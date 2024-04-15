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Вести с передовой, или Наши дроны — пушки заряжены!

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Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович о технологиях для производстве дронов и антидронной защите.
- Китайская электроника или наша?
- Диверсанты и террористы.
- Российская конференция по антидронной защите.

Ведущий: Игорь Печёнкин

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение снайперских винтовок и рекордов дальности стрельбы.
2. Рассмотрение вопроса о появлении блогеров и их возможном влиянии на военные операции.
3. Подробный анализ развития беспилотных летательных аппаратов (дронов) и средств борьбы с ними.
4. Обсуждение важности быстрого реагирования и адаптации к меняющимся технологиям в военных конфликтах.
5. Освещение проблем с использованием иностранной электронной компонентной базы и необходимости развития собственного производства.
6. Рассмотрение правовых аспектов ведения войны, законности методов и средств, используемых сторонами конфликта.

Вывод: Беседа охватывает широкий круг технических, информационных и правовых аспектов современных военных конфликтов. Основной акцент делается на необходимости быстрого реагирования, адаптации и развития собственных технологий для эффективного противодействия противнику.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1bG5TKHSwOA
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