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Рыночек ПОРЕШАЛ! Германия ОТМЕНЯЕТ Энергетический Кризис

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В Германии объявили, что энергетический кризис закончился. В ФРГ больше нет ни угрозы возникновения дефицита газа, ни запредельных цен на него, а на рынке газа – комфортная ситуация. Роберт Хабек отметил, что цены на электроэнергию и газ значительно упали и энергоснабжение ФРГ стало более независимым от России, чем до кризиса. Так ли это? Расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Германия окончательно справилась с энергетическим кризисом. Однако, по данным портала Rivk, средняя немецкая семья из трех человек тратит на энергию на отопление на 40% больше, чем в феврале 2021 года.

2. Несмотря на некоторое снижение цен на газ с пика кризиса в октябре 2022 года, многие немецкие граждане все еще испытывают финансовые трудности из-за высоких цен на энергоносители.

3. Промышленное производство в Германии снизилось: энергоемкие отрасли (-10,2%), химическая промышленность (-10,6%), а также общее промышленное производство (-1,6%). Единственным положительным моментом стал рост автомобильной промышленности на 15%.

4. Германии сложно конкурировать с ценами на энергоносители в США, где они значительно ниже. Это приводит к переносу производств из Германии в США.

5. Закрытие атомных электростанций и снижение выработки на ветровых и солнечных электростанциях привели к росту зависимости Германии от импорта электроэнергии, в основном из Дании.

Вывод: Несмотря на заявления министра Хабека, энергетический кризис в Германии далек от завершения. Высокие цены на энергоносители, снижение промышленного производства и рост зависимости от импорта электроэнергии создают серьезные экономические проблемы для Германии, которые пока не решены.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kt7_lKOyiCA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12307 9527
    chu час назад

      Главное что Германия поддерживает свое авто.
      Не играть же под окнами в домино где рыба, пиво, и двухстволка рядом.
      Если будут играть в гольф, где беговые дорожки с фонтанчиками для питья, где садят парк, то это не народное это не допустимо, и будут осуждать пока народ это будет читать.

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