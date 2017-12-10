Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
- 11:09 Прошлое и настоящее злочинной влады.
- 10:35 В Украине самые низкие заплаты в Европе – исследование.
- 09:50 И снова зрада: 92% украинцев за возврат Януковича, — опрос (ФОТО).
- 09:28 Донецкий дом Павлова: в ДНР сегодня установят звезду Героя на дом Моторолы.
- 09:28 В Хельсинки открылось представительство Донецкой Народной Республики.
- 07:30 «Дело МН17»: Голландского депутата «прессуют» за свидетеля из ДНР, видевшего самолёт около «Боинга».
- 07:00 Порошенко против Саакашвили: От бессилия к насилию.
- 06:30 Бесславный финал украинской космической одиссеи: разорение «Южмаша», разрыв контрактов с РФ и США, ржавеющие спутники и ракеты.
- 04:30 Киев променял дружбу с Минском на американские «плюшки».
- 02:18 В оккупированной Дружковке тайно установили памятник «атошникам» (ВИДЕО).
- 00:26 Порошенко и книга добра.
Прошлое и настоящее злочинной влады
Голосование на телеканале Мураева NewsOne, где зрителям предложили выбрать, за кого бы они сейчас проголосовали – за прошлую злочинную владу или за нынешнюю.
Из 46,6 тыс. проголосовавших, 92% выбрали злочинную владу Януковича.
Это собственно все что надо знать о причинах попыток закрыть телеканал Мураева.
Ну а сами результаты голосования, отнюдь не удивили, как я говорил еще в 2014 году, придут времена, когда режим Януковича будет восприниматься как утраченный золотой век Украины, как бы это не было смешно.
Причины этого банальны – насмотревшись на последствия евромайдана, массы естественно возжелают стабильности, исходя из логики, прежние хоть и воровали, но при них был какой-то порядок, а эти воруют и порядка нет. Убогий выбор конечно же, но как говорится – за что боролись…
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В Украине самые низкие заплаты в Европе – исследование
Украинские эксперты составили список самых бедных государств Европы, признав страну лидером антирейтинга. Таковы результаты исследования аналитического центра Texty.org.ua.
В качестве критерия специалисты выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов. Выяснилось, что в Украине эта сумма является самой низкой – 190 евро. Второе и третье места занимают Молдова (216 евро) и Азербайджан (232 евро).
В десятку самых бедных стран по доходам населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.
Самый высокий показатель средней заработной платы, в соответствии с данными центра, зафиксирован в Швейцарии – 4421 евро, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии – 3440 и 3405 евро соответственно.
Россию аналитики поместили в середину рейтинга, на 11 место, отметив, что средний уровень дохода в стране после вычета налогов составляет 474 евро.
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И снова зрада: 92% украинцев за возврат Януковича, — опрос (ФОТО)
92% зрителей украинского телеканала NewsOne, считающегося оппозиционным, проголосовали за возвращение Виктора Януковича и его соратников во власть.
Опрос проводился в прямом субботнем вечернем эфире.
Причем вопрос был поставлен максимально некорректно, вопреки всем правилам социологии, с элементами давления на опрашиваемых: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбирать прошлую преступную власть или нынешнюю — за кого бы вы проголосовали?».
За первый час эфира в опросе приняло участие без малого 47 тысяч человек. 92% из них заявили, что хотят возвращения «преступной банды Януковича» и лишь 8% поддержали режим Порошенко.
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Донецкий дом Павлова: в ДНР сегодня установят звезду Героя на дом Моторолы
Сегодня, в воскресенье 10 декабря, активисты общественной организации «Молодая Республика» установят памятный знак «Звезда Героя» на дом, где жил и погиб Герой Донецкой Народной Республики, командир батальона «Спарта» полковник Арсен Павлов (Моторола).
В митинге могут принять участие все желающие. Он пройдёт у дома номер 121 по улице Челюскинцев в 13:00.
Напомним, Арсен Павлов и его охранник погибли при взрыве в лифте дома, где жил командир «Спарты», 16 октября 2016 года.
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В Хельсинки открылось представительство Донецкой Народной Республики
При этом буквально накануне в МИД Финляндии говорили о том, что данный представительский центр не имеет в стране юридической силы. В МИД подчеркнули, что “не признают автономность ДНР”. Тем не менее центр существовал и выполнял ряд функций.
Сообщается, что центр возглавляет известный в Финляндии правозащитник Йохан Бекман. По его словам, финские власти ни разу еще не пытались помешать работе центра или ликвидировать организацию.
Сейчас центр планирует открыть еще свои представительства и в других городах Финляндии, передает ТАСС.
