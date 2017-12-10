Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017

На прошедшей неделе Пётр Алексеевич Порошенко дал лучший из возможных ответов сторонникам теории американского контроля над всем и повсюду.

Это такая разновидность сторонников теории заговора. Только классические «теоретики-заговорщики» считают, что всей историей человечества (от возникновения 400 тысяч лет назад древних укров, до наших дней) руководят Ротшильды с Рокфеллерами и масоны с рептилоидами (что, впрочем, для них одно и то же). А для спасения человечество должно принять «древнюю славяно-арийскую веру», о которой никто ничего не знает, кроме, разумеется самих «охотников за рептилоидами».

Сторонники же американского следа все события, от цунами в Индийском океане до действий ВКС РФ в Сирии, объясняют тем, что «в Вашингтонском обкоме решили». Самые умные из них, знающие, что США существуют совсем не долго, модернизируют американский след до англосаксонского.

Как видите, по сравнению с ротшильдо-рептилоидной англосаксонская версия теории заговора ущербна. Она не простирается дальше 6-го века нашей эры, будучи не в состоянии объять и объяснить огромный пласт истории человечества, охватывающий всю античность, всю древность и доисторический период. В частности, древние Египет и Шумер, державы Ахеменидов и Александра Македонского, эллинистические царства, империи Рима и Цинь Ши Хуанди возникли и распались без участия англосаксов, что недопустимо обедняет теорию, претендующую на универсальность.

Даже к российской современности сторонники теории заговора стараются применять ротшильдо-рептилоидную версию, поскольку фраза «в Вашингтоне сказали, а наши прогнулись» с каждым новым днём, отделяющим нас от заявления: «Дорогие россияне, я устал, я ухожу», — звучит всё менее убедительно. Зато сторонники англосаксонской версии длительное время вовсю резвились в украинской теме.

Американцы даже не скрывали того, что в феврале 2014 года вооружённый переворот в Киеве привёл к власти не просто мерзавцев, но провашингтонских мерзавцев. Украинские политики тоже открыто относились к США даже не как к «старшему брату», но как к гуру — носителю абсолютной истины, чьи рекомендации необходимо не обсуждать, а исполнять.

Ну, а то, что такие ситуации в мировой политике возникают постоянно и всё правление Карла II сама Британия ходила носом в хвост за Францией Людовика XIV, поддерживая её в любых авантюрах, то сторонникам теории заговора неведомо — когда Бог раздавал людям знания и интеллект, они стояли в очереди за впечатлениями и эмоциями.

Но в последние недели украинская идиллия англосаксонской теории рухнула. Пётр Порошенко развернул у себя в стране настоящую охоту на проамериканских политиков и созданные Вашингтоном антикоррупционные структуры. В ответ с Запада посыпались предупреждения и угрозы.

В последние же дни «друзья Украины» и вовсе утверждают, что злобный олигарх Порошенко обманул наивных евро-американских политиков. Он говорил с ними по-английски, и они решили, что он антикоррупционер и демократ, человек толерантной души и общечеловеческих убеждений. Они думали «шо шкварчит у него у груди, а то шкварчала его папироска». Оказалось, что он вор, хуже Януковича. В общем, всем стало ясно, что Порошенко отбился от рук.

Но как же такое могло произойти? Что же такое мог узнать об англосаксонском всемогуществе человек, который как минимум пятнадцать лет своей политической жизни, а может быть и больше, сам верил во всесилие Вашингтона и действовал, исходя из этой веры. Не прошло и полгода, как встреча с президентом США была для него последним светом в окошке, и Порошенко был готов в буквальном смысле «целовать песок, по которому он ходил».

А теперь даже не сам Порошенко, а всего лишь какой-то его генпрокурор без профильного образования, зато страдающий алкоголизмом, пытаясь скомпрометировать политических оппонентов, выдаёт версию их сотрудничества не с каким-то «тоталитарным» ФСБ, а самым что ни на есть «демократическим» ФБР. Более того, намекает, что работа на американские спецслужбы может на Украине оказаться уголовно наказуемым деянием.

Бред какой-то. Но этот бред в последние недели стал реальностью. А это значит, что украинские политики наконец начали осознавать тот простой факт, на который мы ещё два года назад обращали внимание читателей. Запад в целом и США в частности, перестали давать деньги. Не так, чтобы совсем, но в достаточном количестве. Более того, они стали требовать, чтобы те жалкие крохи, которые всё же поступают на Украину, не разворовывались или хотя бы не разворовывались полностью. И спрашивается, зачем эти благородные люди так страдали? Вообще не воровать они могли и в Таможенном союзе, и даже в СССР. За что боролись?

А тут ещё Запад обнаглел настолько, что начал учить пользоваться не шторой, а носовым платком, не ловить блох зубами и в целом вести себя по-человечески.

