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Заявки на выход

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Для фиксации.

1. Гагаузия объявила, что выйдет из состава Молдавии, если Молдавия будет поглощена Румынией. В Румынию Гагаузия не собирается.
2. Республика Сербская объявила, что выйдет из состава Боснии, если на нее продолжится международное давление. Домой в Сербию хотят.

Но тут проще сказать, чем сделать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9073987.html
Метки: босния, гагаузия, молдавия, румыния, сербы
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 12245 9469
    chu сегодня в 15:01

      Интересно девки пляшут.
      Если Приднестровье войдет состав Закарпатья, то Украина уйдет из СНГ

      • 7340 5636
        Игорьchu четыре часа назад

          Куда тогда пойдет СНГ?

        • 31639 26901
          маринаchu три часа назад

            Как у вас с игорешей хорошо получается -два оригинала,выдающие парадоксизмы..
            Девки пляшут ,но никогда ничего не решают..как и вы ..
            ” получается, на молдавском фронте Гагаузия купирует попытки усиления НАТО при поползновении Молдавии на вступлении в Румынию?

            нет, там другие расклады

            Кишинев сейчас под американцами, а Гагаузия и ряд других районов — под пролондонскими

            пророссийскость и антироссийскость и там, и там есть, но это скорее культурно и экономически обусловленные настроения, а политическую борьбу разжигают внешние западные силы

            так что общими усилиями усугубляют расколы в НАТО, а не пытаются усилить

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