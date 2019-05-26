Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 мая 2019

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш заявил, что «деятельность правительства Башара Асада может спровоцировать крупную гуманитарную катастрофу в Идлибе». Приводя статистические данные о погибших и получивших ранения мирных жителях за последний месяц в Идлибе, по какой-то причине не было упомянуто на ком лежит ответственность за содеянное.

В средствах массовой информации и в социальных сетях каждый день появляется информация об обстрелах позиций правительственных войск САР и мирных населенных пунктов, расположенных по периметру Идлибской зоны со стороны боевиков. Мирные жители, погибшие и покалеченные от мин и снарядов РСЗО, выпущенных джихадистами, измеряются сотнями. С 18 мая правительство САР ввело в одностороннем порядке режим прекращения огня в Идлибе, надеясь, что боевики образумятся, прекратят обстрелы и перестанут расшатывать ситуацию.

Заявляя о возможной гуманитарной катастрофе, в расчет не берутся те стремления, которые прилагает Сирия и Россия для разрешения конфликта. Так какие же действия, по мнению А. Гутерриша, должна совершить Сирия, если даже одностороннее прекращение огня не образумило боевиков?

Ответ очевиден, сирийское крыло Аль-Каиды*, не замечаемое международными организациями, в том числе ООН, не собирается выполнять никаких обязательств и продолжит свою террористическую деятельность.

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* запрещенная в РФ террористичекая организация