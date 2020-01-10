Эффективные менеджеры

Порой можно поразиться и даже восхититься тем, до какой степени полярные эмоции может вызвать одно и то же событие. И до какой степени разделить оно может. Как сторонники разных точек зрения на него бьются друг с другом в каком-то полурелигиозном экстазе, устраивая яростные баталии и посыпая проклятиями тех, кто не разделяет их точку зрения. А истина, нередко, бывает даже не посередине — она вообще в другой стороне. Стоит там и нервно курит. В таких случаях один из ныне почти забытых классиков литературы бывшей самой читающей страны на планете Козьма Прутков советовал «зрить в корень». И это, определённо, исключительно ценный совет.

Именно таким событием стало решение, недавно принятое по газовому спору с Украиной. Которое и вправду выглядит довольно занятно. Это что ж получается — после долгих препирательств, суровых угроз, демонстрации воинственных поз и боевых ритуальных гримас, неожиданно принимается вот это. Справедливости ради, выглядит оно неоднозначно — некое среднее арифметическое между тем, что хотели граждане украинские небратья, и тем, что сулил им «Газпром». Но ведь анонсировалось же «ни шагу назад!». И под это «ни шагу» заряжалось всё, включая официально-патриотическую пропаганду. И тут такое. Разумеется, в оценке сего мгновенно обозначились две стороны. Одна из которых, традиционно, начала «разгонять зраду» (как сказали бы те самые небратья), говорить о том, что всё пропало, про очередное предательство, ну, и далее по стандартному перечню. Другая сторона занялась разгоном ровно такой же заезженной шарманки, только охранительской. Мол «полуграмотная либерда, школота и всепропальщики» ничего не понимают, это всё такой хитрый план, экономические выгоды, прагматизм, многоходовочка и вообще: «а чего добился ты?!». Лично у меня не возникает абсолютно никакого желания комментировать ни тех, ни других. Просто чтобы не отнимать ни ваше, ни моё собственное время. Ведь это именно тот вопрос, на который надо взглянуть, как минимум, чуть глубже. А желательно в корень, как завещал нам великий и могучий Козьма Прутков.

Я, в общем, разделяю эмоции и возмущение, клокочущие по этому поводу. Однако есть одно «но». «Газпром» ведь и правда ничего не делает просто так. Тем более в тех случаях, когда дело касается денег. Больших денег. А тут ведь оные граждане, ни слова не говоря, отстегнули обалдевшим от радости небратьям три миллиарда вечнозелёных американских долларов. Которые запросто можно было потратить и на другие важные и нужные дела — например, раздать друг другу. Можно, конечно, предположить, что сделано это было во имя очередного злокозненного предательства России-матушки или от радикального отсутствия у кремлёвской живности тестикулярных желёз. А можно и задаться вопросом: может у «Газпрома» были для этого причины? Сразу говорю: тем, кто на основании этой фразы попытается сейчас записать меня в клинические охранители, я заранее предлагаю пойти очень далеко (в адрес, который они и сами прекрасно знают), а вослед скажу, что истинная правда гораздо веселее, чем они все дружно пытаются рассказывать.

И состоит она в том, что у «Газпрома» и в самом деле не было другого выхода. А вот почему именно — это и есть тот самый вопрос, ответ на который максимально характеризует и истинную ситуацию в данном деле, и положение в нашем богоспасаемом Отечестве в целом. Истинную эффективность его системы управления, его экономической и социальной модели. Так что, друзья мои, пристегните ремни.

