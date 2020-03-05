Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 марта 2020
- 11:40 В турецком парламенте произошла драка из-за Эрдогана.
- 09:49 Обсуждение сопредседателя проекта.
- 08:30 В войне с Эрдоганом открыли новый фронт — внутри Турции.
- 07:31 В Сирии отражена очередная израильская ракетная атака (ВИДЕО).
- 05:30 Почему России нельзя уйти из Сирии, как СССР из Афганистана?.
- 02:01 Возвращенец.
- 00:09 Патруль российских военных в освобожденном сирийском Серакибе.
- Вчера 22:00 Массовое побоище вспыхнуло в парламенте Турции (ВИДЕО).
- Вчера 21:34 Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии.
- Вчера 21:24 Коротко по Идлибу. 04.03.2020.
В турецком парламенте произошла драка из-за Эрдогана
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обсуждение сопредседателя проекта
Фактурные фотографии вчерашней драки в парламенте Турции между сторонниками и противниками Эрдогана по поводу Идлиба.
"Повестка дня Турции" о том, что происходило до драки:
Заместитель председателя кемалистской Народно-республиканской партии (chp) Энгин Озкоч на пресс-конференции сделал несколько резких заявлений, в которых намекнул на президента Турции. Не то, что намекнул, а в открытую сказал, что имеет ввиду президента страны. После его этих заявлений, чуть позже, уже на заседании в парламенте, где присутствовали представители всех партий, в адрес Озкоча посыпались оскорбления и завязалась серьёзная драка.
Вот что сказал Озкоч до этой драки на пресс-конференции:
«Вчера на закрытом заседании парламента мы не обсуждали причины, из-за которых Турция находится в Идлибе, причины по которым мы поддерживаем джихадистские группировки и террористические организации, и почему погибают наши военные. И почему, несмотря на то, что в Идлибе нет террористической организации РПК и YPG (Отрядов народной самообороны), президент Турецкой Республики взял на себя обязательства размежевания боевиков? Этого мы не обсуждали.»
Озкоч также добавил, что ближневосточные войны – это результат американского империализма. «Процесс по установлению влияния США на Ближнем востоке назван «Большим ближневосточным проектом» (БОП). Этот проект, при котором проливается кровь мусульман, мусульмане выставляются как террористы и угроза миру, тем самым создавая из них врага, США оправдывают свои вторжения, и присваивание богатств на Ближнем Востоке. А кто является со-председателем этого проекта? Я вам сейчас покажу», – заявил Озкоч и показал видео, где Эрдоган говорит, что он является со-председателем БОПа. (есть в youtube)
Кроме этого, Озкоч напомнил слова, которые приписывают Эрдогану, и которые он якобы сказал в начале нулевых, еще не будучи премьером: «Оджалан отвечает за те головы, которые он cнёс». (я, кстати, слышал звуки с этими словами на youtube, но не видел видео)
Абдуллах Оджалан – создатель Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещённой в Турции. «Сносил головы» – убивал на юго-востоке страны турецких военных. Т.е. он назвал их не погибшими – мучениками как обычно, а «головами» по смыслу «трупами».
И еще цитата из заявлений Озкоча: «Тот, кто называет наших погибших военных / мучеников – «трупами» – не имеет достоинства, является предателем. Этот человек не может быть президентом Турецкой Республики, он не может представлять народ. Этот человек создал для своих детей различные фонды для их обогащения, он просил их обнулить деньги (тут намёк на коррупционный скандал 2013 года «Большая взятка»), одного из которых он откупил от армии деньгами (имеется ввиду законная альтернативная служба в Турции, которую можно пройти оплатив определённую сумму, от 15 до 20 тыс. долларов), а другой его сын избежал армию справкой о негодности. И в то время, как матери проливают слёзы за погибших сыновей, этот человек называет погибших военных / мучеников "трупами".»