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«Дело МН17»: Голландского депутата «прессуют» за свидетеля из ДНР, видевшего самолёт около «Боинга»
Голландия скатывается в Средневековье. Близкие к правительству Нидерландов СМИ пытаются искоренить любые сомнения в официальных выводах Международной следственной группы по делу о катастрофе «Боинга» рейса МН17 под Донецком. Обструкции подвергаются даже парламентарии от входящих в правящую коалицию партий.
Так, крупнейшая голландская вечерняя газета «NRC Handelsblad» обрушилась с критикой на депутата второй палаты голландского парламента от партии «Христианско-демократический призыв» О. Омтзигта. Во время одного из дискуссионных вечеров в университете Амстердама он якобы дал слово «лжесвидетелю», который осмелился подвергнуть сомнению официальную версию гибели рейса МН17 (www.nrc.nl/nieuws/2017/11/11/omtzigt-cda-liet-nepgetuige-twijfel-zaaien-over-mh17-13954320-a1580820).
Украинский свидетель из Донбасса, прибывший в Нидерланды для дачи показаний по делу МН17, заявил, что перед катастрофой рейса МН17 собственными глазами видел, как к пассажирскому авиалайнеру подлетал другой самолет. Через переводчика он спросил, куда он мог бы передать эти сведения, на что получил «исчерпывающий ответ» одного из участников диспута, журналиста И. Аккерманса: «В отдел дезинформации Владимира Путина».
Примечательно, что эта давно известная всем интересующимся темой МН17 история попала на страницы близкой правительству Нидерландов газеты именно сейчас. Дело в том, что депутат П. Омтзигт — яркий представитель немногочисленной части парламентариев, то и дело задающих неудобные вопросы к следствию: почему не были закрыты коридоры для гражданских рейсов над зоной вооруженного конфликта? Куда подевались данные наблюдения украинских РЛС? На каких основаниях министерство юстиции Нидерландов отказывается рассекречивать документы по «делу МН17»?
Одно дело — когда каверзные вопросы исходят от представителя малозначительно оппозиционной партии, которая не играет особой роли в голландской внутренней и внешней политике. Такой была ХДП во времена прошлого кабинета М. Рютте. Но ситуация изменилась — после последних выборов партия вошла в правительство и получила ключевые посты министров безопасности и юстиции, обороны, финансов.
Примечательно то, что П. Омтзигт не подходит на роль «агента Путина». Его нельзя обвинить в симпатиях к России, в частности, он прославился в качестве одного из самых ярких критиков Путина, возглавлял антироссийскую кампанию «по делу Магнитского», был одним из сторонников введений против России санкций.
Тем хуже для Нидерландов. Раз уж даже Омтзигт подвергает сомнению выводы следствия — значит дело здесь действительно нечисто, а значит надо поскорее заткнуть ему рот — кто знает, какие еще каверзные вопросы с его стороны можно ожидать накануне судебного процесса?
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Порошенко против Саакашвили: От бессилия к насилию
На прошедшей неделе Пётр Алексеевич Порошенко дал лучший из возможных ответов сторонникам теории американского контроля над всем и повсюду.
Это такая разновидность сторонников теории заговора. Только классические «теоретики-заговорщики» считают, что всей историей человечества (от возникновения 400 тысяч лет назад древних укров, до наших дней) руководят Ротшильды с Рокфеллерами и масоны с рептилоидами (что, впрочем, для них одно и то же). А для спасения человечество должно принять «древнюю славяно-арийскую веру», о которой никто ничего не знает, кроме, разумеется самих «охотников за рептилоидами».
Сторонники же американского следа все события, от цунами в Индийском океане до действий ВКС РФ в Сирии, объясняют тем, что «в Вашингтонском обкоме решили». Самые умные из них, знающие, что США существуют совсем не долго, модернизируют американский след до англосаксонского.
Как видите, по сравнению с ротшильдо-рептилоидной англосаксонская версия теории заговора ущербна. Она не простирается дальше 6-го века нашей эры, будучи не в состоянии объять и объяснить огромный пласт истории человечества, охватывающий всю античность, всю древность и доисторический период. В частности, древние Египет и Шумер, державы Ахеменидов и Александра Македонского, эллинистические царства, империи Рима и Цинь Ши Хуанди возникли и распались без участия англосаксов, что недопустимо обедняет теорию, претендующую на универсальность.
Даже к российской современности сторонники теории заговора стараются применять ротшильдо-рептилоидную версию, поскольку фраза «в Вашингтоне сказали, а наши прогнулись» с каждым новым днём, отделяющим нас от заявления: «Дорогие россияне, я устал, я ухожу», — звучит всё менее убедительно. Зато сторонники англосаксонской версии длительное время вовсю резвились в украинской теме.
