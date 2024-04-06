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Филадельфийский эксперимент. Что это было/ Кирилл Назаренко

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Во второй день лектория «Наука в истории» Кирилл Назаренко рассказал о событии, получившем название «Филадельфиский эксперимент», загадочной теории Альберта Эйнштейна и простом тесте на психические проблемы.
#цифроваяистория #егоряковлев #кириллназаренкоци #филадельфийскийэксперимент

Шестнадцатый научно-популярный фестиваль «Неизвестная Вторая мировая» 20 и 21 апреля: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2807282/

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Фестиваль цифровой истории 20-21 апреля 2024 будет посвящен теме "Неизвестная Вторая мировая война". Выступят известные военные историки.

2. История о "Филадельфийском эксперименте" с исчезновением эсминца "Элдридж" под влиянием некоего электромагнитного воздействия, возможно, основана на реальных событиях.

3. Во время Первой мировой войны началось развитие магнитных и неконтактных донных мин. Это привело к бурному развитию методов борьбы с ними, включая размагничивание кораблей.

4. Советский Союз в 1930-е годы начал разработку систем размагничивания кораблей, которые активно применялись во время Великой Отечественной войны.

5. Идея сделать корабль "невидимым" с помощью электромагнитного воздействия была технически не реализуема, но могла дать почву для появления "филадельфийской истории".

Вывод: Лекция затрагивает тему реальных технологических разработок в области противоминной борьбы, которые могли послужить основой для появления "мистической" истории о "Филадельфийском эксперименте". Автор подробно разбирает эту взаимосвязь между реальными научно-техническими событиями и возникновением "городской легенды".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NjArDG6DjoM
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