От себя добавлю: Помните, я как-то писал про «несколько погибших» в Ливии из уст Эрдогана. Мне тогда показалось это очень странным (https://t.me/turkeyabout/3552). Оказалось, что не мне одному. Мне кажется, это стало триггером. Интересным образом в эти дни на какие-то слова и действия Эрдогана появляется серьёзная волна реакций. Такое наблюдалось раньше (до попытки переворота), но, чтобы сейчас, когда в руках турецкого президента сконцентрировалась вся власть, и практически все медиаресурсы придерживаются официальной линии какое-то массовое недовольство в сети и в новостных изданиях казалась практически невозможным, но нет. Интернет, мессенджеры и соцсети диктуют новые правила. И оппозиция делает громкие заявления. Если бы не драка в парламенте, я возможно даже не обратил бы внимание на эти слова оппозиции. Хотя, по-моему, это были самые жёсткие из тех, что доводилось слышать последние дни. Справедливости ради все эти высказывания Эрдогана очень устарели, им по 13-20 лет. Между тем, прокуратура уже начала расследование в отношении депутата Озкоча. (c)
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В войне с Эрдоганом открыли новый фронт — внутри Турции
«Русская Весна» сообщала о массовом побоище в турецком парламенте, начавшемся после того, как Эрдоган назвал всех, кто не хочет воевать в Идлибе, изменниками.
Мы бы хотели привести краткую выжимку из выступления заместителя председателя парламентской фракции Народно-республиканской партии Энгина Озкоча. Это партия кемалистов, то есть противников Эрдогана. Озкоч выступил на пресс-конференции и сделал несколько резких заявлений в адрес Эрдогана. Немного позже, во время заседания в парламенте, где присутствовали представители всех партий, в адрес Озкоча посыпались оскорбления и завязалась серьёзная драка, которую мы и видели вчера.
«Вчера на закрытом заседании парламента мы не обсуждали причины, по которым Турция находится в Идлибе, причины, по которым мы поддерживаем джихадистские группировки и террористические организации, и почему погибают наши военные. И почему, несмотря на то, что в Идлибе нет террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, признана террористической организацией на территории Турции — прим. РВ) и YPG (курдские Отряды народной самообороны), президент Турецкой Республики взял на себя обязательства размежевания боевиков? Этого мы не обсуждали».
Напомним, вчера в парламенте Турции было проведено историческое заседание. Встреча депутатов всех фракций должна была проходить за закрытыми дверями, а информация, сказанная в сессионном зале, будет храниться под грифом «государственная тайна» в течение десяти лет.
Министр обороны Акар и министр иностранных дел Чавушоглу должны были рассказать депутатам об операции «Весенний щит», о целях и результатах, о дипломатических шагах, которые намерена предпринять Турция. Ну, а представители партий высказали свое мнение.
Кроме того, Озкоч также добавил, что ближневосточные войны — результат американского империализма.
«Процесс по установлению влияния США на Ближнем Востоке назван „Большим ближневосточным проектом“ (БОП). Этот проект, при котором проливается кровь мусульман, мусульмане выставляются как террористы и угроза миру, тем самым создавая из них врага, США оправдывают свои вторжения и присваивание богатств на Ближнем Востоке. А кто является сопредседателем этого проекта? Я вам сейчас покажу», — заявил Озкоч, после чего продемонстрировал видео, где Эрдоган говорит, что он является сопредседателем БОПа.
Озкоч напомнил слова, которые приписывают Эрдогану и которые он якобы сказал в начале нулевых, еще не будучи премьером: «Оджалан отвечает за те головы, которые он cнёс».
Абдуллах Оджалан — создатель Рабочей партии Курдистана (РПК), под фразой «сносил головы» подразумевается убийство на юго-востоке страны турецких военных. Таким образом, голос на аудио (приписываемый Эрдогану) назвал их не мучениками (павшими), как это принято на Ближнем Востоке (так говорят в Сирии, Иране обо всех, кто погиб на войне — прим. РВ), а «головами», то есть «трупами».
«Тот, кто называет наших погибших военных, мучеников „трупами“, не имеет достоинства, это предатель.
Этот человек не может быть президентом Турецкой Республики, он не может представлять народ.