Американцы даже не скрывали того, что в феврале 2014 года вооружённый переворот в Киеве привёл к власти не просто мерзавцев, но провашингтонских мерзавцев. Украинские политики тоже открыто относились к США даже не как к «старшему брату», но как к гуру — носителю абсолютной истины, чьи рекомендации необходимо не обсуждать, а исполнять.
Ну, а то, что такие ситуации в мировой политике возникают постоянно и всё правление Карла II сама Британия ходила носом в хвост за Францией Людовика XIV, поддерживая её в любых авантюрах, то сторонникам теории заговора неведомо — когда Бог раздавал людям знания и интеллект, они стояли в очереди за впечатлениями и эмоциями.
Но в последние недели украинская идиллия англосаксонской теории рухнула. Пётр Порошенко развернул у себя в стране настоящую охоту на проамериканских политиков и созданные Вашингтоном антикоррупционные структуры. В ответ с Запада посыпались предупреждения и угрозы.
В последние же дни «друзья Украины» и вовсе утверждают, что злобный олигарх Порошенко обманул наивных евро-американских политиков. Он говорил с ними по-английски, и они решили, что он антикоррупционер и демократ, человек толерантной души и общечеловеческих убеждений. Они думали «шо шкварчит у него у груди, а то шкварчала его папироска». Оказалось, что он вор, хуже Януковича. В общем, всем стало ясно, что Порошенко отбился от рук.
Но как же такое могло произойти? Что же такое мог узнать об англосаксонском всемогуществе человек, который как минимум пятнадцать лет своей политической жизни, а может быть и больше, сам верил во всесилие Вашингтона и действовал, исходя из этой веры. Не прошло и полгода, как встреча с президентом США была для него последним светом в окошке, и Порошенко был готов в буквальном смысле «целовать песок, по которому он ходил».
А теперь даже не сам Порошенко, а всего лишь какой-то его генпрокурор без профильного образования, зато страдающий алкоголизмом, пытаясь скомпрометировать политических оппонентов, выдаёт версию их сотрудничества не с каким-то «тоталитарным» ФСБ, а самым что ни на есть «демократическим» ФБР. Более того, намекает, что работа на американские спецслужбы может на Украине оказаться уголовно наказуемым деянием.
Бред какой-то. Но этот бред в последние недели стал реальностью. А это значит, что украинские политики наконец начали осознавать тот простой факт, на который мы ещё два года назад обращали внимание читателей. Запад в целом и США в частности, перестали давать деньги. Не так, чтобы совсем, но в достаточном количестве. Более того, они стали требовать, чтобы те жалкие крохи, которые всё же поступают на Украину, не разворовывались или хотя бы не разворовывались полностью. И спрашивается, зачем эти благородные люди так страдали? Вообще не воровать они могли и в Таможенном союзе, и даже в СССР. За что боролись?
А тут ещё Запад обнаглел настолько, что начал учить пользоваться не шторой, а носовым платком, не ловить блох зубами и в целом вести себя по-человечески.
Когда в Вашингтоне и Брюсселе давали деньги, «не видели» на Украине нацистов, обещали «Джавелины» и хвалили за умение вилять хвостом, интересы украинской власти и её западных покровителей совпадали.
В этих условиях теория англосаксонского всесилия была даже удобна для украинской самозваной «знати». Её господство вроде как освящалось высшей силой, англосаксонским величием, имевшим для толерантно-либеральных мозгов «интеллигенции» майдана божественное значение (тем более, что ни в какого иного Бога, кроме Запада, они не верили).
Но божество почему-то осерчало на украинских политиков. Оно перестало признавать их «своими сукиными сынами», тем самым подрывая сакральный характер их власти в глазах пушечного мяса майдана. Более того, божество признало Саакашвили таким же равноправным своим жрецом, как и Порошенко. Но обершаман может быть только один.
Если Запад перестаёт признавать тебя единственным патентованным носителем своих ценностей — выхода два. Можно попытаться выторговать себе приличную пенсию. Некоторым везёт. Но, скорее всего, всё равно убьют. А можно, в полном соответствии с языческой традицией, свергнуть идола, который перестал исполнять свои обязанности (посылать дожди и даровать победы) и воздвигнуть на его месте нового.
Порошенко пошёл по третьему пути. Используя свои президентские полномочия, он попытался ликвидировать альтернативных проамериканских политиков (вытеснив их из власти, а некоторых и арестовав). План был простой и прозрачный.
Если Пётр Алексеевич останется один, США вынуждены будут вновь признать его «любимой женой» — больше-то будет всё равно некого.
Этот план не учитывал всего двух вещей. Во-первых, Порошенко никогда не контролировал полностью силовой блок и значительную часть правительственных структур. Это значит, что политика неторопливого давления на оппонентов в рамках квазизаконной процедуры была обречена на провал. Они успевали поучить информацию о готовящихся акциях, оценить её и подготовиться к отражению удара, с опорой на лояльные им государственные структуры и предателей в президентском окружении.