На первый взгляд, причина такого спешно принятого решения и связанных с ним уступок очевидна — это новый пакет санкций, принятый американскими «дорогими партнёрами» в адрес компаний, работающих с «Газпромом» на строительстве «Северного потока 2». Если в двух словах, то всем этим компаниям американцы сулят «кару наказаниями тяжкими» в виде блокировки счетов, ареста имущества и разрыва торговых связей. С учётом того, что экономические и личные интересы в Америке не только у нашей «скрепной» и «сакральной» элиты, результат был предсказуем. Причём, наступил он на месяц раньше, чем даже предполагалось, так как американцы ввели санкции ускоренным порядком, а сенаторы оного государства даже написали длинное и прочувствованное письмо швейцарской компании «Allseas», предоставляющей «Газпрому» свои трубоукладчики. И, о чудо, вдруг выяснилось, что 2/3 бизнеса этой фирмы связано с США, в связи с чем её руководство моментально «выбрало свободу». Соответственно, стройка встала, а «Газмпром» решил, что в сложившейся ситуации лучше на несколько лет договориться с пока что основным транзитёром. Всё так. Но и здесь дьявол, как всегда, порылся в деталях.

Зададимся же наивным вопросом: а почему в такой ответственной стройке всё так завязано на одну швейцарскую фирму? Вы удивитесь, но у великого и ужасного «Газпрома» просто нет собственных судов-трубоукладчиков такого класса и в таком количестве. Конкретно: судов с такой функцией у него два. Первое — недавно купленная для подстраховки (на случай как раз такого развития событий) трубоукладочная баржа «Фортуна». Которая, во-первых, в несколько раз менее мощная, чем суда швейцарцев. А, во-вторых (что самое восхитительное), злые языки утверждают, что оное судно просто не рассчитано на работу в открытом море, на большой глубине и с большими волнами. Оно только в прибрежной зоне может. Но, разумеется, мы не верим злым языкам. Потому, что иначе уровень некомпетентности газпромовского руководства и даже его технической части будет выглядеть до такой степени фантастическим, что мне даже сказать будет нечего. Это поставит вопрос об адекватности данных граждан, как таковых. А заодно и об адекватности тех, кто их назначал. Сейчас «Фортуна» стоит в одном из немецких портов и никуда не двигается. Интересно, почему. Второе газпромовское судно-трубоукладчик «Академик Черский» необходимыми кондициями обладает. Но здесь тоже есть «но». Причём, даже не одно, а целых три. Во-первых, он находится в порту Находка. Просто взгляните на карту и прикиньте расстояние между Японским морем и Северным морем. Плыть, если что, ему очень далеко и очень долго. Во-вторых, у данного трубоукладчики не менее важные задачи в том конце страны — на шельфе Сахалина. Которые, вы удивитесь, но тоже надо решать. Ну, и в-третьих, известно, что не так давно газпромовцы объявили тендер на оборудование для серьёзного ремонта этого судна. Из чего можно сделать вполне определённые выводы. Вот такие дела, дорогие ребята.

Но если вы считаете, что это всё — вы очень круто заблуждаетесь. Потому, что трубоукладчики — это, от силы, треть проблемы. Просто по причине того, что, помимо основных судов, есть ещё и вспомогательные. Без которых основные просто никуда не поплывут. И санкции американцев касаются отнюдь не только большой швейцарской фирмы, но и целой тучи маленьких фирмочек, такие вспомогательные суда предоставляющих. А этих судов — целый флот. Их около полусотни. А знаете, какое количество судов под российским флагом в этом флоте? Их два.

Занавес. Долгие продолжительные аплодисменты.

Ну, а теперь поведайте-ка мне, почему Россия (великая морская сверхдержава со времён Петра I) в вопросах такого важного стратегического морского строительства зависит от Швейцарии? Которая, как известно, является такой морской державой, что дальше некуда. Даже ещё более морской, чем Белоруссия. Где её собственный, российский флот основных и вспомогательных судов? Ведь он же был. Так где он сейчас?

А нету. Рыночек порешал. И эффективные менеджеры. Куда ж без них. Так что нет здесь никакого предательства. Всё куда прозаичнее и куда страшнее. И вот именно в этой ситуации истинное положение в нашей стране отражается, аки в слезе агнца. Вот так она управляется. Вот таков истинный, а не «официально-патриотический» технологический уровень её экономики. Вот такова эффективность её социально-политической модели в целом.

Такие дела, дорогие россияне. Без комментариев. Всего вам доброго

Источник: https://cont.ws/@el-pablo/1544799