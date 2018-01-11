Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 января 2018

Дебаты о месте суда над французскими джихадистами, организованные французским телевидением с участием известного журналиста, свидетельствуют о готовящейся ликвидации следов участия Франции в войне против Сирии. Одновременно готовится признание Францией псевдо-государства «Роджава» по примеру Косово и при условии, что союзники не будут возражать.

На вопрос о поддержке Францией и Турцией джихадистов в Сирии, турецкий президент ответил, обвинив журналиста France2 в том, что он разговаривает с ним как гуленовский террорист, а французский президент отказался отвечать, заявив, что этот вопрос следовало бы задать его предшественникам.

Президент Франции Эмануэль Макрон принял 5 января 2018 г. в Елисейском дворце своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

С точки зрения Анкары эта встреча должна позволить Турции укрепить связи с Европейским союзом в обход своего традиционного союзника Германии, с которой у неё натянутые отношения.

Больше всего Анкаре хотелось бы обсудить с Парижем свои планы на будущее. Соединённое Королевство доверило Турции управление джихадистами, которые отныне финансируются Катаром. Исходя из этого, президент Эрдоган преследует две внешнеполитические цели:

• Прежде всего, добиться поддержки кемалистскими националистами претворения в жизнь клятвы османского парламента, по которой турецкая армия нелегально оккупировала Северный Кипр, Северную Сирию и Северный Ирак [1].

• С другой стороны, продолжить войны с помощью отдельных террористов, переместив центр борьбы из Сирии в Африканский рог и Аравийский полуостров. С этой целью он за последние шесть месяцев незаметно перебросил 1500 бойцов в Сомали и 35000 в Катар. В настоящее время он размещает войска в Судане и намерен то же самое осуществить в Джибути.

С точки зрения Парижа речь идёт о возврате к секретным обязательствам, принятым в 2011 г. г-ном Жюппе и Давутоглу с согласия Лондона по созданию нового государства на Севере Сирии, куда Турция могла бы вытеснить проживающих на её территории курдов [2]. Это соглашение было в одностороннем порядке приостановлено президентом Олландом после битвы за Айн эль-Араб (Кобани по терминологии НАТО), что привело к обострению ситуации в Турции: теракты, совершённые ИГИЛ 13 ноября 2015 г. [3]. Данное соглашение не противоречит нынешней политике Соединённого Королевства и Турции.

Сознавая сдержанное отношение к этой авантюре Парламента, президент Макрон стремится сделать процесс неизбежным, заранее открывая второстепенное досье.

Возвращение джихадистов

Отвечая на вопросы журналиста Жан-Жака Бурдена на RMC и BFM TV 4 января 2018 г., госсекретарь и представитель Правительства Бенжамин Гриво заявил, что джихадисты, захваченные в Сирии в плен международной коалицией (то есть войсками, управляемыми Пентагоном), могут быть судимы в Северной Сирии, если «судебные учреждения способны обеспечить справедливый процесс» с уважением «прав на надлежащую защиту».

Бенжамин Гриво в прошлом сотрудничал с Домиником Стросс Каном. Близкий к Эммануэлю Макрону, он участвовал в его избирательной кампании, а его супруга, адвокат по профессии, разрабатывала юридическую часть программы кандидата в президенты.

В этот же день тот самый Жан-Жак Бурден брал интервью у Халеда Исса, представителя «Роджавы» в Париже. Последний подтвердил, что его правительство готово судить пленных французских граждан. Этот ответ позволяет утверждать, что решение о том, судить пленников на месте или их «экстрадировать» будет окончательно принято не Францией, а международной коалицией в отношении всех джихадистов независимо от их гражданства.

На следующий день 5 января всё тот же Жан-Жак Бурден брал интервью у министра Юстиции Николь Беллубэ. Она заявила: «Нет государства, которое мы могли бы признать, но есть местная власть, и мы можем допустить, что она способна отправлять правосудие».