Возникла классическая ситуация двоевластия, которую можно было сломать только насилием. При этом перманентное насилие несло огромный риск для применившего его политика. Вторая сторона также имела достаточный силовой ресурс, и, подставляясь под обвинение в инициировании пролития крови «патриотов», политик рисковал вызвать объединение боевиков майдана (которые уже давно срослись с силовиками) против себя.
Поэтому ставший полупрезидентом Порошенко демонстрировал прогрессирующую слабость, позволяя апатриду Саакашвили устраивать в центре Киева вялотекущий мятеж в прямом эфире, а полупобедившие мятежники, не имея гарантий невмешательства всех силовиков, не решались штурмовать здание администрации Порошенко.
В таком состоянии государственные структуры, будучи дезориентированными и полупарализованными, оказались неспособны выполнять даже простейшую карательную функцию (других задач у них после майдана 2014 не осталось). Они слабели и разлагались дальше. В конце концов, Украина окончательно превратилась в царство гротескного ужаса — смерть теперь бродит по ней в клоунском колпаке.
До тех пор, пока обе стороны внутреннего конфликта демонстрируют своё бессилие, страшась насилия, этот макабрический фестиваль будет продолжаться в формате пушкинского «Пира во время чумы».
Но как неизбежна смена времён года, так неизбежен и переход политиков к насилию, если иные инструменты решения проблемы не работают. Вот тогда-то и начнётся истинная пляска смерти.
Собственно, умеренность США, отчаянно призывающих украинскую элиту опомниться и полюбовно договориться, кто уйдёт и кто останется, вызвана именно страхом последствий перехода украинских политиков от бессилия к насилию. Украина значительно ближе к информационным центрам цивилизованного мира, чем Руанда, отчаянья, злобы и жестокости там накопилось куда больше. Общество даже не трайбалистское (в котором кланы обеспечивают выживание своих членов), а предельно атомизированное.
Внутреннего ресурса для поддержания даже нынешней численности населения судорожно не хватает. Приток внешнего ресурса тоже перекрыт. Окончательный распад государственных структур приведёт к схлопыванию возможности централизованного распределения остающегося ресурса, которая пока даёт возможность миллионам выживать (хоть и на низком уровне).
Как только страшное случится (а оно случится), США и ЕС (в меньшей степени) окажутся ответственными за гибель (уже даже не бегство) миллионов людей в центре Европы, полное разрушение инфраструктуры современной цивилизации в стране, которая, пока Запад туда не пришёл, чувствовала себя очень неплохо и имела все возможности для опережающего развития.
Десять лет назад такую проблему Запад мог бы игнорировать. Сейчас, когда его авторитет в мире подорван, а внутренняя стабильность его структур потеряна, он не может себе этого позволить. Бессилие Запада дошло до той точки, когда он боится даже санкционировать насилие. Понимая при этом, что неизбежное всё равно произойдёт.
В общем, сумерки богов.
Ростислав Ищенко
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Бесславный финал украинской космической одиссеи: разорение «Южмаша», разрыв контрактов с РФ и США, ржавеющие спутники и ракеты
Единственный космический спутник украинского производства останется на земле: в очередной раз запуск «Лыбидя» переносится на неопределённый срок. Представители украинского космического агентства заверяют о скором разрешении всех проблем, а вот российские специалисты констатируют: после пятилетнего полёта в бездну надежду на космическую Одиссею Украины можно похоронить.
Большие надежды
Украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь» должен был быть выведен на околоземную орбиту ещё в 2012-м году — тогда он был частью украинской — сколько-нибудь реальной — космической программы.
Уже тогда, конечно, — да, впрочем, и на протяжении всего времени после развала Советского Союза, — вся ракетно-космическая отрасль страны находилась в подвешенном состоянии, однако спрос и заказы были — в первую очередь на ракеты «Зенит» и «Днепр», которые вполне неплохо зарекомендовали себя в мире.
Только «Днепр» запускался двадцать два раза и вывел на орбиту в общей сложности более полутора сотен космических аппаратов, став частью сотрудничества Украины с двумя десятками стран.
Получаемых денег хватало на обслуживание производственных мощностей, выплату заработных плат и даже построения грандиозных планов по развитию собственной космической отрасли.
Планы запустить «Лыбидь» появились в Киеве ещё в 2011-м — это должен был быть первый телекоммуникационный спутник Украины и первый старт в рамках обширной программы. За ним должно было последовать выведение на орбиту аппаратов «Лыбидь-2», «Сич-2-1», «Сич-2 М», «Сич-3» и «Ионосат».
Программа была утверждена и подписана вплоть до 2022-го года. По ней Украина полностью обеспечивала себя не только гражданской, но и военной связью, что автоматически возводило страну на новый уровень.
