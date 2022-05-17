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Референдум о выходе Шотландии из состава Британии

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Премьер Шотландии заявила, что шотландцы собираются до конца 2023-го года провести референдум о выходе из состава Британии и независимости Шотландии. После чего подать заявку на вступление в ЕС и НАТО как самостоятельное государство.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7620064.html
Метки: Британия, сепаратизм, Шотландия
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 21822 16958
    Sergeev два часа назад

      Микронезия какая то получается, но все в НАТО и ЕС.

    • 44 44
      AnisNevino два часа назад

        Британская империя превратилась даже не в лоскутное одеяло, а просто в груду разорванных тряпок. Странно, да? Оказывается никто в мире не хочет на своем горбу катать белых господ

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        • 17051 15505
          РусаAnisNevino час назад

            На очереди ещё Северная Ирландия, где новое правительство
            как и в Шотландии нацелено на выход из Великобритании.
            Закон бумеранга бьет по врагам России в Лондоне.

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