В этой связи интересен опубликованный в конце 2022 года отчет, принятый на 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО «Технологические инновации для войны будущего» . Он основан на информации из общедоступных источников или совещаний Парламентской Ассамблеи НАТО, которые не являются секретными.

Настоящее и будущее ведение войны определяется геополитическими, социальными, экономическими и военными тенденциями. Однако многие из угроз, связаны с развитием технологий.

Внимательно наблюдая за эскалацией напряженности в различных частях мира, военные все больше внимания уделяют технологическим решениям, которые потенциально могут дать одной стороне преимущество в конфликте.

Не так давно Министерство обороны США опубликовало свой бюджет на 2023 финансовый год, оно выделило рекордные 130,1 миллиарда долларов на исследования и разработки . Министр обороны Ллойд Остин описал причину такого увеличения бюджета: “Мы понимаем необходимость повышения нашей готовности к передовым технологиям, киберпространству, космосу и искусственному интеллекту”.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость тщательно изучить всю информацию о силах и средствах НАТО, используемых Альянсом в ведущихся военных конфликтах: «все это должно быть тщательно использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб» .



В докладе, в частности рассматривается, как новые и прорывные технологии (EDT) могут революционизировать будущие военные возможности и возможности ведения боевых действий.



Продвижение технологических инноваций и их своевременное внедрение в вооруженные силы будут играть важную роль в развитии военного потенциала стран НАТО. Поэтому основное внимание в отчете уделяется технологическим вопросам.

Военные действия могут вестись в различных формах, начиная от высокоинтенсивных обычных боевых действий между почти равными противниками и заканчивая операциями по борьбе с терроризмом и повстанцами, а также военными действиями в цифровой сфере.



Однако меняющийся характер ведения войны в первую очередь обусловлен прогрессом в технологиях и доступом к ним.

Данные и цифровизация становятся все более важными. Цифровизация превратила цифровую, информационную и киберсферу в операционную среду и новый театр состязаний, не ограниченный географическими границами.



Новые технологии формируют новые военные концепции. Потенциальные угрозы от кибератак или атак на космические объекты не измеряются их географической близостью. Их можно запускать из самых отдаленных и дальних уголков.

Конфликты будут все больше вращаться вокруг контроля над информацией и включать киберинформационные операции для противодействия нарративам противника.



Атаки программ-вымогателей и вредоносных программ растут со скоростью 400% в год и распространяются по всему миру.



Кибершпионаж и киберсаботаж будут занимать все более видное место в повестке дня, что потребует укрепления киберзащиты и методов обнаружения кибервторжений, а также отказоустойчивых и резервных сетей.



Критическая инфраструктура и высокотехнологичные компании являются главными целями для государственных и негосударственных субъектов.



Согласно ежегодному исследованию рисков, проводимому международным страховым брокером WTW, почти 75 % компаний выразили обеспокоенность по поводу спонсируемых государством кибератак, а более 50 % обеспокоены ответными действиями правительства против частных компаний в международных дипломатических спорах.

Перед союзниками по Альянсу стоит задача устранения связанных с киберпространством уязвимостей в системах вооружений.



Растущая взаимосвязь, которую обеспечивает 5G, позволяет комбинировать несколько услуг и покрывает весь частотный спектр с помощью одной единой и унифицированной технологии.



Соответствующая и своевременная информация чрезвычайно важна для военных операций. 5G, благодаря своей высокой скорости, ускоряет поддержку принятия решений в вооруженных силах в режиме реального времени.



Это обещает гиперконвергентную связь и безопасные сети передачи данных, а также позволяет создавать новые командно-диспетчерские приложения и упрощает логистику.



Кроме того, сети 5G облегчают передачу огромных объемов данных удаленным датчикам и оружию в плотные, устойчивые сети поля боя.



Это обеспечивает мгновенную ситуационную осведомленность, а также повышает возможности обучения и ведения боя.

Значение географии, особенно географической удаленности от потенциальных противников, меняется. Если в прошлом в боевых действиях участвовали в первую очередь солдаты на передовой, то теперь боевые действия можно вести на большие расстояния, затрагивая как военные, так и гражданские объекты.



