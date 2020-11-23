Седьмой год продолжается война в Донбассе. Очевидные последствия войны — смерти, увечья и разрушения — известны всему миру.

Другое дело, что не всё международное сообщество правильно оценивает факт развязывания украинским правительством войны против Донбасса. Это может свидетельствовать только о том, что конфликт на границах России выгоден её геополитическим соперникам.

Однако, кроме очевидных последствий войны, есть еще целая масса других, не таких заметных для широкой публики. Об этих последствиях не говорят в эфирах мировых СМИ. А они есть.

Например, Украина пытается полностью блокировать спортивную жизнь в ЛНР и ДНР. От спортсменов, которые хотят выступать, развиваться, участвовать в чемпионатах, требуется покинуть Народные Республики и превратиться в украинских спортсменов.

Тех же, кто не предал свой родной край, а тем более участвовал в его защите, Украина старается не выпускать на международные спортивные арены.

Дать «путевку в жизнь» спортсменам Луганской Республики помогает Республиканское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Это главное спортивное общество Луганской Республики.

Благодаря поддержке МВД ЛНР, всех неравнодушных людей, в числе которых и министр МВД Игорь Корнет, и первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта ЛНР Александр Корниенко, удалось сохранить и отремонтировать материальную базу общества. И сегодня оно принимает в свои ряды представителей самых разных видов спорта.

Общество «Динамо» обеспечивает спортивную молодежь экипировкой, инвентарем и помещениями. Отправляет молодых спортсменов на учебно-тренировочные сборы в Россию, Абхазию, Южную Осетию.

Так, 21 ноября 2020 года в ряды РФСО «Динамо» были приняты члены общественной организации «Союз каратэ Донбасса». Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта ЛНР Александр Корниенко вручил удостоверение мастера спорта чемпионке Европы по традиционному каратэ Дарье Абакуменко.

И как бы тому ни препятствовали завистливые украинские нацисты, спортсмены Луганщины сегодня могут участвовать в спортивных соревнованиях не только на территории России и других непризнанных республик, но и в чемпионатах Европы и мира.

Достигается это благодаря праву граждан ЛНР получить российское гражданство. РФСО «Динамо» помогает им ускорить этот процесс, благодаря помощи председателя, министра МВД ЛНР Игоря Корнета.

Таким образом, спортсмены Луганской Народной Республики успешно возвращаются в большой спорт, прославляя свою малую родину — Луганщину, и свое великое Отечество — Россию.

Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»