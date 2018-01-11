Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 января 2018
- 14:41 Тьерри Мейсан. Французский план признания «Роджавы».
- 13:28 Контрудар под Атшаном.
- 11:25 Авиабаза Дахур. 11.01.2018.
- 10:38 Обстановка в Сирии оценивается как стабильная – Центр по примирению враждующих сторон.
- 06:45 Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду», освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (ФОТО, КАРТА).
Тьерри Мейсан. Французский план признания «Роджавы»
Дебаты о месте суда над французскими джихадистами, организованные французским телевидением с участием известного журналиста, свидетельствуют о готовящейся ликвидации следов участия Франции в войне против Сирии. Одновременно готовится признание Францией псевдо-государства «Роджава» по примеру Косово и при условии, что союзники не будут возражать.
На вопрос о поддержке Францией и Турцией джихадистов в Сирии, турецкий президент ответил, обвинив журналиста France2 в том, что он разговаривает с ним как гуленовский террорист, а французский президент отказался отвечать, заявив, что этот вопрос следовало бы задать его предшественникам.
Президент Франции Эмануэль Макрон принял 5 января 2018 г. в Елисейском дворце своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
С точки зрения Анкары эта встреча должна позволить Турции укрепить связи с Европейским союзом в обход своего традиционного союзника Германии, с которой у неё натянутые отношения.
Больше всего Анкаре хотелось бы обсудить с Парижем свои планы на будущее. Соединённое Королевство доверило Турции управление джихадистами, которые отныне финансируются Катаром. Исходя из этого, президент Эрдоган преследует две внешнеполитические цели:
• Прежде всего, добиться поддержки кемалистскими националистами претворения в жизнь клятвы османского парламента, по которой турецкая армия нелегально оккупировала Северный Кипр, Северную Сирию и Северный Ирак [1].
• С другой стороны, продолжить войны с помощью отдельных террористов, переместив центр борьбы из Сирии в Африканский рог и Аравийский полуостров. С этой целью он за последние шесть месяцев незаметно перебросил 1500 бойцов в Сомали и 35000 в Катар. В настоящее время он размещает войска в Судане и намерен то же самое осуществить в Джибути.
С точки зрения Парижа речь идёт о возврате к секретным обязательствам, принятым в 2011 г. г-ном Жюппе и Давутоглу с согласия Лондона по созданию нового государства на Севере Сирии, куда Турция могла бы вытеснить проживающих на её территории курдов [2]. Это соглашение было в одностороннем порядке приостановлено президентом Олландом после битвы за Айн эль-Араб (Кобани по терминологии НАТО), что привело к обострению ситуации в Турции: теракты, совершённые ИГИЛ 13 ноября 2015 г. [3]. Данное соглашение не противоречит нынешней политике Соединённого Королевства и Турции.
Сознавая сдержанное отношение к этой авантюре Парламента, президент Макрон стремится сделать процесс неизбежным, заранее открывая второстепенное досье.
Возвращение джихадистов
Отвечая на вопросы журналиста Жан-Жака Бурдена на RMC и BFM TV 4 января 2018 г., госсекретарь и представитель Правительства Бенжамин Гриво заявил, что джихадисты, захваченные в Сирии в плен международной коалицией (то есть войсками, управляемыми Пентагоном), могут быть судимы в Северной Сирии, если «судебные учреждения способны обеспечить справедливый процесс» с уважением «прав на надлежащую защиту».
Бенжамин Гриво в прошлом сотрудничал с Домиником Стросс Каном. Близкий к Эммануэлю Макрону, он участвовал в его избирательной кампании, а его супруга, адвокат по профессии, разрабатывала юридическую часть программы кандидата в президенты.
В этот же день тот самый Жан-Жак Бурден брал интервью у Халеда Исса, представителя «Роджавы» в Париже. Последний подтвердил, что его правительство готово судить пленных французских граждан. Этот ответ позволяет утверждать, что решение о том, судить пленников на месте или их «экстрадировать» будет окончательно принято не Францией, а международной коалицией в отношении всех джихадистов независимо от их гражданства.