Технический прогресс в киберсфере и в космосе добавляет новые критические границы безопасности.

В космической сфере снижение затрат на запуск и передачу технологий постепенно позволят другим странам, таким как Иран или Северная Корея, а также частным компаниям и негосударственным субъектам участвовать в космической деятельности.



Как возможное «вооружение» космоса, так и применение киберинструментов позволят потенциальным противникам Альянса атаковать военную и гражданскую инфраструктуру государств-членов НАТО издалека, поэтому устойчивость приобретает решающее значение.

Легкий доступ к технологиям и растущая доступность все более сложных коммерческих готовых технологий расширяет возможности более слабых и технологически несовершенных противников, включая террористические группы и другие вооруженные негосударственные субъекты.



Например, в Ираке и Афганистане повстанцы использовали мобильные телефоны для активации самодельных взрывных устройств (СВУ). Самодельные взрывные устройства вызвали наибольшие потери в ходе операций среди солдат союзников и, таким образом, стали серьезной оперативной угрозой.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются как национальными вооруженными силами, так и негосударственными субъектами и становятся все более функциональными и миниатюрными.



Цифровая трансформация расширяет возможности новых участников и провоцирует новую конкуренцию. Например, число государственных и негосударственных субъектов, уполномоченных и оснащенных киберинструментами, значительно увеличилось.



Таким образом, наличие сложной технологии двойного назначения у одной из сторон конфликта может затруднить использование противником своего технологического преимущества.

Новые и прорывные технологии

Ожидается, что новые и прорывные технологии (EDT) будут играть решающую роль в развитии военного потенциала НАТО.



Каждый из EDT гениален, но в совокупности они создают значительные военные потрясения, что, как считают стратеги НАТО, позволит им сохранить технологическое превосходство, необходимое для ее оперативной и организационной эффективности.



Более того, военный потенциал будет все больше зависеть от интеллектуальных, взаимосвязанных, распределенных и цифровых сетей.

Организация НАТО по науке и технике (STO) определила восемь «основных стратегических факторов разрушения», имеющих отношение к потенциалу НАТО в период с 2020 по 2040 год:

1) данные;

2) искусственный интеллект;

3) автономия;

4) квантовая технология;

5) космические технологии;

6) гиперзвук;

7) биотехнология и усовершенствование человека (BHE);

8) новые материалы и производство (NMM).

Данные, искусственный интеллект, автономия, космос и гиперзвук уже оказывают разрушительное воздействие на военный потенциал, который, как ожидается, значительно возрастет в течение следующих пяти–десяти лет.



Что касается квантовых технологий, биотехнологий и новых материалов, то STO оценивает новые разработки в этих областях как «неотложные», поэтому требуется еще 10–20 лет, чтобы оказать значительное влияние на военный потенциал (хотя последние сообщения в СМИ говорят о том, что этот временной интервал может быть значительно сокращен – Е. Л., В.О.).

Данные, представляющие значительный объем, скорость, разнообразие, достоверность, определяются как «большие данные» (BD).



В результате цифровизации, распространения новых датчиков, новых способов связи, Интернета вещей (IoT) и виртуализации социально-когнитивных пространств (например, социальных сетей) становится все труднее осмысливать информацию, то есть поток данных.



Таким образом, увеличивающийся объем данных требует анализа для понимания, описания и прогнозирования событий.

Расширенная аналитика больших данных (BDAA) описывает передовые аналитические методы для осмысления и визуализации больших объемов информации. BDAA может дать НАТО преимущество в принятии решений и знаниях, основанное на новаторскх сборе, обработке, использовании, распространении и синтезе обширных и разнообразных источников данных и информационных продуктов.



Области, которые, скорее всего, будут затронуты разработкой BDAA: информация; наблюдение; разведка; обучение и подготовка; управление предприятием; логистика; поддержка операций; наука и техника; управление информацией.

Искусственный интеллект (AI) был определен как самая большая технологическая проблема для НАТО. Он относится к способности машины автономно выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, такие как планирование, понимание языка, распознавание объектов и звуков, обучение и решение проблем.