Этот человек создал для своих детей различные фонды для их обогащения, он просил их обнулить деньги (это отсылка к коррупционному скандалу 2013 года „Большая взятка“), одного из которых он откупил от армии деньгами (имеется в виду законная альтернативная служба в Турции, которую можно пройти, оплатив определённую сумму, от 15 до 20 тыс. долларов), а другой его сын избежал армии со справкой о негодности. И в то время, как матери проливают слёзы за погибших сыновей, этот человек называет наших погибших военных „трупами“».
Вот какое мнение приводит автор Telegram-канала «Повестка дня Турции»: «Интересным образом в эти дни на какие-то слова и действия Эрдогана появляется серьёзная волна реакций. Такое наблюдалось раньше (до попытки переворота), но чтобы сейчас, когда в руках турецкого президента сконцентрировалась вся власть и практически все медиаресурсы придерживаются официальной линии, какое-то массовое недовольство в Сети и в новостных изданиях казалось практически невозможным, но нет.
Интернет, мессенджеры и соцсети диктуют новые правила. И оппозиция делает громкие заявления. Если бы не драка в парламенте, я, возможно, даже не обратил бы внимание на эти слова оппозиции. Хотя, по-моему, это были самые жёсткие из тех, что доводилось слышать последние дни. Справедливости ради все эти высказывания Эрдогана очень устарели, им по 13–20 лет. Между тем, прокуратура уже начала расследование в отношении депутата Озкоча».
На этом фоне напомним, что сказал президент Сирии Башар Асад в недавнем интервью телеканалу «Россия 24»: «Конечно, мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ, какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции?
Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы.
Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Сирии отражена очередная израильская ракетная атака (ВИДЕО)
Силы ПВО сирийской армии успешно отразили ракетную атаку со стороны Израиля в ночь с 4 на 5 марта.
Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаках в провинциях Хомс и Кунейтра со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Ни одна из выпущенных ракет не достигла цели, всего было выпущено 12 ракет. Кроме того, силы ПВО среагировали и в провинции Хама, там нейтрализовывали турецкие БПЛА.
В пресс-службе ЦАХАЛ заявили корреспонденту РИА Новостей, что не комментируют сюжеты зарубежных СМИ об авиаударах по позициям в районе Хомса и Кунейтры в Сирии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Почему России нельзя уйти из Сирии, как СССР из Афганистана?
Бывший командир бригады «Восток», военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский сравнил ситуацию в Сирии с войной СССР в Афганистане.
«Когда-то мы ушли из Афганистана. О последствиях для нас могут говорить только узкие специалисты политологи, социологи и психологи, если иметь ввиду афганский синдром; о последствиях для дружественного нам афганского режима знает каждый среднеобразованный человек.
Иначе говоря — мы очевидных последствий не ощутили, но они безусловно вплелись в последующие события своей красной нитью — народ-победитель принял официальную подачу, но на подсознании отложил: не победили.
Как знать, может это сказалось сильнее, чем принято думать: поздний Союз оказался не тем Союзом, который выиграл войну, и утратил часть пиетета со стороны народа. И по-человечески я рад за воинов-интернационалистов, что они вернулись домой, но шествие их колонн через мост не было парадом победы.
Ситуация с Сирией многими признаками напоминает Афганистан. В первую очередь тем, что покинь эту страну российские солдаты — режим Асада ждёт судьба режима Наджибуллы. Но как вы „заметили“, сегодня ставка на „народ-победитель“ делается не в пример большая, чем в восемьдесят девятом году. Это сегодня, как говорят, наше все. Это наш дух, наше самосознание, наше место в пространстве, наши основания на претензии…
Что будет с нашим духом и нашим самосознанием, если мы вдруг покинем Сирию? Мать его так, с этим газом из Катара… Вот решим, что тема уже, как чемодан без ручки, и уйдём домой — навоевались, дескать… Как это отразится даже не на общественном мнении — на общественном бессознании? Большой вопрос.