Параллельно с этим совершенствовалась и программа международного сотрудничества. После выведения из пользования ракеты-носителя «Циклон» в украинском конструкторском бюро разработали модернизированную версию — «Циклон-4», и этим аппаратом активно заинтересовались на западе. Бразилия и вовсе подписала с Украиной долгосрочное сотрудничество по использованию этой ракеты.
Начало конца
Нельзя сказать, что до появления трудностей у «Лыбидя» проблем у космической программы Украины не было. Были неразрешённые вопросы финансовые, технические, однако, по большей мере это казалось внутренней части. Сотрудничество шло полным ходом, украинские ракетоносители летали в космос, а Южмаш, дочерние и родственные предприятия продолжали получать многомиллионные заказы.
Другая совершенно история, что эти деньги, как говорится, пилили и растаскивали по карманам, а потому ни в 2012-м, ни в 2013-м «Лыбидь» в небо так и не устремился. А потом начался майдан, война, и космическая программа ощутила все «достижения» нового киевского режима сполна.
И здесь уже важно отметить: главным партнёром Украины во всех программах и проектах была именно Российская Федерация. Именно там была востребована большая часть продукции украинских предприятий, и не смотря на все выпады со стороны Киева, в Москве готовы были продолжать сотрудничество и оказывать поддержку «младшему брату».
Но вектор политики, взятый постмайданной властью, был непоколебим в своей глупости. В 2015-м году указом о запрете военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией и принятия персональных специальных и экономических мер Украина сворачивает все проекты крупнейших производств.
Результат санкций налицо: от одного только разрыва с «Вертолётами России» предприятие «Мотор Сич» теряет до половины своей прибыли, а Южмаш и вовсе уходит в -80%. Ни о каких собственных проектах речь на Украине уже не идёт. Первоочерёдной становится задача выжить.
Никому не нужны
Многомиллионные контракты, подписанные украинскими КБ и производствами с зарубежными партнёрами, становятся главной надеждой Киева на сохранение космического ведомства.
Собственных денег в бюджете страны на поддержание отрасли не нашлось, хотя ежегодно в планы по этому направлению прописывались действительно космические суммы. Но очень быстро стало понятно, что и за рубежом активного финансирования не найти. Некоторые страны решили взять паузу на время отсутствия российского участия в проектах, некоторые и вовсе разорвали контракты, переориентировавшись на Россию.
Там, к слову, без украинских ракет не пропали. Сразу же после разрыва сотрудничества в российских КБ взялись за собственные разработки, и, как и в случае с западом, «санкции» пошли только на пользу.
Вместо украинского «Зенита» и «Днеправ» в космос полетели российские ракетоносители «Ангара», и успешно делают это уже четвёртый год.
Единственными партнёрами, которые остались у Киева, стали китайцы, но этих денег оказалось недостаточно даже для выплаты зарплат сотрудникам производств. В то же время крупнейшие после России партнёры — США, Корея и Бразилия — полностью свернули свои программы.
Так, в США от украинских деталей отказались после взрыва ракеты-носителя «Антарес», части двигателя которой производились на Украине, а в Корее, оценив ситуацию, от договора отказались уже на стадии подписания.
В целом, в результате последовательного сокращения объёмов производства ракетно-космической техники поступления денежных средств снизились более чем в четыре раза — с 1 млрд 907 млн гривен в 2011-м году до 450 млн гривен — и это только по состоянию на 2014 год.
Такие данные были опубликованы на официальном сайте самого Южного машиностроительного завода; так же недвусмысленно дали понять и о том, благодаря кому почти четверть века «независимости» держалась украинская ракетно-космическая отрасль.
«По договорам с Россией сокращение оказалось более чем 80-кратным — с 1 млрд 719 млн гривен до 28 млн гривен. Дальнейшее производство ракетоносителя „Зенит“ (проекты „Морской старт“, „Наземный старт“) приостановлены. Россия сокращает сотрудничество по прочим проектам („Днепр“, Федеральная космическая программа).
В результате потери основного заказчика дефицит оборотных средств составил на конец 2014 года около 700 млн гривен. Долги предприятия на 01.01.2015 составляют около 640 млн гривен, в том числе по зарплате, сопутствующим платежам и социальным выплатам — более 140 млн гривен» — добавили там.
Однако, публикация такого рода прямо противоречила восторженным одам киевского режима о правильности и эффективности принимаемых мер, а потому спустя время с сайта Южмаша информация была удалена.
О космосе — только мечты
Девятнадцатого ноября так называемый президент Порошенко поздравил украинцев с памятной датой — годовщиной полёта Леонида Каденюка в космос. С того дня прошло двадцать лет, и всё это время украинская космическая программа стремительно скатывалась вниз.