Взрыв данных и информационный поток сделают использование AI необходимостью для BDAA, чтобы превратить данные в полезные знания.

Воздействие AI на военный потенциал союзников будет в основном происходить за счет использования встроенного AI в другие сопутствующие технологии, такие как: виртуальная/дополненная реальность; квантовые вычисления; автономия, моделирование и симуляция; космос; исследование материалов; производство и логистика; BDAA.



Прогресс в области AI также создаст новые уязвимости и может привести к возможной гонке вооружений AI.

C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) выиграет от более широкого использования виртуальной помощи, поддержки принятия решений с помощью AI.



AI будет способствовать развитию и использованию беспилотных транспортных средств и повлияет на общее использование оружия и его воздействие (например, улучшенное планирование траектории, предотвращение столкновений, роение, выбор оружия, оценка боевых повреждений и координация эффектов).



В кибер- и информационном пространстве сети и информационные системы будут конфигурироваться, поддерживаться и защищаться автономными агентами с поддержкой AI. AI также улучшит обучение за счет адаптации в реальном времени к поведению человека и создания индивидуальных учебных сред или сценариев.

Согласно отчету STO (2020 г.), автономия определяется как «способность системы реагировать на неопределенные ситуации, независимо составляя и выбирая различные варианты действий для достижения целей на основе знаний и контекстного понимания ситуации».



Поскольку машины с искусственным интеллектом будут все чаще участвовать в процессах принятия решений, автономия и взаимодействие человека и машины являются вопросом соотношения их вклада.



Независимо от того, разработают ли страны полностью автономные системы, полуавтономные системы, вероятно, окажут влияние на операции в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Робототехника и автономные системы становятся ключевыми средствами ведения войны. Наиболее очевидным является то, что роботы могут брать на себя риски, которые потенциально могут привести к человеческим жертвам.



Роботы также обладают возможностями, которых нет у людей: способностью бодрствовать 24/7, способностью видеть со всех сторон, способностью обрабатывать информацию в одно мгновение и так далее.

Прогресс в автономии, вероятно, повлияет на будущую структуру сил, поскольку беспилотные воздушные, морские или наземные транспортные средства и автономные программные агенты повышают важность взаимодействия человека и машины.



Беспилотные летательные аппараты могут проводить операции по разведке и наведению на линии фронта, линии снабжения, базы материально-технического снабжения и т.п.



На самом деле, как показывают события последних лет, даже самые маленькие коммерческие дроны уже используются в различных военных конфликтах в качестве оружия и причиняют сокрушительный вред.



От низкотехнологичных дронов, которые можно использовать в качестве летающих самодельных взрывных устройств, сложно защититься регулярным вооруженным силам.



Технологии роения позволяет использовать новые датчики и улучшат защиту критически важных активов.



Растущее использование рассредоточенных и малозаметных транспортных средств, таких как микро-БПЛА, в развивающихся оперативных областях, таких как космос и городская среда, существенно улучшит ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) и ситуационную осведомленность.



В области информационной войны автономные программные агенты все чаще будут выполнять кибермиссии.

Мировая экономика, вооруженные силы и общество в целом все больше полагаются на космические системы и технологии, такие как спутники, используемые для связи, наблюдения Земли или навигации.



Фактически, ожидается, что к 2030 году количество спутников увеличится в пять раз, и только в 2025 году ожидается запуск 1100 спутников в год (почти в четыре раза больше, чем в 2018 году).



Почти равные конкуренты НАТО вкладывают значительные средства в развитие своего космического потенциала, а также работают над противокосмическими возможностями.

НАТО определила пять основных космических возможностей: позиционирование, навигация, время и скорость; комплексное тактическое предупреждение и оценка угроз; мониторинг окружающей среды; коммуникации; и ISR, которые необходимы Альянсу для успешного проведения военных операций.



Малые спутники являются образцом космических технологий, имеющих отношение к военному потенциалу.



Они работают в основном на низкой околоземной и средней околоземной орбитах и выполняют военные миссии, которые раньше выполнялись крупными космическими кораблями.