Нам сейчас нельзя проигрывать — никак, — иначе скажут, что это был миф про великую и могучую нацию, и он лопнул. Что Россия — это не Советский Союз, и ее претензии на место под солнцем необоснованны. Казалось бы — и императорская Россия терпела поражения, и Советский Союз не всегда блистательно заканчивал военные отношения — ничего, не привело это к слому народного сознания? Со всеми бывает…
Но сегодня не та история, и если Асад падет, а мы ретируемся из Сирии, то срочно нужна будет значимая победа, и желательно там, где последствия ощутят не только узкие специалисты».
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Возвращенец
Сирийцы в результате боев под Саракибом отбили потерянный еще в феврале Т-90.
Вот он в 20-х числах под Саракибом с экипажем боевиков.
А вот он снова у сирийцев.
Внешне выглядит вполне ничего. Так что возможно еще повоюет на правильной стороне.
PS. Ночью в провинциях Хама и Хомс сирийские ПВО отражали налет турецких дронов. Заявлено два сбитых дрона. Был ли какой-то ущерб, неизвестно.
Плюс еще Израиль обстреливал провинцию Кунейтра.
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Патруль российских военных в освобожденном сирийском Серакибе
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Массовое побоище вспыхнуло в парламенте Турции (ВИДЕО)
В Великом национальном собрании Турции произошла массовая драка между депутатами. Обстановка резко накалилась из-за критики руководителя парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.
4 марта в турецком парламенте проходило закрытое заседание, на котором обсуждался сирийский вопрос. Слово взял Озкоч, который подверг критике политику президента Турции. Жесткие высказывания Озкоча возмутили депутатов возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).
Завязалась перепалка, которая переросла в ближний бой кулаками и ногами. Некоторые законодатели во время рукопашной схватки падали на пол, опрокидывая кресла.
Что конкретно сказал Озкоч, СМИ не сообщают. Однако известно, что он и раньше критиковал действия руководства государства, в том числе Эрдогана, по поводу действий Турции в Сирии. А 3 марта он раскритиковал президента за намерение посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Генеральная прокуратура Анкары уже начала расследование в отношении Озкоча с формулировкой «оскорбления в адрес президента».
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Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
После освобождения Идлиба от террористов следующей целью сирийской правительственной армии станет освобождение восточных районов страны от боевиков, заявил президент Сирии Башар Асад.
«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев, в этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов. Я неоднократно говорил, что Идлиб, с военной точки зрения, — это передовой плацдарм, и они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток», — сказал Асад в интервью телеканалу «Россия-24».
«Но параллельно, чтобы не вести войну в восточных районах, мы контактируем с людьми там. Американская оккупация вызывает у них неприязнь, гнев и негодование», — добавил сирийский президент.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Коротко по Идлибу. 04.03.2020
Коротко по развитию сражения в Идлибе.
1. С утра 4 марта возобновились активные бои в районе Саракиба, где обе стороны пытались наступать. Боевики перли со стороны Найраба и Сармина на Аль-Тарнаба, стремясь пробиться к западным окраинам Саракиба и закрепиться там. Наступление развивалось при поддержке турецких САУ и РСЗО, а также дронов. К обеду атака была отбита, в основном благодаря интенсивному артиллерийскому огню и концентрированным авиаударам ВКС РФ, которые обрабатывали районы к западу от Саракиба. Даже по признанию боевиков ХТШ и СНА понесли там серьезные потери в людях. По заявлениям боевиков потери САА составляют 20-30 человек. В итоге, боевики остановились примерно в 2-3х километрах от Саракиба и достичь сегодня целей наступления не смогли.
2. Сирийская Армия параллельно развивала наступление на поселок Афес и одноименный холм, который с севера нависает над Саракибом и обеспечивает огневой контроль над трассой Хама-Алеппо. Афес очень сильно обрабатывали авиацией и артиллерией, после чего штурмовые группы САА и "Хезбаллы" пошли на штурм. Боевики отбивались при помощи турецких дронов и артиллерии. К вечеру Афес по заявлениям сирийцев был взят, хотя боевики до сих пор пишут, что он оспаривается или даже что все атаки отбиты. Если САА обеспечат контроль над Афесом, то за вычетом ударов турецких дронов, трасса М-5 фактически снова будет разблокирована. Важно, чтобы эта задача была решена до переговоров, а не после.
