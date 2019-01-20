Источник: zavtra.ru

Россия-3000: военно-стратегические заметки.



В сентябре 2018 года Россия провела самые масштабные в своей постсоветской истории учения «Восток-2018». По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, в манёврах приняли участие 297 тысяч военнослужащих, более 1000 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, БМП, БТР и других машин, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения. Главной целью учений стала проверка реального уровня подготовки объединений. Важно, что данные маневры являются высшим уровнем проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов.

В ответ НАТО провела свои учения «Trident Juncture-2018» (“Соединённый Трезубец-2018). В них приняло участие 31 государство: 29 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Всего, как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, было задействовано 50 тысяч солдат и офицеров, 10 тысяч единиц техники, 250 самолетов и 65 кораблей, включая американский авианосец «Гарри Трумэн».

Согласно сценарию учений, проходивших в центральной части Норвегии, группировка «Север» изображала противника, который оккупировал часть этой скандинавской страны, примыкающую к России. На помощь норвежской армии пришли силы «Юга» (НАТО). Они остановили агрессию «Севера», перешли в контрнаступление и освободили страну.

У обывателя от новостей такого рода голова может пойти кругом. Кажется, ещё чуть–чуть — и враждующие стороны сцепятся друг с другом в смертельной схватке. Третья мировая война вот-вот начнётся! Человечество в опасности! И всё — из-за агрессивной России! На мировых экранах сплошным потоком, непрерывно сменяя друг друга, идут голливудские блокбастеры на эту тему, книжные отделы забиты соответствующими бестселлерами, а соцсети — тревожными постами и секретами для «выживальщиков». Какие спички, соль, тушёнку и «огнестрел» следует закупать, как хранить, где лучше рыть убежища от ядерного апокалипсиса. И ведь покупают, и ведь роют!

А в Сирии, где реально ведутся боевые действия, и в одном небе, почти соприкасаясь между собой крыльями, оперирует авиация сразу нескольких стран, никакого военного напряжения между ними нет. Все действуют предельно корректно, заранее предупреждая друг друга о своих планах. Почему? Потому, что, в отличие от политиков, а тем более — журналистов или сетевых гуру, военные слишком хорошо понимают цену любой ошибки, осознают хрупкость мира и свою ответственность. Любое пренебрежение этими правилами тут же оборачивается трагедией с далеко идущими последствиями — так, например, безответственные действия израильских пилотов фактически подставили российский самолёт Ил-20 под удар сирийской ракеты, и в результате небо над Сирией оказалось полностью закрытым для израильских самолётов — теперь за ними там охотятся комплексы С-300, поставленные для сирийской армии из России…

Войны не начинаются просто так. Для любой войны есть веская причина, а точнее — неразрешимый мирными средствами конфликт интересов. По известной формулировке Карла фон Клаузевица, «война есть продолжение политики иными, насильственными средствами». И сегодня, несмотря на всю воинственную риторику политиков и оголтелую пропаганду, на самом деле никаких серьёзных причин для большой войны нет. Международная политика пока не задохнулась в петле неразрешимых противоречий. Несмотря на огромное давление санкций, экономика России не только не деградирует, а даже развивается. Сирия, несмотря на все угрозы американцев и их союзников, по-прежнему существует как независимое государство во главе с законно избранным президентом Башаром Асадом.

Разумеется, это вовсе не значит, что мир пребывает в пасторальной неге и никаких военных угроз не существует. К сожалению, это далеко не так. Причём «горячие точки» на мировой карте существуют не где-то там, в тридевятом царстве-тридесятом государстве, а у нас под боком. Ещё совсем недавно (по историческим меркам — просто вчера) самая к нам близкая и братская республика, Украина, оказалась захвачена нацистами-бандеровцами. И буквально на наших глазах превращается в самого непримиримого противника России. Военный конфликт на Востоке Украины, в Донбассе, где киевские нацисты развязали настоящий геноцид против мирного населения, не желающего признавать гитлеровских прихвостней национальными героями, а палачей, замаравшие себя кровью сотен тысяч русских, евреев, поляков, украинцев и людей других национальностей — примерами для подражания, стремящегося свободно говорить, думать и учиться на своём родном языке, по факту является гражданской войной. И в эту войну, при определённых условиях, конечно, может быть втянута и Россия, которая оказывает гуманитарную и военную помощь республикам Донбасса. Пламя этого конфликта на протяжении вот уже скоро пяти лет всячески раздувается американцами и их союзниками, которые поддерживают Киев финансово, политически и информационно, обучают и вооружают украинскую армию. Для «коллективного Запада» этот конфликт — возможность втянуть Россию в длительную войну на истощение на территории, далёкой от США и Европы. Можно сказать, это возможность сражаться с Россией до последнего украинца, убивать русских руками их братьев, и наоборот…

У части англо-саксонской элиты в головах прочно укрепилось убеждение, что большой войны не будет ни при каких обстоятельствах. Что все войны идут где-то там, на периферии Ойкумены, вдали от границ их собственных стран. А потому им кажется, что они почти ничем не рискуют, «играя мускулами» и провоцируя Россию практически на пороге, в дверях её собственного дома.

Сегодняшнюю информационную атмосферу западного общества прекрасно определил один из лучших наших военных экспертов Виктор Мураховский: «Общества развитых государств не испытывают того страха перед войной, который господствовал в общественных настроениях в годы „холодной войны“. Поколения, которые помнят ужасающие жертвы и лишения Второй мировой, ядерные бомбардировки Японии и испытания ядерного оружия, сошли с исторической сцены… Современная война представляется обывателям в облегчённом формате видеороликов с беспилотников, голливудских боевиков и компьютерных игр. И для отрезвления западных политических элит, всего западного общества в целом, нужны сильнодействующие отрезвляющие лекарства, которые могут купировать их агрессию. Такие средства у нас имеются. Новейшие российские военные разработки настолько превосходят все, имеющиеся у США и НАТО, системы вооружений, что вызвали в тамошних военных и военно-политических кругах эффект ледяного душа. Популярные ещё пять лет назад рассуждения о том, что Россию можно „наказать“ или „принудить“ к чему-либо с помощью силы, как по команде, стихли. Вместо них начались панические истерики на тему того, что Россия опередила Запад в перевооружении и даже первой создала „оружие четвёртого измерения“…

Подводя итог оценки текущей военно-политической обстановки, попробую ответить на вопрос касательно того, существует ли сейчас непосредственная угроза войны? Нет, таковой угрозы не существует.

Как следует расценивать крайне агрессивные антироссийские акции, вроде „дела Скрипалей“ или „рейса МН17“? Всего лишь как очередные события в непрерывном противостоянии Запада с Россией. Но не более того. Это всё же не акты военной агрессии, которые требуют ответа военными средствами.

В текущей военно-стратегической обстановке ни причиной, ни даже поводом для войны ни одно из подобных событий стать не может».

И это действительно так. Несмотря на оголтелую антироссийскую истерию, развернутую на Западе, актуальной угрозы полномасштабной войны на данный момент нет. Но «Si vis pacem para bellum!» («Хочешь мира — готовься к войне!»), как сказал две тысячи лет назад римский историк Корнелий Непот.

С тех пор, к сожалению, мир нисколько не изменился. Хотя войны между разными человеческими сообществами изменились очень сильно. И Советский Союз в 1991 году не спасла от краха его — едва ли не сильнейшая на тот момент в мире — армия. Впрочем, разговор о войнах нового типа: организационных, информационных, гибридных и так далее, — нам ещё предстоит.

Источник: nstarikov.ru