На следующий день 5 января всё тот же Жан-Жак Бурден брал интервью у министра Юстиции Николь Беллубэ. Она заявила: «Нет государства, которое мы могли бы признать, но есть местная власть, и мы можем допустить, что она способна отправлять правосудие».
Во всех трёх интервью Жан-Жак Бурден ни разу не задал своим гостям вопроса о том, будут ли приговоры, вынесенные в Роджаве, признаваться французской юстицией (Non bis in idem - дважды за одно и то же нельзя наказывать). В противном случае, если осуждённые вернутся во Францию, то предстанут перед судом вторично и будут отбывать наказание второй раз за одно и то же преступление.
Во время беседы с министром Юстиции Жан-Жак Бурден задал вопрос на другую тему. Он вызвал удивление тем, что сообщил данные, которые канцелярия на данный момент не раскрывала. И не уточнил, как он получил доступ к конфиденциальной информации.
Жан-Жак Бурден приходится супругом Анне Ниват – военному репортёру с явно антироссийскими взглядами, и ни для кого не секрет, что она работает в контакте с Главным управлением внешней разведки. Канал BFM TV принадлежит компании Патрика Драги и Бруно Леду. Последний любезно предоставил апартаменты для представительства Роджавы в Париже.
Бежамин Гриво и Николь Беллюбе, отвечая на вопросы журналиста, старались избегать таких слов, как курды, Курдистан и Роджава. Зато старались выделить слова «власти Северной Сирии».
Явное нарушение права
Если решение о судопроизводстве в «Роджаве» будет принято, оно нарушит:
Франко-сирийский договор о признании юрисдикции Сирийской арабской республики как единственно законной на территории Сирии;
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В статье 6 сказано, что для того чтобы правосудие было справедливым, необходимо, чтобы суды действовали по закону, а их решения исполнялись. В «Роджаве» нет тюрем, поэтому суд может либо оправдать, либо приговорить к смертной казни (которая в странах Совета Европы отменена). Конечно, можно использовать иные меры наказания, например, направлять осуждённых на другие театры военных действий. А в статье 7 изложен принцип, согласно которому нельзя судить без закона (Nullum crimen, nulla poena sine lege - нет преступления, нет наказания без закона). А у курдов своих законов нет.
Декларацию прав человека и гражданина от 1789 г., упоминаемую в преамбуле французской конституции. Статья 7 Декларации устанавливает, что «тот, кто испрашивает, изготовляет, исполняет или заставляет исполнять произвольные законы, подлежит наказанию».
Конституцию Французской республики, статья 55 которой устанавливает, что двусторонние договоры, надлежащим образом исполняемые другими подписавшими сторонами, подлежат исполнению во Франции, что действительно и для франко-сирийских договоров, а статья 68, что президент и «члены правительства несут уголовную ответственность за действия, совершённые ими при исполнении своих обязанностей и квалифицируемые на момент их совершения как преступления».
Уничтожить свидетельства об участи Франции в войне
Прежде чем встать на путь, глубоко противоречащий праву, французское правительство использовало СМИ для возбуждения в стране фобии в отношении «возвращения джихадистов». Ни в одной другой стране, столкнувшейся с подобным явлением, никаких дебатов на эту тему не проводилось. Эти преступники ничем не отличаются от других убийц, которых судят в обычных судах и которые отбывают наказания наряду с другими преступниками.
Ослепив общественное мнение, правительство пытается уйти от ответственности за свои промахи и промахи своих предшественников. Некоторые подсудимые не упускают случая упомянуть во время судебных заседаний о своих связях с Главным управлением внешней безопасности (ГУВБ) и о роли в этой войне министерства Обороны.
