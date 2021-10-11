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Рыночек порешил

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Стоило "Huawei" выйти в мировые лидеры и сразу "рыночек порешил".
"Xiaomi" ходит по очень тонкому льду.- такими темпами, скоро окажутся в лидерах и сразу выяснится, что их смартфоны шпионские и исключительно опасные.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7127065.html
Метки: huawei, капитализм, Китай, рынок, смартфоны, США, телефоны
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2367 2102
    George три часа назад

      Тут фишка, скорее, не в лидерстве сяомишек, а в их лояльности тому же гуглу(читай пиндосам). А они под них прогибаются – мама не горюй.

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