В контексте НАТО малые спутники могут поддерживать доминирование НАТО в области стратегической информации, обеспечивать надежную и безопасную связь и повышать ситуационную осведомленность.

Базовые гиперзвуковые технологии существуют уже несколько десятилетий, но передовые гиперзвуковые военные системы только сейчас проходят испытания и запускаются.



Наиболее примечательной особенностью этой новой технологии является то, что гиперзвуковые ракеты могут летать на малых высотах и маневрировать в воздухе, что делает их практически невозможными для отслеживания с помощью современных систем противоракетной обороны.

Усовершенствованное гиперзвуковое оружие уже сегодня работает в атмосфере со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч).



Это сверхбыстрые и маневренные системы вооружения, которые можно использовать для быстрых и дальних ударов по важным целям.



Благодаря своей скорости и маневренности гиперзвуковые системы привносят повышенную степень непредсказуемости и создают серьезные проблемы для противодействия и перехвата.



Несколько стран, в том числе Китай и Россия, уже сообщили об успешной разработке и испытаниях гиперзвукового оружия. Поэтому у Альянса существует острая необходимость в разработке средств противодействия, которые в настоящее время включают перехватчики, средства электронного противодействия и системы направленной энергии.

Технологии гиперзвуковых ракет могут также развиваться помимо доставки боеголовок и к 2030-м годам охватывать гиперзвуковые разведывательные самолеты.



Гиперзвуковые БПЛА могут быть более гибкими для дальней разведки, чем разведывательные спутники, а также могут включать в себя возможный вариант доставки оружия.

Приложения Интернета вещей в обороне способствуют соединению кораблей, самолетов, танков, беспилотных летательных аппаратов, солдат и операционных баз в единую сеть.



Это улучшает восприятие, понимание в полевых условиях, ситуационную осведомленность и время отклика. Передовые вычисления, искусственный интеллект и 5G поддерживают бесперебойный поток данных во всех родах войск, и это укрепляет структуру командования и управления.



В IoT сенсорные и вычислительные устройства, которые носят солдаты и встроены в их снаряжение, собирают различные статические и динамические биометрические данные.

Достижения в области квантовых технологий будут способствовать существенному техническому прогрессу в следующих областях: криптография; вычисление; точная навигация и синхронизация; восприятие и визуализация; коммуникации.



Тем не менее, практическое применение новых квантовых эффектов все еще требует глубоких исследований.

Квантовые технологии могут позволить военным возможностям НАТО работать в четырех основных направлениях деятельности, связанных с безопасностью и обороной.



В области связи и шифрования криптографические технологии, такие как блокчейн, создадут серьезные проблемы для существующей системы C4ISR.



Прорывы в вычислительной технике позволят использовать очень сложные методы кодирования шифрования и дешифрования. PNT(position, navigation, time) значительно улучшится благодаря новым чувствительным высокоточным приборам, которые облегчат боевые действия в особо сложных условиях (например, длительные автономные операции под водой подо льдом).



Технологии квантовых датчиков обещают быть более устойчивыми к помехам и будут способствовать разработке радаров для противодействия малозаметности и скрытности, а также магнитных, акустических и гравитационных датчиков со значительно расширенными возможностями противолодочной обороны.

Достижения в области материалов, информационных систем и гуманитарных наук раздвигают границы физиологических, когнитивных и социальных возможностей человека. Биотехнология относится к использованию клеточных и биомолекулярных процессов, направленных на разработку новых технологий.

Технологии улучшения человека — это биомедицинские изобретения, которые улучшают, модифицируют и/или добавляют черты или способности, с которыми человек рождается.

Носимые биомедицинские системы, а также виртуальная и смешанная реальность выделяются как образцы влияния биотехнологий и технологий улучшения человека на планирование и проведение операций. Биомаркеры и биосенсоры позволят существенно улучшить медицинские контрмеры и уход.



Оптимизированная производительность отдельных лиц и групп (в когнитивной, физической или жизнестойкой областях), наряду с персонализированными и виртуальными возможностями обучения, повысит общий военный потенциал.

Достижения в области нанотехнологий и синтетической биологии стимулируют производство новых искусственных материалов с уникальными характеристиками, таких как графен.



