Заявки на выход
Для фиксации.
1. Гагаузия объявила, что выйдет из состава Молдавии, если Молдавия будет поглощена Румынией. В Румынию Гагаузия не собирается.
2. Республика Сербская объявила, что выйдет из состава Боснии, если на нее продолжится международное давление. Домой в Сербию хотят.
Но тут проще сказать, чем сделать.
Интересно девки пляшут.
Если Приднестровье войдет состав Закарпатья, то Украина уйдет из СНГ
Куда тогда пойдет СНГ?
Как у вас с игорешей хорошо получается -два оригинала,выдающие парадоксизмы..
Девки пляшут ,но никогда ничего не решают..как и вы ..
” получается, на молдавском фронте Гагаузия купирует попытки усиления НАТО при поползновении Молдавии на вступлении в Румынию?
нет, там другие расклады
Кишинев сейчас под американцами, а Гагаузия и ряд других районов — под пролондонскими
пророссийскость и антироссийскость и там, и там есть, но это скорее культурно и экономически обусловленные настроения, а политическую борьбу разжигают внешние западные силы
так что общими усилиями усугубляют расколы в НАТО, а не пытаются усилить