Во всех трёх интервью Жан-Жак Бурден ни разу не задал своим гостям вопроса о том, будут ли приговоры, вынесенные в Роджаве, признаваться французской юстицией (Non bis in idem - дважды за одно и то же нельзя наказывать). В противном случае, если осуждённые вернутся во Францию, то предстанут перед судом вторично и будут отбывать наказание второй раз за одно и то же преступление.

Во время беседы с министром Юстиции Жан-Жак Бурден задал вопрос на другую тему. Он вызвал удивление тем, что сообщил данные, которые канцелярия на данный момент не раскрывала. И не уточнил, как он получил доступ к конфиденциальной информации.

Жан-Жак Бурден приходится супругом Анне Ниват – военному репортёру с явно антироссийскими взглядами, и ни для кого не секрет, что она работает в контакте с Главным управлением внешней разведки. Канал BFM TV принадлежит компании Патрика Драги и Бруно Леду. Последний любезно предоставил апартаменты для представительства Роджавы в Париже.

Бежамин Гриво и Николь Беллюбе, отвечая на вопросы журналиста, старались избегать таких слов, как курды, Курдистан и Роджава. Зато старались выделить слова «власти Северной Сирии».

Явное нарушение права

Если решение о судопроизводстве в «Роджаве» будет принято, оно нарушит:

Франко-сирийский договор о признании юрисдикции Сирийской арабской республики как единственно законной на территории Сирии;

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В статье 6 сказано, что для того чтобы правосудие было справедливым, необходимо, чтобы суды действовали по закону, а их решения исполнялись. В «Роджаве» нет тюрем, поэтому суд может либо оправдать, либо приговорить к смертной казни (которая в странах Совета Европы отменена). Конечно, можно использовать иные меры наказания, например, направлять осуждённых на другие театры военных действий. А в статье 7 изложен принцип, согласно которому нельзя судить без закона (Nullum crimen, nulla poena sine lege - нет преступления, нет наказания без закона). А у курдов своих законов нет.

Декларацию прав человека и гражданина от 1789 г., упоминаемую в преамбуле французской конституции. Статья 7 Декларации устанавливает, что «тот, кто испрашивает, изготовляет, исполняет или заставляет исполнять произвольные законы, подлежит наказанию».

Конституцию Французской республики, статья 55 которой устанавливает, что двусторонние договоры, надлежащим образом исполняемые другими подписавшими сторонами, подлежат исполнению во Франции, что действительно и для франко-сирийских договоров, а статья 68, что президент и «члены правительства несут уголовную ответственность за действия, совершённые ими при исполнении своих обязанностей и квалифицируемые на момент их совершения как преступления».

Уничтожить свидетельства об участи Франции в войне

Прежде чем встать на путь, глубоко противоречащий праву, французское правительство использовало СМИ для возбуждения в стране фобии в отношении «возвращения джихадистов». Ни в одной другой стране, столкнувшейся с подобным явлением, никаких дебатов на эту тему не проводилось. Эти преступники ничем не отличаются от других убийц, которых судят в обычных судах и которые отбывают наказания наряду с другими преступниками.

Ослепив общественное мнение, правительство пытается уйти от ответственности за свои промахи и промахи своих предшественников. Некоторые подсудимые не упускают случая упомянуть во время судебных заседаний о своих связях с Главным управлением внешней безопасности (ГУВБ) и о роли в этой войне министерства Обороны.

Правительство Макрона-Филиппа идёт по стопам своих предшественников [4]. Достаточно вспомнить, например, как правительству Саркози-Фийона удалось скрыть свидетельства о французских бойцах, освобождённых из плена в Сирии в рамках мирного соглашения с Исламским Эмиратом Баба Амр. Ни одно из французских СМИ не вымолвило об этом ни единого слова, хотя в арабских СМИ в марте 2012 г. много говорилось о передаче французских пленников адмиралу Эдуарду Гийо на сирийско-ливанской границе.