Аддитивное производство, или 3D-печать, использует компьютерные модели и ряд металлов, полимеров и смол для создания трехмерных твердых объектов почти бесконечной формы.



Предполагается, что эти новые материалы улучшат надежность и срок службы, а также уменьшат вес/габариты оборудования и приведут к появлению новых устройств, таких как детекторы биологической и химической войны.



Ожидается, что аддитивное производство улучшит разработку продукта, поскольку позволяет быстро создавать прототипы. Это также позволит производить и ремонтировать развернутую военную технику по запросу и на месте.



Армия также планирует использовать 3D-печать для создания внешнего вида военного грузовика из одного гигантского куска.

Технологические аспекты современной и будущей войны

EDT делают военный потенциал все более интеллектуальным, взаимосвязанным, распределенным и цифровым по своему характеру.



По словам главного научного сотрудника НАТО доктора Брайана Уэллса, будущий военный потенциал будет все больше зависеть от:

− Интеллектуальных технологий, которые будут использовать искусственный интеллект и новые аналитические возможности;

− Взаимосвязанных технологий, которые будут использовать виртуальные и физические домены;

− Распределенных технологий, которые будут использовать децентрализованные и крупномасштабные измерения, хранение и вычисления;

− Цифровых технологий, которые объединят человеческий, физический и информационный домены.

В результате мы увидим более широкое интеллектуальное автономное действие, возросшее значение когнитивного доминирования, расширенные домены ведения войны и больший упор на точную войну. Подобное действие представляет собой:

➢ Интеллектуальное автономное действие. Интеллектуальные и автономные системы вытесняют и превосходят возможности человеческих сил; они будут вовлечены в значительно более сложные процессы принятия решений и самостоятельной деятельности.



Это приведет к конкуренции между боевыми сетями, каждая из которых будет искать комбинацию эффектов, приводящую к решающей победе.

➢ Когнитивное доминирование. Квантовые технологии увеличат возможности сбора, обработки и использования данных C4ISR за счет значительного увеличения возможностей датчиков, защищенной связи и вычислений, особенно в космосе.



Эта повышенная зависимость от беспрепятственного и повсеместного подключения повысит оперативную важность нацеливания на такие сети (военные или гражданские) с помощью дезинформации, кибер- или физических атак. Причем, атаки могут быть реализованы задолго до начала конфликта.

➢ Расширенные домены. Необходимость мыслить, планировать и действовать широко рассредоточенным, взаимосвязанным и многодоменным образом станет еще более важной для успеха миссии.



В сочетании с большими данными и квантовыми технологиями искусственный интеллект расширит наши возможности по использованию биологии, способствуя созданию новых персонализированных лекарств и живых сенсоров.



Квантовые технологии позволят использовать более эффективные технологии улучшения человека в когнитивной, социальной и физиологической областях.

➢Точные войны. Направленное энергетическое оружие использует технологию, которая “производит пучок концентрированной электромагнитной энергии или атомных/субатомных частиц”.



Проще говоря, оружие с направленной энергией преобразует электрическую или химическую энергию в концентрированную излучаемую энергию. В отличие от других видов оружия, здесь нет снаряда. Примерами являются высокоэнергетические лазеры, высокомощные микроволновые устройства, и оружие с пучком частиц.

Разработка этих видов оружия первоначально набрала обороты в начале 2000-х годов. Хотя они и достигли желаемой цели, они были тяжелыми и громоздкими. Однако в последние годы направленное энергетическое оружие стало намного меньше и легче.

Передовые технологии означают, что современное оружие с направленной энергией обладает множеством преимуществ, которые оказываются чрезвычайно ценными для военных.



Они бесшумны и, в большинстве случаев, невидимы, могут поражать несколько целей одновременно и вести огонь по почти идеально ровной траектории.



Высокоточное оружие направленной энергии становится более распространенным и эффективным по мере решения проблем мощности и накопления энергии.

Подготовка НАТО к будущим войнам – технологические аспекты

Командование НАТО по трансформации (ACT) играет важную роль в концептуализации будущей войны и в определении будущего военного контекста.