Нынешние речи Порошенко напоминают торжество над покойником — именно так отреагировали пользователи соцсетей.
Речи о возрождении производства, возобновлении международного сотрудничества и развии собственной отрасли звучат уже не один год, но чем дальше, тем печальнее обстоят дела на самом деле.
В 2015-м году Южный машиностроительный завод оказался закрыт; долгое время сотрудники машиностроительного гиганта митинговали и бастовали, а политики пиарились на очередной проблеме народа.
Невероятными усилиями в бюджете всё же сумели найти деньги, но только на то, чтобы не дать производству окончательно уйти ко дну. Сотрудники Южмаша снова вернулись в цеха, однако работали не более чем формально — сначала два дня в месяц, а затем четыре.
Материально-техническая часть производства давным-давно устарела, и уже не может конкурировать на рынке космической отрасли, а потому больше не интересна за рубежом, а тех крохотных заказов, которые имеет сегодня Южмаш и сеть «Мотор Сич», не хватает даже на погашение задолженностей по заработноым платам.
Вследствие этого до 40% персонала попали под сокращения, при этом люди, по сути, увольнялись сами — как говорит глава независимого профсоюза Южного машиностроительного завода Евгений Деркач, другого выбора у сотрудников попросту не было в условиях, когда по нескольку месяцев они не получали ни копейки.
На фоне всех этих более чем не радушных реалий будущее проекта «Лыбидь» можно предугадать. Аналогично выглядит и ситуация, которая сложилась со всеми остальными планами Украины по освоению космоса и развития собственной телекоммуникационной сети.
Без последнего ни о каком европейском государстве не может идти и речь — до тех пор, покуда страна использует для связи чужое оборудование, а значит, не может гарантировать секретность передаваемых данных. При этом, не смотря на все абсурдные обвинения Киева в адрес Москвы, Россия до сих пор готова помочь Украине и предоставить площадку для старта.
Никакой политики, только бизнес. Цена вопроса — 60–70 млн долларов и наличие собственной ракеты; но ни того, ни другого на Украине нет.
«Украинский спутник не более опасен, чем множество американских и китайских спутников, которые над нами уже давно летают» — комментирует возможные угрозы первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
Он отмечает готовность российской стороны к возобновлению сотрудничества, но добавляет: теперь уже Украина не сможет вернуться к космической программе не столько по идеологическим причинам, сколько из-за банального отсутствия средств и ресурсов.
«Космическая промышленность Украины переживает тяжёлый системный кризис по вполне понятным причинам. За годы независимости Украина так и не сформулировала свою государственную космическую политику.
Сегодня Государственное космическое агентство Украины направлено прежде всего на укрепление отношений с китайскими коллегами, выполняет много работ по заказу КНР. Найти же язык с западными партнёрами оказалось намного сложнее. А собственные научно-исследовательские проекты — это вообще что-то из области мечтаний.
Вывод один — не надо было ссориться с Россией».
Вместо эпилога
В период одной из волн мобилизаций, проводимых на Украине, скандал разгорелся и вокруг Южмаша. Сотрудников предприятия в прямом смысле слова отлавливали на выходе из главной проходной и забирали в зону так называемой «АТО».
Мужчины призывного возраста вынуждены были держать оборону, в телефонном режиме предавалась информация о прибытии патрулей военкомата, отслеживалось их перемещение, а сотрудники часами пережидали на территории завода — покуда патрули не уедут.
А в это же время в России конструкторы продолжали вести разработки, развивая собственную ракетно-космическую отрасль. Разработанный Янгелем так называемый миномётный старт впоследствии лёг в основу боевого железнодорожного ракетного комплекса «Молодец», простоявшего на защите Родины долгие семь лет.
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Владимир Уткин, совместно с братом Алексеем этот самый РТ-23 УТТХ разработавший, прославился и завершением проекта «Сатана».
Именно за комплекс, реализовывающий стратегию гарантированного ответного удара, США назвали Южмаш «фабрикой страха» и призвали к немедленным переговорам по ракетно-ядерному разоружению.
Всё это сегодня могло быть и у Киева: баллистические комплексы, системы ракет тяжёлого класса и собственная сеть телекоммуникаций. Но выгодно ли это было хоть одному правительству, привыкшему жить на западные транши и не думавшему никогда о заботах народа и интересах государства?
Ответ прост и лежит на поверхности — рядом с ржавеющей мечтой о покорении космоса под названием «Лыбидь»…
Георгий Медведев, специально для «Русской Весны»
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Киев променял дружбу с Минском на американские «плюшки»
Довольно продолжительное время белорусское руководство закрывало глаза на все выпады и упреки со стороны украинских коллег. Начиная с 2014 года, Президент Беларуси терпеливо выстраивал добрососедские отношения с новым руководством Украины, часто не обращая внимания на откровенно негативные заявления и действия, которых за последние годы было немало.
