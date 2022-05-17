Референдум о выходе Шотландии из состава Британии
Премьер Шотландии заявила, что шотландцы собираются до конца 2023-го года провести референдум о выходе из состава Британии и независимости Шотландии. После чего подать заявку на вступление в ЕС и НАТО как самостоятельное государство.
Микронезия какая то получается, но все в НАТО и ЕС.
Британская империя превратилась даже не в лоскутное одеяло, а просто в груду разорванных тряпок. Странно, да? Оказывается никто в мире не хочет на своем горбу катать белых господ
На очереди ещё Северная Ирландия, где новое правительство
как и в Шотландии нацелено на выход из Великобритании.
Закон бумеранга бьет по врагам России в Лондоне.