Правительство Макрона-Филиппа идёт по стопам своих предшественников [4]. Достаточно вспомнить, например, как правительству Саркози-Фийона удалось скрыть свидетельства о французских бойцах, освобождённых из плена в Сирии в рамках мирного соглашения с Исламским Эмиратом Баба Амр. Ни одно из французских СМИ не вымолвило об этом ни единого слова, хотя в арабских СМИ в марте 2012 г. много говорилось о передаче французских пленников адмиралу Эдуарду Гийо на сирийско-ливанской границе.
К автоматическому признанию «Роджавы»
Признание судебных решений автоматически влечёт за собой признание «Роджавы» как суверенного и независимого государства.
- Французский Верховный комиссар в Сирии (мандат Содружества Наций) с помощью турок рекрутирует 900 человек из курдского племени Миллис для подавления восстания арабов в Алеппо и Ракке. Эти наёмники будут сражаться как французские воины под флагом, который станет флагом сегодняшней Свободной сирийской армии (Телеграмма от 5 января 1921 г.)
- Источник: Архивы сухопутных войск Франции.
Курды, как и европейские цыгане, всегда были кочевниками, но воинственными. Они кочевали в долине Евфрата и иногда доходили до северной части современной Сирии [5]. В период заката Османской империи некоторые из них были рекрутированы для участия в истреблении христиан, в частности армян [6]. В награду за совершённые преступления они получали земли армян, которых они истребляли, и начинали вести оседлый образ жизни. Во время французской колонизации курды из племени Миллис рекрутировались для подавления восстаний арабов в Алеппо и Ракке, а когда Сирия обрела независимость, они её покинули.
Роджава создана на арабских землях там, где курды проживали компактно лишь после репрессий, жертвами которых они стали поголовно во время гражданской войны в Турции в 80-х годах. Во время гражданской войны в Сирии проживавшие на этой территории мусульмане и христиане были изгнаны со своих мест, и они не смогут туда вернуться как полноправные граждане.
Властвует в Роджаве бывшая просоветская партия марксистко-ленинского толка «Демократический союз», мгновенно превратившаяся в проамериканскую анархическую организацию [7]. Вопреки утверждениям официальных лиц, в ней поддерживаются иерархическая структура, культ личности создателя и железная дисциплина. Во всяком случае, ответственные посты распределяются между мужчинами и женщинами на паритетной основе. Тот же самый порядок действует и в вооружённых силах, хотя женщин там не так много, во всяком случае, их там меньше, чем в таких смешанных армиях региона, как Цахал или Сирийская арабская армия.
- На этой карте, опубликованной Робин Райт за девять месяцев до вторжения ИГИЛ в Ирак и Сирию, представлены границы Роджавы и Халифата. По данным этого специалиста по Пентагону она является исправленной копией карты по перекройке Большого Ближнего Востока, опубликованной Ральфом Петерсом в 2005 г.
В рамках программы по перекройке Большого Ближнего Востока Пентагон в 2013 г., поддержав франко-турецкий план, одновременно приступил к созданию «Суннистана» на территории Сирии и Ирака (карта Робин Райт). Однако он отказался от обоих проектов, когда президент Трамп решил покончить с ИГИЛ, не считая больше курдский вопрос оправданием присутствия американских солдат в Сирии. То есть США должны вернуться к первоначальному плану.
Но и Париж, и Анкара, учитывая, что в прошлом году Израиль потерпел неудачу с созданием курдского государства на севере Ирака [8], тоже должны считаться с противодействием Ирана, Ирака и Сирии, а в широком смысле всего арабского мира.
