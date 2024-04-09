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Ответы на вопросы 8.04.24. Отец Андрей Ткачёв

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Таймкоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
00:43 О стрижке в Священном Писании
08:32 Если настоящее раскаяние приходит намного позже исповеди?
11:45 Как понять, что "широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель"?
19:49 Можно ли причащаться, живя без брака интимной жизнью?
23:03 Толкование Священного Писания об Иоанне Крестителе и Ангелах
29:15 Что означают святые слова "И возьми крест, и следуй за мной"?
35:49 Стоит ли снова пробовать работу в школе, если ранее не получилось?
42:37 Продолжение толкования святых слов о Кресте
49:15 Как молиться за некрещенного мужа, он сейчас на СВО
58:48 Благословление Отца Андрея

Комментарий редакции

В данном видео отец Андрей осветил следующие основные вопросы:

1. Объяснение различий в библейских рекомендациях касательно внешнего вида, в частности длины волос у мужчин и женщин.

2. Рассуждение о том, что внешние проявления веры (одежда, прически и т.п.) не так важны, как внутреннее обращение сердца к Богу.

3. Комментарий относительно необходимости повторного исповедания одних и тех же грехов, если человек глубоко раскаивается в них впоследствии.

4. Наставление о том, как правильно молиться и возлагать свои скорби и заботы на Бога, особенно в трудные времена.

5. Рассуждение о важности несения своего "креста" – жизненных тягот и испытаний, которые очищают и подготавливают человека к Царству Божиему.

Вывод: Основной мыслью отца Андрея является то, что искреннее покаяние, молитва и несение своего жизненного креста являются куда более важными для христианина, чем внешние проявления веры. Он призывает верующих проявлять глубокую духовность и доверие Богу, особенно в сложные и тяжелые времена.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3smXpK5PgRY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31651 26909
    марина 45 мин. назад

      ФСБ задержала пятерых участников преступной группы, которые похитили у россиян более 7 млрд рублей, все деньги шли на финансирование ВСУ. Они причастны к организации узла связи, которым пользовались украинские телефонные мошенники.

      Злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, после чего убеждали россиян перевести сбережения и кредитные средства на «безопасные» счета.

      Сотрудники ФСБ изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, автомобили премиум-класса, деньги в рублях и иностранной валюте”..см.https://amarok-man.livejournal.com/7808051.html
      Это ж какая степень внушаемости у народа -они что дебильноватые все ,что отдают черте кому деньги..А мы удивляемся ,как ,как пошли х/лы стрелять в своих детей родню..Технологии сэр и 20 лет в уши со всех утюгов..Значит было бы желание и КНДР или КНР -реальность или режим Пол Пота?..Спасибо ,что нас еще щадят??
      п.с а потом домик и новая женка у моря и вещание с большой буквы..

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