Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович о технологиях для производстве дронов и антидронной защите.- Китайская электроника или наша?- Диверсанты и террористы.- Российская конференция по антидронной защите.

Ведущий: Игорь Печёнкин

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение снайперских винтовок и рекордов дальности стрельбы.

2. Рассмотрение вопроса о появлении блогеров и их возможном влиянии на военные операции.

3. Подробный анализ развития беспилотных летательных аппаратов (дронов) и средств борьбы с ними.

4. Обсуждение важности быстрого реагирования и адаптации к меняющимся технологиям в военных конфликтах.

5. Освещение проблем с использованием иностранной электронной компонентной базы и необходимости развития собственного производства.

6. Рассмотрение правовых аспектов ведения войны, законности методов и средств, используемых сторонами конфликта.

Вывод: Беседа охватывает широкий круг технических, информационных и правовых аспектов современных военных конфликтов. Основной акцент делается на необходимости быстрого реагирования, адаптации и развития собственных технологий для эффективного противодействия противнику.