Анкара, которая в 2011 г. предприняла активную попытку создать на севере Сирии курдское псевдо-государство, тоже выступит против, если новое образование будут спонсировать Соединённые Штаты (которые три раза пытались совершить покушение на президента Эрдогана и финансировали курдскую партию, чтобы помешать ему сохранить парламентское большинство). На общей с президентом Макроном
пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил красную линию: не дать возможность РПК, которую Франция считает террористической организацией, создать коридор, который позволил бы ей транспортировать вооружения из стран Средиземного моря в юго-восточную Анатолию. Таким образом, вряд ли можно сомневаться, что конфликт между РПК и Роджавой закончится окончательным разрывом, и новое государство не получит доступа к Средиземному морю, как это и было задумано первоначально.
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] « La stratégie militaire de la nouvelle Turquie », par Thierry Meyssan,Réseau Voltaire, 11 octobre 2017.
[2] « Подлый план создания Курдистана », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 8 декабря 2015.
[3] « Мотивы терактов в Париже и Брюсселе », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 28 марта 2016.
[4] « Formation de soldats français à l’encadrement de Daesh », Réseau Voltaire, 24 octobre 2016.
[5] По курдскому вопросу см. l’enquête en trois parties , Сара Абдель, перевод Жан-Марка Шико и Марка Гроссувр, Réseau Voltaire, сентябрь 2017.
[6] « La Turquie d’aujourd’hui poursuit le génocide arménien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 26 avril 2015.
[7] « Анархистские бригады НАТО », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 12 сентября 2017.
[8] « Что скрывается за рефефендумом о независимости Курдистана? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 26 сентября 2017.
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Контрудар под Атшаном
Собравшись с силами, боевики достаточно ожидаемо ввели в бой свои резервы против фланга наступаюющей на Дахур группировки САА.
Контрудар был нанесен рано утром силами боевиков Исламской Партии Туркестана, Ахрар-аш-Шам, Джейш-аль-Ислам и Фаллах-аш-Шам. Противнику удалось отбить достаточно важный поселок Атшан (освобожден САА 31 декабря) к северу от Маана.
Цель контрудара вполне прозрачна – создав напряжение на фланге наступающей группировки, вынудить ее прекратить наступление и тем самым облегчить положение "Ан-Нусры", фронт которой совсем развалился.
Так как контрудар боевиков вполне напрашивался, будем посмотреть, что командование приготовило на этот случай. К обеду поступают сообщения о продолжающихся боях в районе Атшана, куда подошли тактические резервы сирийцев.
Одновременно с этим продолжаются бои и против ИГИЛ к юго-востоку от авиабазы Дахур.
Один из убитых главарей "Ахрар-аш-Шам" Погиб в результате авиаудара ВКС РФ по колонне боевиков двигавшейся к фронту.
Полевой командир Абу Раби "Армии Завоевания", Убит в бою с САА в северо-восточной Хаме.
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Полевой командир "Армии Леванта". Убит в бою с САА в юго-восточном Идлибе.
Пленный сирийский солдат. Всего боевики заявляют 11 пленных (судя по всему ополченцы NDF).
Захваченная боевиками БМП.
Что примечательно. У боевиков засветились новые бронеавтомобили . К Эрдогану явно будут вопросы.
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Авиабаза Дахур. 11.01.2018
Коротко по Дахуру.
1. На утро 11 января САА заняла часть авиабазы Дахур, а также часть города Абу-Дахур к западу от авиабазы.
2. Бои пока продолжаются и в городе и в районе авиабазы, так что сообщения о полном контроле пока что несколько преждевременны. Скорее всего к вечеру дело будет кончено.
3. "Ан-Нусра", "Ахрар-аш-Шам" и более мелкие группировки продолжают отводить силы из оперативного мешка к юго-востоку от Дахура через горловину к северу от авиабазы. Дорожная развязка в районе Дахура для них фактически потеряна.
4. Вместе с тем, боевики анонсировали ответные меры после подхода резервов со стороны Идлиба (боевые группы Исламской Партии Туркестана это лишь часть возможных резервов, которые могут быть задействованы). Также боевики заявляют, что отступая, они наносят САА существенный урон, отбив один из потерянных ранее поселков.
