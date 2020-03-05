Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 марта 2020

«Русская Весна» сообщала о массовом побоище в турецком парламенте, начавшемся после того, как Эрдоган назвал всех, кто не хочет воевать в Идлибе, изменниками.

Мы бы хотели привести краткую выжимку из выступления заместителя председателя парламентской фракции Народно-республиканской партии Энгина Озкоча. Это партия кемалистов, то есть противников Эрдогана. Озкоч выступил на пресс-конференции и сделал несколько резких заявлений в адрес Эрдогана. Немного позже, во время заседания в парламенте, где присутствовали представители всех партий, в адрес Озкоча посыпались оскорбления и завязалась серьёзная драка, которую мы и видели вчера.

«Вчера на закрытом заседании парламента мы не обсуждали причины, по которым Турция находится в Идлибе, причины, по которым мы поддерживаем джихадистские группировки и террористические организации, и почему погибают наши военные. И почему, несмотря на то, что в Идлибе нет террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, признана террористической организацией на территории Турции — прим. РВ) и YPG (курдские Отряды народной самообороны), президент Турецкой Республики взял на себя обязательства размежевания боевиков? Этого мы не обсуждали».

Напомним, вчера в парламенте Турции было проведено историческое заседание. Встреча депутатов всех фракций должна была проходить за закрытыми дверями, а информация, сказанная в сессионном зале, будет храниться под грифом «государственная тайна» в течение десяти лет.

Министр обороны Акар и министр иностранных дел Чавушоглу должны были рассказать депутатам об операции «Весенний щит», о целях и результатах, о дипломатических шагах, которые намерена предпринять Турция. Ну, а представители партий высказали свое мнение.

Кроме того, Озкоч также добавил, что ближневосточные войны — результат американского империализма.

«Процесс по установлению влияния США на Ближнем Востоке назван „Большим ближневосточным проектом“ (БОП). Этот проект, при котором проливается кровь мусульман, мусульмане выставляются как террористы и угроза миру, тем самым создавая из них врага, США оправдывают свои вторжения и присваивание богатств на Ближнем Востоке. А кто является сопредседателем этого проекта? Я вам сейчас покажу», — заявил Озкоч, после чего продемонстрировал видео, где Эрдоган говорит, что он является сопредседателем БОПа.

Озкоч напомнил слова, которые приписывают Эрдогану и которые он якобы сказал в начале нулевых, еще не будучи премьером: «Оджалан отвечает за те головы, которые он cнёс».

Абдуллах Оджалан — создатель Рабочей партии Курдистана (РПК), под фразой «сносил головы» подразумевается убийство на юго-востоке страны турецких военных. Таким образом, голос на аудио (приписываемый Эрдогану) назвал их не мучениками (павшими), как это принято на Ближнем Востоке (так говорят в Сирии, Иране обо всех, кто погиб на войне — прим. РВ), а «головами», то есть «трупами».

«Тот, кто называет наших погибших военных, мучеников „трупами“, не имеет достоинства, это предатель.

Этот человек не может быть президентом Турецкой Республики, он не может представлять народ.

Этот человек создал для своих детей различные фонды для их обогащения, он просил их обнулить деньги (это отсылка к коррупционному скандалу 2013 года „Большая взятка“), одного из которых он откупил от армии деньгами (имеется в виду законная альтернативная служба в Турции, которую можно пройти, оплатив определённую сумму, от 15 до 20 тыс. долларов), а другой его сын избежал армии со справкой о негодности. И в то время, как матери проливают слёзы за погибших сыновей, этот человек называет наших погибших военных „трупами“».

Вот какое мнение приводит автор Telegram-канала «Повестка дня Турции»: «Интересным образом в эти дни на какие-то слова и действия Эрдогана появляется серьёзная волна реакций. Такое наблюдалось раньше (до попытки переворота), но чтобы сейчас, когда в руках турецкого президента сконцентрировалась вся власть и практически все медиаресурсы придерживаются официальной линии, какое-то массовое недовольство в Сети и в новостных изданиях казалось практически невозможным, но нет.

Интернет, мессенджеры и соцсети диктуют новые правила. И оппозиция делает громкие заявления. Если бы не драка в парламенте, я, возможно, даже не обратил бы внимание на эти слова оппозиции. Хотя, по-моему, это были самые жёсткие из тех, что доводилось слышать последние дни. Справедливости ради все эти высказывания Эрдогана очень устарели, им по 13–20 лет. Между тем, прокуратура уже начала расследование в отношении депутата Озкоча».

На этом фоне напомним, что сказал президент Сирии Башар Асад в недавнем интервью телеканалу «Россия 24»: «Конечно, мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ, какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции?

Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы.

Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия».

Читайте также: Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии