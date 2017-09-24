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Странам Балтии дали полгода на выход из электросистемы России

08:52. 24 сентября 2017 Просмотров - 34 Один комментарий Опубликовал:

Заместитель председателя Еврокомиссии  Марош Шевчович дал странам Балтии полгода для того, чтобы они договорились о способе синхронизации системы электропередачи с Западной Европой.

По его словам, если этого не сделать в указанный срок, то Евросоюз не выделит деньги на проект. Речь может идти о миллиардах евро — в такую сумму несколько лет назад оценили литовские эксперты выход своей страны из энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей электросети Белоруссии, России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Марош Шевчович пояснил, что в 2019 году завершится срок полномочий Еврокомиссии, поэтому подать заявку следует до смены еврокомиссаров. Сам он отвечает за вопросы энергетики в ЕС.

«Таким образом, последняя возможность для подачи проектов будет летом 2019 года, — сообщил Шевчович. — Поэтому мы бы хотели услышать решения об избранном способе синхронизации летом, чтобы этот проект можно было подготовить и начать процесс».

Литве, которая является инициатором отделения энергосистемы стран Балтии от России, пока не удалось договориться с Латвией и Эстонией, так как Вильнюс в основу переговоров закладывает политику, а не экономику.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке сжиженного газа. Из-за позиции Литвы странам Балтии не удалось договориться о едином терминале сжиженного газа, строительство которого профинансировала бы Еврокомиссия, и Вильнюс  вопреки мнению Брюсселя и своих соседей, желающих видеть такой терминал в Эстонии, построил свой, рассчитывая опередить партнёров и получить финансирование.

Терминал ввели в строй, но сжиженный газ из Норвегии оказался дорогим. Только одна аренда судна-хранилища обойдётся в более чем 60 млн евро в год, но Брюссель не дал финансирования.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 8 8
    Леонид 24 сентября 2017 в 9:38 Ссылка Пометить
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    Пришло время расплачиваться за свою глупость, которая явилась следствием танцев русофобии…

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