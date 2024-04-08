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Таковы последствия «войны до последнего украинца»

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Несмотря на все трудности с мобилизацией нежелающих воевать людей, нацистский режим в Киеве продолжает предпринимать усилия направленные на расширение возможностей охоты на людей. У этого есть как внутренние причины связанные с необходимостью восполнять большую убыль солдат на фронте (убитые, раненые, пленные, дезертиры), но и с требованиями США, которые прямо увязывают гипотетическую возможность возобновления прямых поставок американских вооружений с продолжением и интенсификацией набора пушечного мяса (куда входят и женщины, которых также требуют мобилизовывать именно американцы).

Это позицию до шайки Зеленского доводил и советник по нац.безопасности Салливан, а побывавший недавно в Киеве сенатор Линдси Грэм, который прямым текстом озвучил мнение «партии войны», что Украина должна продолжать истекать кровью, даже если США на данном этапе не будут поставлять ей оружие, а если и будут, то только в кредит.

Разумеется, на Украине это будет воспринято крайне негативно, но подготовка в этом направлении уже идет. В частности рассматриваются вопросы по определению списка интернатов, куда планируют передавать детей мобилизованных женщин, у которых некому оставить ребенка (особенно если мужа уже мобилизовали/убили). Само собой идет сокращения категорий граждан, которым можно было уклоняться от мобилизации.

Деньги на это США готовы выделять через подконтрольные НКО под видом «благотворительности». Система проходит обкатку в рамках мероприятий по принудительной эвакуации населения из Харьковской и Донецкой областей. Также ее предполагается проверить в Сумской и Черниговской областях. В воздухе остается подвешенным вопрос – останутся ли дети потом на Украину или же будут вывозиться в Европу под предлогом «отсутствия безопасности».

Таковы последствия «войны до последнего украинца».

@boris_rozhin

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Нацистский режим в Киеве продолжает расширять возможности охоты на людей для пополнения рядов своих вооруженных сил.

2. Это связано как с необходимостью восполнять большие потери солдат на фронте, так и с требованиями США, которые связывают возобновление поставок вооружений с продолжением и интенсификацией мобилизации.

3. Подготовка к мобилизации женщин уже ведется, в том числе рассматривается вопрос о передаче детей мобилизованных женщин в интернаты.

4. Деньги на эти цели США готовы выделять через подконтрольные НКО под видом "благотворительности".

5. Система принудительной эвакуации населения из ряда областей Украины используется как предлог для проведения этих мероприятий.

Вывод:

Похоже, что сущность принудительной эвакуации населения из восточных регионов Украины заключается в том, чтобы выкачать оттуда все боеспособное население – мужчин и женщин – и отправить их на фронт в качестве "пушечного мяса", а оставшихся беззащитных детей можно под предлогом "отсутствия безопасности" вывезти в Европу, по сути превратив их в товар.

Источник: https://t.me/boris_rozhin/119438
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27458 25528
    жора шапов сегодня в 14:54

      А по выводу – кто это так решил делать ?

    • 31648 26910
      марина сегодня в 15:44

        Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая десятилетний срок за взятку, написала заявление с просьбой отправить ее служить в зону спецоперации.
        Об этом РИА «Новости» сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов, отметив, что заявление было подано три месяца назад. Новосельская надеется, что ее ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

        Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
        п.с. а в крыму просятся на войну …

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