цели и средства.

Противник не стесняется при любой удобной возможности нанести максимально возможный ущерб, в том числе и в сфере ядерной энергетики, но мы почему-то не наносим ударов, блокирующих работу украинских АЭС.

А именно ОРУ украинских АЭС являются приоритетными целями, если перед нами стоит задача по уничтожению энергосистемы т.н. Украины. Но пока мы избегаем поражения самого главного ее элемента и тратим огромные ресурсы на поражение второстепенных объектов (и даже это не делаем системно).

@rybar

Комментарий редакции

Вот основные тезисы статьи:

1. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками важную подстанцию Новобрянская, которая связывает несколько АЭС. Это может повлиять на работу энергоблоков АЭС и привести к их остановке.

2. Украина эффективно защищает свои энергообъекты, в то время как Россия ограничилась возведением песчаных насыпей вокруг важных подстанций.

3. ВСУ атакуют и российские АЭС, но информация об этом не освещается широко. Налеты на АЭС опасны из-за риска повреждения инженерных коммуникаций.

4. Украина не стесняется наносить удары по российской ядерной энергетике, но Россия избегает ударов по украинским АЭС, хотя их открытые распределительные устройства могли бы стать приоритетными целями.

5. Россия тратит ресурсы на поражение второстепенных объектов вместо системных ударов по ключевым элементам украинской энергосистемы.

Вывод:

Автор призывает Россию переходить к более решительным зеркальным действиям в отношении украинской энергетической инфраструктуры, включая нанесение ударов по открытым распределительным устройствам украинских АЭС, которые являются ключевыми элементами энергосистемы Украины.

Вероятно Россия, избегает наносить удары по распределительным системам украинских АЭС из-за понимания сложности последующего восстановления этой критической инфраструктуры. В случае освобождения оккупированных территорий, России самой придется восстанавливать разрушенные объекты.

Кроме того, отключения электричества из-за повреждения АЭС могут нанести ущерб гражданскому населению украинских городов. В отличие от Украины, которая не проявляет особой разборчивости в средствах и жертвует мирными жителями, для России важно минимизировать страдания мирного населения.

Поэтому России необходимо сосредоточиться на защите собственных уязвимых мест и поражении тех объектов противника, которые будут максимально эффективно влиять на его военные структуры, не затрагивая критически важную гражданскую инфраструктуру.

Украинский режим фактически взял в заложники собственное население, прикрываясь им как живым щитом. Это осложняет для России возможность зеркального воздействия. В данной ситуации для российской стороны мирные жители Украины становятся более важными, чем для самих оккупационных Украинских властей.