3. К западу от Алеппо боевики рыпнулись в направлении бывшего Анаданского выступа и даже заявили, что заняли один небольшой поселок. Впрочем, на вечер сирийцы заявляют, что и этот поселок находится под их контролем.
Продолжается возня и в районе Таль-Рифата и авиабазы Менаж, где афринские курды пощипали боевиков СНА в районе Маре. Спорадические обстрелы велись и к северу от Алеппо.
4. На южном фронте сегодня существенных подвижек не было. Армия удерживает Кафр-Набл и Хаззарин, но серьезного продвижения к Кафр-Овейду и Каснафре не наблюдается. Боевики после понесенных потерь сегодня САА тут напрячь не смогли, а интенсивность ударов турецких дронов явно снизилась (видимо были перенацелены на поддержку наступления на Саракиб).
5. По воздушной войне, то сирийцы сегодня обошлись без потерянных самолетов (в небе над Идлибом были видны следы от работы ПЗРК и "Панцирей"). По турецким дронам было только 2 неподтвержденных сообщения об уничтоженных дронах, но без фото и видео. Видимо потери 3 числа заставили стороны действовать более аккуратно, учитывая возможности друг друга. UPD: Подтвержден еще один уничтоженный "Байрактар".
До переговоров Путина и Эрдогана осталось около суток, так что турки могут попробовать еще раз накатить на Саракиб, а сирийцы наоборот, попробовать еще и Найраб отжать.
Прочее.
1. Асад заявил, что у Сирии нет проблем с турецким народом. Есть проблемы с Эрдоганом. Также Асад заявил, что после освобождения Идлиба САА займется Восточной Сирией, а вторжение Эрдогана в Идлиб это происки США.
2. Один из сирийских источников дает такие потери регулярной турецкой армии (не считая боевиков или спец.сил) составили 56 убитых, 96 раненых, 5 танков, 10 БМП, 13 БПЛА ("Anka-S" – 6 штук, "Байрактар" – 7 штук). Выглядит занижено, особенно с учетом истории с авиаударом, где турки очевидно занижали число погибших. Если по "Анкам" информация точная, то получается, что турки потеряли 6 из 8 машин этого типа.
3. В парламенте Турции сегодня произошла масштабная драка между депутатами правящей партии и оппозиционерами из Республиканской партии. Поводом послужило то, что Эрдоган назвал главного оппозиционера страны "предателем турецкой нации", а тот в ответ назвал Эрдогана бессовестным лжецом и бесчестным политиком, который недостоин быть президентом. Прокуратура начала проверку на предмет оскорбления президента. Затягивание конфликтов в Ливии и Сирии, очевидно будет вести и к внутреннему политическому кризису в самой Турции. Ни в Сирии, ни в Ливии, Эрдогану блицкриг не светит, а последствия его авантюр, уже в ближайшем будущем могут оказать крайне негативное влияние на турецкую экономику.
4. Греция официально обвинила Турцию, что та сознательно гонит беженцев в границе, используя в том числе и силу. Также Турция официально исключена из программы F-35. "Локхид-Мартин" на турок более не рассчитывает. Деньги Турции, кстати, до сих пор не вернули. За последние дни Турции так или иначе угрожали и осуждали – Россия, Иран, Египет, Греция, Ливия, Сирия. Редкое умение испортить отношение практически со всеми соседями (Турция кроме этого еще оккупирует часть Ирака и находится в конфликте с Израилем из-за Иерусалима и Палестины).
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Агрессия в Турции не случайна.
Впрочем, я писал о том, что Эрдогану лучше одуматься.
В следующий раз толпа ринется на него.
Ага ринется гномы его подпирают никак не опрокинешь реджепа а вот кто в благородном собрании драку затевает тот рискует от конституционного суда нахлобучится.
Вы видео в теме гляньте для начала.