ACT определяет будущие проблемы и возможности для Североатлантического союза, чтобы внедрять инновации и поддерживать превосходство в боевых действиях.



ACT уделяет большое внимание обеспечению максимальной оперативной совместимости сил НАТО, тем самым также внося важный вклад в оборонное планирование и развитие потенциала НАТО. ACT также применяет инновации для использования идей, процедур и технологий в интересах развития вооруженных сил НАТО.

Чтобы помочь НАТО подготовиться и адаптироваться к этой меняющейся обстановке в области безопасности, Командование НАТО по трансформации (ACT) разработало Основную концепцию боевых действий НАТО (NWCC).



NWCC был подтвержден несколькими органами НАТО, в том числе главами государств и правительств союзников на саммите в Брюсселе в 2021 году.



NWCC дает рекомендации по развитию будущего военного потенциала, уделяя особое внимание пяти императивам развития военных действий (WDI). Императивы следующие:

− Когнитивное превосходство: лучше знать себя и потенциальных противников;

− Многоуровневая устойчивость: укрепление межинструментальных связей и действий;

− Проецирование влияния и власти: противодействие попыткам других субъектов формировать окружающую среду;

− Междоменное командование: творческие действия в разных доменах и за пределами военной сферы;

− Интегрированная многодоменная защита: защита объединенных сил от многодоменных угроз.

В состав ACT также входит Инновационный центр, который поддерживает проекты, имеющие отношение к НАТО. Он способствует сотрудничеству сообщества экспертов и новаторов для решения проблем НАТО и «проектных решений».



С одной стороны, государства сталкиваются с разнообразием точек зрения и подходов (мягкие активы). С другой стороны, они получают доступ к средствам и средам тестирования (физическим активам), а также к результатам проекта.



Разделение расходов и объединение знаний позволило государствам-членам НАТО иметь одни из самых современных вооруженных сил и стать мировым лидером в нишевых областях.

Выводы

Геостратегическая конкуренция за технологическое первенство усиливается по мере того, как ускоряются темпы развития технологий, а цепочки поставок технологий становятся все более сложными.



Сохранение технологического превосходства крайне важно для Североатлантического союза, чтобы сохранить надежную оборону и сдерживание.



На Мадридском саммите 2022 года главы государств и правительств договорились усилить технологическое превосходство Североатлантического союза, чтобы сохранить оперативную совместимость и военное превосходство НАТО.

Укрепление потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза повысит спрос на передовой военный потенциал и его ускоренное развертывание. В то время как инвестиции в новые и прорывные технологии должны расти, одновременно должны увеличиваться темпы внедрения новых технологий.

Необходимо более эффективно увязывать технологические инновации и процессы приобретения.



В этом контексте НАТО планирует изучить возможность увязки процесса оборонного планирования НАТО с исследованиями, проводимыми STO и DIANA (Defence Innovation Accelerator of the North Atlantic).



Решение о системе или платформе вооружения может иметь глубокое долгосрочное влияние на возможности, структуру вооруженных сил, оперативную совместимость и оборонные бюджеты. Союзники по Альянсу предполагают использовать развитие будущих возможностей с необходимостью иметь боеспособные силы высокой готовности.

Взаимодействие человека и машины становится все более важным, в том числе потому, что скорость, с которой машины могут анализировать данные, резко возрастает. Более того, научные исследования позволят лучше понять человеческий разум, что в результате позволит совершить прорыв в когнитивной войне.



Однако это развитие также требует объединения технической и человеческой областей; проблемы являются организационными и стратегическими и включают в себя выбор подходящих людей для их реализации и выполнения.

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Тенденции в области военных технологий, описанные в этом отчете, лишь поверхностно отражают тенденции, которые можно выявить в ходе исследования.



Среди других технологий интерфейсы мозг-компьютер, милитаризация космоса изменяют понимание войны в том виде, в каком мы знаем ее сегодня.



Выявление новых возможностей и новейших технологий для использования в военных действиях имеет огромное значение для получения конкурентного преимущества.

Елена Ларина,

Владимир Овчинский



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