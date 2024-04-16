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Ответы на вопросы 15.04.24. Отец Андрей Ткачёв

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Таймкоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
01:13 Почему Иисус Христос никогда не говорил "я" и "мне"?
06:36 Разве можно носить "звезду давида" вместо православного Креста?
11:33 Как распределять бюджет в семье и можно ли иметь заначку?
21:35 Сын спросил, почему нужно верить Библии, ведь она переписывалась?
33:20 Почему в Евангелие есть описание мудрости "…будьте мудры как змеи…"?
40:06 Сильная молитва в помощь воинам
46:48 Помогите понять слова "Помяни, Господи, моего уныния смирение"
48:04 Слова Иакова и Иоанна к Иисусу Христу, идущему на муки
53:08 Есть ли смысл Поста, если не могу победить гнев, сквернословие, осуждение?
56:30 Пою на клиросе, но не получается выйти замуж – молюсь, но как победить грусть?
59:28 Благословление Отца Андрея

Коротко о главном:
https://www.youtube.com/channel/UCTEcYviNe_KlwsN3ltaKb0Q

Комментарий редакции

Основные вопросы, которые осветил отец Андрей:

1. Почему Иисус Христос называл себя "Сын Человеческий"?
Это мессианское название, которое подчеркивает, что Христос исполняет все, что о Нем написано в Священном Писании. Он добровольно стал человеком ради спасения людей.

2. Можно ли считать звезду Давида христианским символом?
Нет, звезда Давида не является христианским символом. Это еврейский символ, который не имеет отношения к христианству. Евреи не могут носить крест, поэтому они используют другие символы.

3. Можно ли мужчине иметь свою "заначку" в семейном бюджете?
Да, мужчина и женщина могут иметь свои личные накопления, это нормально. Главное – не тратить деньги на ненужные вещи, а откладывать их на важные цели и для помощи другим.

4. Какая самая сильная молитва поможет нашим воинам?
Самая сильная молитва – это Псалтирь Давида. Нужно читать ее с глубокой верой и сердечным сокрушением, прося Бога о помощи и заступничестве.

5. Как девушке по имени Мария найти хорошего мужа и быть для него надежным тылом?
Мария должна усердно молиться Господу, чтобы Он послал ей подходящего мужа. Ей нужно готовить себя быть доброй, верной и заботливой женой.

Вывод: Отец Андрей дал духовно-нравственные ответы на актуальные вопросы, касающиеся христианской веры, семейной жизни и духовной борьбы. Он подчеркнул важность искренней веры, смирения, самодисциплины и молитвы в жизни христианина.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u76R9YnDlZw
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