К автоматическому признанию «Роджавы»

Признание судебных решений автоматически влечёт за собой признание «Роджавы» как суверенного и независимого государства.

Французский Верховный комиссар в Сирии (мандат Содружества Наций) с помощью турок рекрутирует 900 человек из курдского племени Миллис для подавления восстания арабов в Алеппо и Ракке. Эти наёмники будут сражаться как французские воины под флагом, который станет флагом сегодняшней Свободной сирийской армии (Телеграмма от 5 января 1921 г.) Источник: Архивы сухопутных войск Франции.

Курды, как и европейские цыгане, всегда были кочевниками, но воинственными. Они кочевали в долине Евфрата и иногда доходили до северной части современной Сирии [5]. В период заката Османской империи некоторые из них были рекрутированы для участия в истреблении христиан, в частности армян [6]. В награду за совершённые преступления они получали земли армян, которых они истребляли, и начинали вести оседлый образ жизни. Во время французской колонизации курды из племени Миллис рекрутировались для подавления восстаний арабов в Алеппо и Ракке, а когда Сирия обрела независимость, они её покинули.

Роджава создана на арабских землях там, где курды проживали компактно лишь после репрессий, жертвами которых они стали поголовно во время гражданской войны в Турции в 80-х годах. Во время гражданской войны в Сирии проживавшие на этой территории мусульмане и христиане были изгнаны со своих мест, и они не смогут туда вернуться как полноправные граждане.

Властвует в Роджаве бывшая просоветская партия марксистко-ленинского толка «Демократический союз», мгновенно превратившаяся в проамериканскую анархическую организацию [7]. Вопреки утверждениям официальных лиц, в ней поддерживаются иерархическая структура, культ личности создателя и железная дисциплина. Во всяком случае, ответственные посты распределяются между мужчинами и женщинами на паритетной основе. Тот же самый порядок действует и в вооружённых силах, хотя женщин там не так много, во всяком случае, их там меньше, чем в таких смешанных армиях региона, как Цахал или Сирийская арабская армия.

На этой карте, опубликованной Робин Райт за девять месяцев до вторжения ИГИЛ в Ирак и Сирию, представлены границы Роджавы и Халифата. По данным этого специалиста по Пентагону она является исправленной копией карты по перекройке Большого Ближнего Востока, опубликованной Ральфом Петерсом в 2005 г.

В рамках программы по перекройке Большого Ближнего Востока Пентагон в 2013 г., поддержав франко-турецкий план, одновременно приступил к созданию «Суннистана» на территории Сирии и Ирака (карта Робин Райт). Однако он отказался от обоих проектов, когда президент Трамп решил покончить с ИГИЛ, не считая больше курдский вопрос оправданием присутствия американских солдат в Сирии. То есть США должны вернуться к первоначальному плану.

Но и Париж, и Анкара, учитывая, что в прошлом году Израиль потерпел неудачу с созданием курдского государства на севере Ирака [8], тоже должны считаться с противодействием Ирана, Ирака и Сирии, а в широком смысле всего арабского мира.

Анкара, которая в 2011 г. предприняла активную попытку создать на севере Сирии курдское псевдо-государство, тоже выступит против, если новое образование будут спонсировать Соединённые Штаты (которые три раза пытались совершить покушение на президента Эрдогана и финансировали курдскую партию, чтобы помешать ему сохранить парламентское большинство). На общей с президентом Макроном

пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил красную линию: не дать возможность РПК, которую Франция считает террористической организацией, создать коридор, который позволил бы ей транспортировать вооружения из стран Средиземного моря в юго-восточную Анатолию. Таким образом, вряд ли можно сомневаться, что конфликт между РПК и Роджавой закончится окончательным разрывом, и новое государство не получит доступа к Средиземному морю, как это и было задумано первоначально.