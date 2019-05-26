Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 мая 2019
- 04:30 Генсек ООН встал на сторону террористов в Сирии (ФОТО).
- 00:34 Сирия: русская спецгруппа ЧВК работает под носом у боевиков в зоне Идлиб (ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 23:17 Хранилище иранских ракет.
- Вчера 22:48 В Иране пообещали уничтожить корабли США секретным оружием.
Генсек ООН встал на сторону террористов в Сирии (ФОТО)
Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш заявил, что «деятельность правительства Башара Асада может спровоцировать крупную гуманитарную катастрофу в Идлибе». Приводя статистические данные о погибших и получивших ранения мирных жителях за последний месяц в Идлибе, по какой-то причине не было упомянуто на ком лежит ответственность за содеянное.
В средствах массовой информации и в социальных сетях каждый день появляется информация об обстрелах позиций правительственных войск САР и мирных населенных пунктов, расположенных по периметру Идлибской зоны со стороны боевиков. Мирные жители, погибшие и покалеченные от мин и снарядов РСЗО, выпущенных джихадистами, измеряются сотнями. С 18 мая правительство САР ввело в одностороннем порядке режим прекращения огня в Идлибе, надеясь, что боевики образумятся, прекратят обстрелы и перестанут расшатывать ситуацию.
Заявляя о возможной гуманитарной катастрофе, в расчет не берутся те стремления, которые прилагает Сирия и Россия для разрешения конфликта. Так какие же действия, по мнению А. Гутерриша, должна совершить Сирия, если даже одностороннее прекращение огня не образумило боевиков?
Ответ очевиден, сирийское крыло Аль-Каиды*, не замечаемое международными организациями, в том числе ООН, не собирается выполнять никаких обязательств и продолжит свою террористическую деятельность.
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* запрещенная в РФ террористичекая организация
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Сирия: русская спецгруппа ЧВК работает под носом у боевиков в зоне Идлиб (ВИДЕО, ФОТО)
В связи с обострением обстановки на всей линии соприкосновения, принято решение об отправке на несколько участков фронта русских частных военных специалистов. Несколько смешанных российско-сирийских групп решено выдвинуть на максимально близкое расстояние к противнику в зоне деэскалации Идлиб.
Об этом из долины Аль-Габ сообщает военкор «Русской Весны» Олег Блохин.
В задачи специальных разведывательных групп входит наблюдение за позициями и населенными пунктами противника, наблюдение за перемещением и скоплением живой силы и техники террористов. В случае попытки атаки на позиции САА со стороны боевиков, осуществить ее отражение.
Участки для работы этих групп выбраны наиболее сложные. Это и максимальная близость у позициям противника- (в некоторых местах расстояние между противоборствующими сторонами достигает всего 300 метров), удаленность от своих основных сил, достаточно проблемный подход к ним со своей стороны.
На эти позиции приходится добираться от основных сил вначале на мотоциклах, а затем несколько километров пешим ходом. Обусловлено это тем, что боевики полностью держат под наблюдением и простреливают дорогу к позициям, и как путь к ним, так и возможный отход с них очень проблематичны.
Кадры сняты в долине Аль-Габ, расположенной на границе провинций Латакия, Хама и Идлиб.
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Хранилище иранских ракет
Подземное хранилище баллистических ракет в Иране.
До Вашингтона конечно не долетят, но до Эр-Рияда, Тель-Авива и американских баз в регионе – вполне.
Точное кол-во доступных Ирану ракет, а также кол-во подобных хранилищ, достоверно не известно.
Насколько они устойчивы к поражению противобункерными боеприпасами также вопрос дискуссионный.
Для более железных гарантий безопасности, Ирану конечно не хватает ядерного моноблока для установки на эти ракеты, чтобы перевести дискуссию с США в более конструктивное русло, как это теперь может себе позволить Ким Чен Ын.
PS. Стоит отметить, что источники "Хашд-Шааби" заявляют, что в случае нападения на Иран, шиитские отряды в Ираке не останутся в стороне и предупредили, что на попытки атаки иранских сил в провинции Анбар, они нанесут удар по американским войскам в регионе. В том же ключе высказывается и "Харакат-ан-Нуджба", значительная часть силь которой вернулась из Сирии (где иракцы поддерживали действия сирийских войск). Официальная позиция Ирака заключается в том, что она не позволит иностранным государствам использовать территорию Ирака для нападения на третьи страны, имея ввиду в первую очередь Иран. Вполне очевидно, что в случае нападения на Иран, Ирак также будет втянут в войну, так как на его территории разверныты как американские военные, так и многочисленные иранские прокси (до 140 тыс.). В целом, на фоне вызванной США эскалации, стороны продолжают запугивать друг друга.
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В Иране пообещали уничтожить корабли США секретным оружием
Иран может «отправить на дно морское» американские военные корабли в Персидском заливе при помощи «полностью секретного» оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
«Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем», — сказал Корбани агентству Mizan.
Он отметил, что в регион прибыло два американских корабля, и добавил, что если США допустят оплошность, «мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское».
За последний месяц отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является «изменение поведения» Исламской Республики Иран.
США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством — спонсором терроризма».
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».
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