“Википедия” напряглась

Коротко про ситуацию с предложениями Кремля сделать отечественный аналог Википедии на основе российской энциклопедии.1. Крах глобалистского проекта неизбежно ведет не к глобализации, а к фрагментации интернет-пространства, где основные ресурсы уже давно превращены в прямые или косвенные инструменты деятельности тех или иных государств. Кол-во "свободных и независимых ресурсов" неуклонно сокращается. Тезис про то, что "Интернет – это территория свободы" нынче иначе как с усмешкой воспринимать сложно. Ныне интернет в значительной степени является полем боя (не исключая даже развлекательные ресурсы), где спецслужбы, сети влияния, контролиемые СМИ и сетевые армии крупных игроков сражаются в казалось бы бессмысленной (но только на первый взгляд), но беспощадной войне по навязыванию аудитории своей новостной и фактической повестки по всем актуальным вопросам.2. Википедия как ресурс уже давно была скомпроментирована различными скандалами связанными с тенденциозным наполнением страниц (не только русско-язычной вики) в вопросах политики и истории, с удалением статей "не представляющих ценность" (по сути элемент скрытой цензуры) и войной правок, где активисты или люди на зарплате занимались формированием нужных трактовок в политических и исторических статьях, с прицелом именно на ту аудиторию, которая некритически относится с Википедии, как источнику сакральных знаний не нуждающихся в проверке. По мере разрушения старого миропорядка, конфликты вокруг трактовок и правок будут лишь нарастать, а государства стремящиеся к контролю над информацией, будут стремиться к большей управляемости в контролируемом сегменте интернета. В тех случаях, когда взять под контроль не получается, будут создаваться альтернативы (не обязательно лучшие по качеству – в наиболее крайних случаях, это просто обособление своего сегмеента интернета аля Северная Корея или блокирование нежелательных ресурсов по площадям), где первично для заказчика (в данном случае государства) не содержание, а управляемость. Как это выглядеть на практике, можно увидеть на примере Facebook и Twitter (которые некогда позиционировались как "свободные соц.сети"), а ныне, под давлением американского Deep State погрязшие в авторитарной цензуре, где неудобные точки зрения и факты просто удаляются под лозунгом "Мы отбираем только качественный контент", который отберут специально обученные анонимные люди получающие зарплату от корпорации взаимодействующей с американскими спецслужбами. Разумеется, Википедия также является полем боя информационной войны, так как это еще одна площадка, где сталкиваются актуальные военно-политические и исторические нарративы. И рассказы про то, что "там только качественный контент" столь же близки к реальности, как мантры формальных владельцев Facebook и Twitter объясняющих необходимость явной и косвенной цензуры лицемерными пассажами про "свободу слова и информации".3. Главная проблема не в том, что в Кремле решили создать аналог Википедии (скорее странно, что до этого дозрели только в 2019, а не скажем в 2009 году – изрядный такой тормозной путь), а в том, насколько он будет удобоваримымым по качеству и не получится ли так, что как это часто бывает, деньги банально распилят на проект с низкой посещалкой, который будет существовать для галочки (как поисковик "Спутник") и с актуальными на данный момент трактовками в русле виляющей линии партии. Наверх отчитаются, что вот она – контролируемая национальная патритическая ПРАВДИВАЯ площадка, "ничем не уступающая предыдущей", но реальный успех у публики будет возможен (если он вообще возможен – все таки тут нужен либо проект высокого качества, либо массированные вложения в рекламу),лишь при блокировке неконтролируемого ресурса на территории РФ (ближайший аналог – блокировка пиратских онлайн-кинотеатров в интересах продвижения убогих платных кинотеатров). Не случайно руководство русской Вики так заволновалось, ибо вариант, когда средний по качеству продукт захотят продвинуть путем банального отключения конкурентов (рыночек порешает, ага), отнюдь не исключен, особенно в свете недавних поползновений государства в сфере ужесточения механизмов контроля над русским сегментом интернета. Хотя с другой стороны, история с Телеграмом и торрент-трекерами показывает, что для грамотных интернет-пользователей эти запреты доставляют лишь относительные неудобства, а сами контрафактные ресурсы никуда не исчезают (также как в случае блокировки не исчезнет и Вики), активно конкурируя с аналогичными легальными ресурсами. Тем не менее, не думаю, что дело дойдет до бана Википедии, так как на создание отечественного аналога может потребоваться несколько лет, а там уже и сам вопрос может исчезнуть из актуальной повестки дня. С другой стороны, эксперименты с ее временной блокировкой вполне возможны, особенно с учетом того, что Россия частично заимствует китайские подходы к работе с интернет-пространством, но внедряет их облегченном варианте. В Китае Википедию периодически блокируют еще с "нулевых" и какой-то трагедии из этого не делают.PS. Сам я Википедию практически не использую, в особенности в вопросах политики и истории. Ссылаться на нее считаю моветоном. Заблокируют или нет, мне как-то пофиг. Касательно перспектив создания качественного отечественного аналога, испытываю определенный скепсис.PS2. Если интересует тема того, как манипулируют Википедией, пишите, сделаю подборку материалов на тему.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5404807.html