5. В районе Дахура судя по сообщениям, удачно отработали ВКС РФ – один из ударов привел к гибели нескольких десятков боевиков. Попутно мощные удары наносились ВКС РФ по Эль-Латаминскому выступу. Также там отмечается сильный огонь РСЗО и ствольной артиллерии.
6. Утром активизировался анклав ИГИЛ. Боевики начали атаки на позиции САА к югу от Дахура. Как уже указывалось ранее, прекращение боевых действий ИГИЛ с "Ан-Нусрой" делает этот анклав "черных" бесполезным, так как теперь он скорее будет создавать помехи и его надо будет после занятия Дахура уничтожить (или блокировать, отложив его ликвидацию на потом).
7. На фоне происходящего, Сирийская Свободная Армия призвала боевиков не сдаваться и отбить утерянные территории, а "Аль-Каида" официально призвала боевиков не бежать из Сирии, потому что еще не все потеряно. Исламская Партия Туркистана также объявила о начале контрнаступления против Асада.
8. Между тем,кол-во освобожденных САА населенных пунктов превысило 100.
Так что после окончания боев за Дахур, мы скорее всего увидим бои САА и союзников с подходящими из глубины Идлиба подкреплениями различных группировок, которые постараются вернуть часть потерянных территорий и сформировать новую линию фронта к западу от Дахура.
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Обстановка в Сирии оценивается как стабильная – Центр по примирению враждующих сторон
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Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду», освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (ФОТО, КАРТА)
Как сообщала «Русская Весна», 10 января Армия Сирии при поддержке ВКС России продолжила штурм укрепрайонов «Аль-Каиды»* и союзных ей банд на юго-востоке провинции Идлиб.
Вечером ведущие СМИ со ссылкой на РИА-новости сообщили о взятии стратегической авиабазы Абу-Духур, но эта информация не соответствует действительности.
На самом деле армейцы прорвали оборону джихадистов и с боями вошли на окраины объекта ВВС Сирии, находящегося всего в 40 км от столицы исламистов — города Идлиб. Сейчас Tiger Force приступили к заключительной фазе спецоперации по взятию Абу-Духура. Ранее появились кадры, как российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» сжигают оборону террористов в этом районе (см. фото ниже).
За день «Тигры» сумели освободить более 10 населенных пунктов, расположенных на южной окраине Абу-Духура. Среди них Тал Сальмо, Аль-Байяйя, Аль-Дабшия, Зафр ас-Сагир, Зафр Кабьер, Умм-Джорра, Аль-Бувити, Расмус Айед, Умм-Джарин и другие.
В результате правительственные войска взяли военный аэродром под полный огневой контроль с южной стороны и начали вести огонь по оборонительным позициям врага, а затем и вступили на его территорию.
Сообщается, что многие бандгруппы бежали с передовой, чтобы не попасть в окружение и не быть уничтоженными в полном составе.
«Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль южную часть Абу-Духура в на юго-востоке Идлиба, тяжелые столкновения происходят внутри аэропорта», — сообщил ночью известный сирийский журналист Хосейн Мортада.
Вопреки сообщениям СМИ ожидается, что оборона боевиков на авиабазе падет в течение 24 часов, так как авиация ВКС РФ и подразделения САА ведут мощный огонь по противнику, вынуждая его оставить свои позиции.
Специальные саперные бригады САА должны приступить к разминированию некоторых территорий на объекте, так как джихадисты перекрыли их минными заграждениями.
В то же время есть информация, что главари «Хайят Тахрир аш-Шам»* («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) перебрасывают к линии фронта начиненные взрывчаткой автомобили, чтобы атаками смертников задержать стремительное наступление Tiger Force.
Напомним, 7 сентября 2015 г. террористы начали мощное наступление на Абу-Духур под покровом сильной песчаной бури, банды смогли захватить это важный объект после двух дней боёв, сломив сопротивление малочисленных защитников авиабазы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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