Когда в Вашингтоне и Брюсселе давали деньги, «не видели» на Украине нацистов, обещали «Джавелины» и хвалили за умение вилять хвостом, интересы украинской власти и её западных покровителей совпадали.

В этих условиях теория англосаксонского всесилия была даже удобна для украинской самозваной «знати». Её господство вроде как освящалось высшей силой, англосаксонским величием, имевшим для толерантно-либеральных мозгов «интеллигенции» майдана божественное значение (тем более, что ни в какого иного Бога, кроме Запада, они не верили).

Но божество почему-то осерчало на украинских политиков. Оно перестало признавать их «своими сукиными сынами», тем самым подрывая сакральный характер их власти в глазах пушечного мяса майдана. Более того, божество признало Саакашвили таким же равноправным своим жрецом, как и Порошенко. Но обершаман может быть только один.

Если Запад перестаёт признавать тебя единственным патентованным носителем своих ценностей — выхода два. Можно попытаться выторговать себе приличную пенсию. Некоторым везёт. Но, скорее всего, всё равно убьют. А можно, в полном соответствии с языческой традицией, свергнуть идола, который перестал исполнять свои обязанности (посылать дожди и даровать победы) и воздвигнуть на его месте нового.

Порошенко пошёл по третьему пути. Используя свои президентские полномочия, он попытался ликвидировать альтернативных проамериканских политиков (вытеснив их из власти, а некоторых и арестовав). План был простой и прозрачный.

Если Пётр Алексеевич останется один, США вынуждены будут вновь признать его «любимой женой» — больше-то будет всё равно некого.

Этот план не учитывал всего двух вещей. Во-первых, Порошенко никогда не контролировал полностью силовой блок и значительную часть правительственных структур. Это значит, что политика неторопливого давления на оппонентов в рамках квазизаконной процедуры была обречена на провал. Они успевали поучить информацию о готовящихся акциях, оценить её и подготовиться к отражению удара, с опорой на лояльные им государственные структуры и предателей в президентском окружении.

Возникла классическая ситуация двоевластия, которую можно было сломать только насилием. При этом перманентное насилие несло огромный риск для применившего его политика. Вторая сторона также имела достаточный силовой ресурс, и, подставляясь под обвинение в инициировании пролития крови «патриотов», политик рисковал вызвать объединение боевиков майдана (которые уже давно срослись с силовиками) против себя.

Поэтому ставший полупрезидентом Порошенко демонстрировал прогрессирующую слабость, позволяя апатриду Саакашвили устраивать в центре Киева вялотекущий мятеж в прямом эфире, а полупобедившие мятежники, не имея гарантий невмешательства всех силовиков, не решались штурмовать здание администрации Порошенко.

В таком состоянии государственные структуры, будучи дезориентированными и полупарализованными, оказались неспособны выполнять даже простейшую карательную функцию (других задач у них после майдана 2014 не осталось). Они слабели и разлагались дальше. В конце концов, Украина окончательно превратилась в царство гротескного ужаса — смерть теперь бродит по ней в клоунском колпаке.

До тех пор, пока обе стороны внутреннего конфликта демонстрируют своё бессилие, страшась насилия, этот макабрический фестиваль будет продолжаться в формате пушкинского «Пира во время чумы».

Но как неизбежна смена времён года, так неизбежен и переход политиков к насилию, если иные инструменты решения проблемы не работают. Вот тогда-то и начнётся истинная пляска смерти.

Собственно, умеренность США, отчаянно призывающих украинскую элиту опомниться и полюбовно договориться, кто уйдёт и кто останется, вызвана именно страхом последствий перехода украинских политиков от бессилия к насилию. Украина значительно ближе к информационным центрам цивилизованного мира, чем Руанда, отчаянья, злобы и жестокости там накопилось куда больше. Общество даже не трайбалистское (в котором кланы обеспечивают выживание своих членов), а предельно атомизированное.

Внутреннего ресурса для поддержания даже нынешней численности населения судорожно не хватает. Приток внешнего ресурса тоже перекрыт. Окончательный распад государственных структур приведёт к схлопыванию возможности централизованного распределения остающегося ресурса, которая пока даёт возможность миллионам выживать (хоть и на низком уровне).

Как только страшное случится (а оно случится), США и ЕС (в меньшей степени) окажутся ответственными за гибель (уже даже не бегство) миллионов людей в центре Европы, полное разрушение инфраструктуры современной цивилизации в стране, которая, пока Запад туда не пришёл, чувствовала себя очень неплохо и имела все возможности для опережающего развития.

Десять лет назад такую проблему Запад мог бы игнорировать. Сейчас, когда его авторитет в мире подорван, а внутренняя стабильность его структур потеряна, он не может себе этого позволить. Бессилие Запада дошло до той точки, когда он боится даже санкционировать насилие. Понимая при этом, что неизбежное всё равно произойдёт.

В общем, сумерки богов.

Ростислав Ищенко

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