Стоит только вспомнить, как год назад СБУ, угрожая поднять истребительную авиацию, развернули самолет «Белавиа». В марте 2017 года стало известно о подготовке на территории Украины, боевиков для проведения вооруженных провокации в нашей стране.
Официальный Минск не реагировал на голословные обвинения Киева об угрозе военного учения «Запад-2017», размещении стотысячного российского контингента в Беларуси для аннексии стран Балтии и захвата Украины. Не говоря уже о многочисленных заявлениях представителей киевской верхушки об отсутствии самостоятельной внешней политики Минска.
Но, судя по всему, терпение военно-политического руководства Беларуси закончилось, и продолжать сглаживать все конфликты белорусская сторона больше не собирается.
Последней каплей стало раскрытие украинской шпионской сети, действовавшей на территории нашей республики.
Так, 25 октября в Минске был задержан по подозрению в шпионаже корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко. Также официальный Минск объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова.
Причиной придания огласке дипломатического скандала стало несоблюдение договоренности о неразглашении данного факта украинской стороной, — сообщил Александр Лукашенко.
Ни для кого не секрет, что все государства «подглядывают» друг за другом и практически в любом посольстве, как правило, сидит один из резидентов разведки под видом какого-то атташе или советника. Зачастую местные спецслужбы в курсе всего.
Однако, совершенно очевидно, что против дружественного государства шпионскую сеть не создают и государственные секреты не выкупают, как это сделал Киев в отношении Беларуси. Данный инцидент серьезно ухудшил отношения официального Киева и Минска.
Кому выгодно ухудшение отношений Киева с Минском?
Украинские политики и эксперты сразу увидели «руку Кремля» в этом деле и принялись утверждать, что это откровенная провокация ФСБ. Однако если уж быть объективным, то следует признать, что ни Минску, ни Москве не выгодно обострение белорусско-украинских отношений.
Во-первых, Украина для Беларуси второй по значимости торговый партнер, и, что немаловажно, доля экспорта превышает импорт.
Во-вторых, руководство Синеокой на протяжении долгого времени активно работает в направлении создания образа миротворца и нейтрального государства посредством предоставления переговорной площадки для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил даже о готовности страны направить миротворческий контингент в зону конфликта.
Для Кремля дискредитация белорусской стороны, как значимой и признанной площадки для переговоров также невыгодна, потому как это означает крах минских договоренностей. А вот Киев только этого и ждет.
Потому как отказ от соблюдения этих соглашений исключит мирное урегулирование конфликта на Донбассе и развяжет руки военно-политической «верхушке», которая единственным способом решения всех проблем видит исключительно боевые действия.
Звенья одной цепи
Вместе с тем, дискредитация Беларуси как страны-миротворца — не единственная цель шпионского скандала.
Так, на первый взгляд может показаться, что это отдельное событие в отношениях двух государств, но при более детальном рассмотрении становится очевидным, что украинская шпионская сеть и информационная акция направленная на дискредитацию учения «Запад-2017» — звенья одной цепи, точнее одной информационной операции.
Оба мероприятия направлены на дезинформирование общественности о нахождении российских войск на белорусской территории.
«Случайным образом» в рамках дела о шпионском скандале 20 ноября (практически через месяц после задержания Шаройко!) подполковник запаса Дмитрий Тымчук выкладывает фото «документа» под грифом «Секретно», якобы свидетельствующее о скором размещении российских войск на территории Беларуси.
Складывается впечатление, что агентам внешней разведки поставили задачу найти подтверждение нахождения войск РФ в Беларуси, однако последние с задачей не справились и тогда решили придумать доказательства сами. Но и тут провалились.
Потому как «документ» оказался настолько фейком, что в него даже белорусские «змагары» не поверили. Ну, а кто виноват в провале украинских шпионов? Конечно же, Россия — в Украине Кремль уже почти как четыре года во всем виноват. А в подтверждение вины русских, украинские спецслужбы всего лишь за месяц состряпали, якобы, «компромат» на семь страниц.
Примечательно, что Дмитрий Тымчук является «автором-исполнителем» не только истерии вокруг учения «Запад-2017», но и фейка под грифом «Секретно».
Несмотря на то, что «документ» является откровенной фальшивкой, откуда «торчат уши» видно сразу. Неслучайно после обсуждения шпионского скандала Лукашенко с Порошенко на встрече в ОАЭ, президент Украины по возращения в Киев подписывает указ об увольнении заместителя главы Службы внешней разведки Украины Владимира Синькевича.
