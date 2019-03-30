Думай, что ты слушаешь, или зачем ЦРУ спонсирует рэперов

Как часто мы задумываемся над тем, что попадает в наши уши? Скажем, какую музыку нас заставляют слушать, когда мы гуляем по супермаркету, что за информация изливается из радио, пока мы в полусонном состоянии едем на работу, какой посыл пробивается сквозь наш плейлист, и самое главное, имеет ли всё это хоть какое-то значение? Может, не стоит обращать внимание на такие глупости? Чтож, сегодня мы взглянем на актуальные данные о том, какую власть над нами имеет музыка, а вы уже сами решите, стоят ли такие вопросы вашего внимания.

Начнем с уже упомянутых супермаркетов. Оказывается, с помощью хорошо выбранной музыки можно заставить вас покупать определенные продукты. Например, если включить французскую или немецкую музыку, вы выберете выпивку из соответствующей страны. Если же эта музыка вдруг окажется классической, то вы потратите значительно больше денег. Например, купите не дешевое пойло, а какое-нибудь элитное вино подороже. Но более того, музыка не только заставит вас раскошелиться на сивуху, но и улучшит её вкусовое восприятие. Например, в недавних исследованиях выяснилось, что вкус алкоголя магическим образом улучшается, если включать определенную музыку. Профессор психологии Адриан Норт в своей книге «Социальная и прикладная психология музыки» пишет: «Музыка физиологически влияет на наш мозг. Она заставит вас ходить по магазину быстрее или медленнее, в зависимости от того, что нужно продавцу. Она может влиять на ваш выбор продуктов, на то, как долго вы принимаете решение о покупке и насколько тщательно вы его обдумываете».

Впрочем, супермаркеты, лишние расходы и обманутый вкус, это, конечно, детские игрушки. Я бы хотел знать, может музыка влиять на поведение больших групп населения? Может ли изменять ценности, быть диверсионным, идеологическим оружием? Исследований на эту тему, мы, конечно, не найдём, их результаты скрыты за закрытыми дверьми архивов спецслужб, но по действиям самих спецслужб можно многое понять. Например, недавно стало известно, что США в своих бесконечных попытках свергнуть власть на Кубе, спонсировала деятельность определенных рэп групп. За деньги США организовывались концерты, писались тексты, дарились подарки, обеспечивалось оборудование и проплачивался пиар. Вряд ли мощнейшая империя, съевшая собаку на таких вещах, стала бы просто так тратить деньги. Скорее всего, музыка – это хороший инструмент манипуляции. Пока простой обыватель думает, что он развлекается, его идеологически перепрошивают.

Вообще, искусство всегда было инструментом идеологической войны. В свое время ЦРУ даже спонсировали абстрактный экспрессионизм по всему миру, покупая картины художников типа Джексона Поллока за бешеные деньги. Зачем? Чтобы смутить советский народ, показать ему, что на западе можно всё: даже стать богачом, продавая вот такое «искусство». Но мы сегодня о музыке, ведь она обладает поистине мощными манипулятивными свойствами, например, она синхронизирует мозги людей, слушающих ритмичную музыку. Их волновая активность выравнивалась и становится одновременной, Толпа не только начинает действовать, но и думать в унисон, именно потому на войне так часто слышится барабанная дробь, а шаманы, используют ритм, чтобы в своих церемониях вводить людей в транс.

Но это не всё. Музыку можно использовать не только чтобы поднять боевой дух, недовольство и революционные настроения среди населения, но и чтобы полностью раздавить его психику. Например, заключенных в тюрьме Гуантанамо мучают с помощью той же музыки, что слушаем мы.

Словом, музыка – это чрезвычайно гибкий инструмент, способный на многое в умелых руках, и мне кажется, мы уделяем непозволительно мало внимания тому, что попадает в наши уши.

Кто-то скажет, что самовыражение не должно ограничиваться, что творчество и искусство нельзя подвергать цензуре, ну, хочет кто-нибудь в своих песнях сексуализировать детей, ничего страшного, рыночек порешает. И мало кого интересуют, например, исследования подобного сорта, которые показывают, что современная популярная культура под категорией «для всех возрастов» значительно сексуализирует поведение детей. Восьмилетние девочки, повторяя за Леди Гагой или Кетти Перри вдруг изъявляют желание носить короткие юбки, красить губы, эмитировать сексуальные движения взрослых, выпирать промежность и использовать вульгарный язык с мальчиками.

Говоря обо всем этом, я не могу представить себе мир, в котором никто не стал бы пользоваться этим инструментом. Например, чтобы сбить столку определенную нацию. Или даже целый класс по всему миру, но, в любом случае… Думайте, что вы слушаете.

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В июле 2018 года в Санкт-Петербурге прошёл четвёртый фестиваль ВКонтакте, в ходе которого было запланировано выступление таких групп, как Хлеб, Little Big, и исполнителя Элджея. Фестиваль проходил без возрастных ограничений, то есть на него были допущены дети.

За месяц до начала фестиваля в рамках проекта Научи хорошему был проведён контент-анализ содержания песен и клипов указанных исполнителей и выявлены многочисленные факты использования нецензурной лексики, пропаганды пошлости, насилия, алкоголя и других наркотиков. В связи с чем мы обратились в администрацию социальной сети с просьбой пересмотреть состав участников фестиваля, чтобы не нарушать российское законодательство, в частности, Закон о защите детей от вредной информации.

Фильм посвящён оценке влияния телеканала МУЗ-ТВ на массовую аудиторию. Какие идеи и ценности он предлагает своим зрителям.

МУЗ-ТВ — культовый музыкальный телеканал, в эфире которого транслируются клипы российских и западных исполнителей. Телеканал начал свое вещание в 1996 году и с тех пор не только освещает творчество так называемых «звёзд эстрады», но и служит одним из главных инструментов продвижения и распространения поп-музыки среди массовой аудитории.

С 2003 года на главной арене Спортивного комплекса «Олимпийский» проходит также «Премия Муз-ТВ», которая вручается за знаковые достижения в популярной музыке. Песни тех исполнителей, которые удостаиваются этой награды, начинают звучать не только на самом телеканале Муз-ТВ, но и на основных радиостанциях страны. О каких же достижениях идёт речь? Что надо сделать, чтобы получить музыкальную премию, и чтобы твои клипы крутили на главном музыкальном телеканале страны? Узнайте из этого фильма.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/oU9Ny0HPCLQ/