Нельзя не обратить внимание и на то, что, как и в случае с разжиганием истерии вокруг совместного белорусско-российского учения, так и в шпионском скандале фигурирует фейк о размещении российских войск на территории Беларуси с целью последующего захвата Украины и Европы.
К слову, о российских войсках на территории Беларуси, ссылаясь на данные разведки, неоднократно заявлял и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
«Российская агрессия» — выгодный товар
Начиная с 2014 года, Украина активно раздувает и продает мнимую российскую военную угрозу Европе. И все это время Киеву сей факт приносил неплохие дивиденды, а самое главное — гарантировал внимание и поддержку со стороны ЕС и США, в том числе поставку военной техники и вооружения.
Но почувствовав, что интерес кураторов к конфликту на Донбассе угасает, и Украина перестает играть столь значимую роль в «сдерживании Москвы», Киев решил придумать новую российскую угрозу — теперь с территории Беларуси, чтобы вновь заставить раскошелиться своих покровителей.
Нельзя не отметить, что раздувание вероятности угрозы вторжения российских войск с территории Беларуси может также стать весомым аргументом в пользу отправки летального вооружения в Украину.
Вот и выходит, что украинская политическая элита променяла добрососедские отношения на европейские инвестиции и американское оружие.
Глядя на прибалтийских коллег (естественно с плохо скрываемой завистью), можно предположить, что используя аналогичную ширму — «для защиты партнеров Альянса от российской угрозы» в скором времени у южных рубежей Беларуси может появиться какая-нибудь бригада «украинских» молодчиков на американской военной технике, обученных, к примеру, инструкторами из солнечного штата Техас.
Наверное, уже пришла пора подумать об усилении южных рубежей страны, а то некоторые украинские эксперты и политики в открытую стали призывать ввести войска (или на крайний случай несколько диверсионно-разведывательных групп) на территорию Беларуси.
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Достаточно упомянуть слова эксперта Международного института демократий Евгения Дикого, который заявил, что «Беларусь – это оккупированная территория…и в этой ситуации нужно быть готовым к тому, что нам совместно с теми же поляками и литовцами нужно будет зайти армией на эту территорию».
А Минск все в добрососедство играет…
Владимир Вуячич
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В оккупированной Дружковке тайно установили памятник «атошникам» (ВИДЕО)
В Дружковке на оккупированной территории ДНР местные «активисты» были вынуждены тайно устанавливать памятник «атошникам», чтобы защитить его от местных жителей.
Дата и место установки тщательно скрывались от местных жителей.
«Эта акция скрывалась. Она приурочена ко дню вооруженных сил Украины. Акция скрывалась потому, что во многих городах нашей страны, особенно в прифронтовых, а также и на Западе эти памятники уничтожаются», — рассказал инициатор установки памятника, волонтер «АТО» Анатолий Водолазский.
В результате «выбрали самый лучший вариант» — установили памятник возле военкомата, где есть круглосуточная охрана.
Также журналисты местного телеканала рассказали о рекорде, установленном жителями Дружковки, — предыдущий памятник боевикам «АТО» был уничтожен уже через час после торжественного открытия.
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Порошенко и книга добра
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Хороший памятник. Огородить его невысоким забором, и желающие “обмыть” его в очередь выстроятся. По мощам и елей.
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Главное отличие Украины от РФ: неважно какая власть на Украине, но Украина имеет единую государственность, которая поддерживается Западом и США с целью ликвидации России. Концерты с Саакашвили выгодны Порошенко (Вальцману)с целью введения военного положения, тогда он получит единоличную власть. Уважаемые писатели сайта не могут ответить,почему ДНР и ЛНР разделены на республики. Разделение имеет цель передела собственности, потому что у власти в этих республиках стоят криминальные группировки. В Донецке под прикрытием Захарченко некий Тимофеев, уголовная кличка Ташкент. И ещё у Захарченко есть министр иностранных дел некий Кофман. В обоих республиках евреи, утверждённые Кремлём. Восстание на Донбассе совершил русский народ, но Кремль перехватил руководство этих республик, в обмен на гуманитарную помощь, которую Болотная Жаба (Плотницкий) продавал на Украину, присваивая деньги себе. Почему затяжные минские соглашения. Совершенно очевидно, что существует договорённость между Путиным и Порошенко, чтобы загасить русское восстание. Вспомните выступление В Киеве Порошенко, в ответ на требование боевиков АТО о немедленном наступлении: “нанося точечные удары по всему Донбассу, только так мы можем победить”. Хитрый еврейский план – затяжная война подорвёт последние силы противника. Главное не дать русскому освободительному движению выйти за пределы Донбасса. В этом заинтересован и Кремль, который построил железную дорогу в обход территории Украины, но она почему то прошла в обход территории Луганской области паралельно железной дороге, идущей вдоль границы с Россией.