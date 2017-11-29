Неразгаданные тайны Николы Тесла

История знает много талантливых ученых, чей вклад в науку трудно переоценить. Однако ничуть не меньше тех, чьи имена до сих пор заставляют говорить о себе не только ученый мир, но и простых обывателей – так много загадок связано с их работой и их открытиями. Одно из таких имен – Никола Тесла.

Никола Тесла (1856-1943) был выдающимся ученым-физиком, непревзойденным инженером-механиком и инженером-электриком. За свои 87 лет он сделал около 1 тыс. изобретений и открытий и получил более 800 патентов.

Всю жизнь его сопровождали различные слухи и легенды, которые остались загадкой до наших дней. Ученого с мировым именем многие называли мистификатором и магом, настолько ему удалось отойти от общепринятых стереотипов в науке. Существуют даже утверждение, что Тесла причастен к Тунгусскому явлению, входил в контакт с инопланетянами – якобы многие изобретения Теслы были подсказаны именно ими. В свое время ученому удалось поймать загадочные радиосигналы, которые, по его мнению, пришли с космоса. К этому вопросу Тесла относился очень серьезно. Он даже построил гигантскую башню на Лонг-Айленде, которую окрестил “Мировой системой”. При помощи данного сооружения Тесла надеялся установить связь с инопланетянами.

Потенциал и изобретательная активность ученого просто поражали. Он был профессиональным лингвистом, писал стихи, знал восемь языков, разбирался в музыке и философии. Это был – с одной стороны – странный чудак, а с другой – непревзойденный гений. Наука для Теслы была смыслом жизни – он спал по нескольку часов в сутки. Про него Лорд Кельвин говорил как о самом преданном науке электричества человеке из всех существующих в то время.

Изобретения Теслы используются и в наше время – электросчетчики, частотометры, паровые турбины и многое другое. Его изобретения изменили мир. Он нашел переменный ток, флуоресцентное освещение. Он первый создал электронные часы и двигатель, работающий на солнечной энергии, резонансный трансформатор, который позволил получить высокочастотные разряды с амплитудой колебаний в миллионы вольт. Радио – это тоже изобретение Теслы, а не Маркони и Попова. Трехфазный ток Тесла получил, обогнав Доливо-Добровольского. На изобретениях Теслы основывалась вся энергетика XX в. За свои заслуги в 1917 г. Тесла должен был стать лауреатом премии Эдисона и получить медаль как инженер-электрик, но его не устраивало то, что его ставят на одну ступень с Эдисоном, который яро критиковал переменный ток. Множество изобретений Теслы так и не были запатентованы и не имели чертежей. Таинственное исчезновение дневников и записей ученого не дало возможности человечеству ознакомиться в полной мере с научной деятельностью этого уникального человека. Многие современные ученые утверждают, что мир еще долгое время будет ждать появление гениального разума, который будет противостоять Тесле и его самопожертвованию во имя науки.

Тесла задумывался и над такой проблемой, как передача тока на расстояния без проводов. Даже сейчас многие спросят: а разве возможно передавать энергию без проводов? В конце XIX в. Тесла наглядно продемонстрировал метод передачи электроэнергии без проводов на большое расстояние: зажег на расстоянии в 40 км 200 электролампочек. Этот эксперимент Теслы проводился один раз и позже его никто из ученых не повторял.

Теслу в свое время называли колдуном, т.к. ему пришлось демонстрировать работу трансформатора высокой частоты на публике. К изумлению и испугу зрителей Тесла был подключен к своему аппарату, а из ладоней его вырывались зловещие молнии. Этот удивительный случай произошел с Теслой на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г., когда он пропустил через свое тело ток, соизмеримый с ударом молнии (напряжение в 2 млн. вольт). После этого случая Эдисон сказал, что после такого разряда “этот сумасшедший серб” должен был исчезнуть с лица Земли. Не исчез…

Современники Теслы прозвали его властелином молний, а те, кто видел, как ученый жонглирует сгустками энергии, просто приходили в ужас. Извержение молний – Божий дар, что с научной стороны объясняется способностью создавать мощные электрические разряды, и именно этот дар приписывали Тесле. Он умел обращаться с шаровыми молниями, и его друг Марк Твен, часто посещавший его лаборатории, видел, как тот достает их из коробки. Тесла в своей лаборатории смог создать энергетические шары размером с футбольный мяч. У Теслы в гостях бывал и другой известный писатель – Жюль Верн, который настолько был впечатлен изобретениями ученого, что написал книгу о капитане Немо.

Для современной науки остается загадкой, как ученый того времени мог знать столько о шаровых молниях и о синтезе холодной плазмы.

Грандиозным предложением Теслы было то, что он хотел сделать гигантскую лампочку из… Земли. В 1914 г. он предлагал пропустить по верхнему слою атмосферы ток высокой частоты, и небо загорится как лампочка. Правда, объяснений, как это сделать он не предоставил, сказав, что не видит в этом сложности.

Существует загадочное обстоятельство из жизни Теслы. В ту ночь, когда ему удалось при помощи своей башни на Лонг-Айленде зажечь небо над Нью-Йорком и над пространством Атлантики на высоте многих километров над уровнем моря, он без каких- либо объяснений покинул свою лабораторию и больше в своей жизни туда не возвращался. Все документы, записи и оборудование остались нетронутыми. Это был один из переломных моментов научной работе Теслы. Ему удалось прожить еще сорок лет, которые он посвятил непрерывной научной работе. Патенты в этот период он получал только на изобретения, связанные с механикой. Существовало также множество научных публикаций в газетах и журналах, написанные самим ученым. Любопытный факт: вся документация и инженерные чертежи “Всемирной системы” бесследно исчезли.

В своих разработках теории электричества Тесла опирался на понятие эфира – прозрачной субстанции, которая заполняет весь мир и способна передавать колебания со скоростью, превышающей скорость света. Тесла был уверен, что окружающее пространство насыщено бесконечным количеством энергии, которую нужно уметь освобождать. В одном из писем Теслы своему другу в 1902 г. он упоминал, что ему удалось создать устройство, которое может получать электричество из окружающей среды.

На конференции, которая была посвящена электрическому освещению, в Сант-Льюисе Тесла предоставил вниманию публики работающий электродвигатель, не подключенный к электросети. Во время выступления ученый произнес следующую речь: “Наша задача заключается в том, чтобы получить энергию из запасов, которые имеют неисчерпаемый потенциал. Я уверен, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Нам предстоит создать технологию, которая будет питать электродвигатели в любой точке планеты, а ресурсы для этого брать из окружающего пространства”. Тесла прекрасно понимал, что компании монополисты в добыче различных видов топлива не допустят внедрения технологий, которые позволят запустить электродвигатели, питающиеся от “дармовой” энергии.

Многие современники утверждали, что Тесла обладает экстрасенсорными способностями. На данную тему вести разговор очень сложно, и однозначно сказать, что Тесла был ясновидящим, трудно. Одно можно сказать с уверенностью: ученый обладал несомненным даром предчувствия. Когда-то он заявил, что может отключаться от внешнего мира. В таком состоянии к нему приходили видения, сопровождающиеся приступами сверхчувствительности. Он также считал, что в таком состоянии для него открывались двери иного мира. Это подтверждают и факты. В одно время у него гостили друзья и уже собирались отправляться домой на поезде, но Тесла ощутил желание всеми силами удержать их от поездки. Поезд, на котором друзья должны были вернуться домой, потерпел крушение. Также Тесла видел во сне, как его сестра заболела и умерла. Это тоже сбылось. Или история “Титаника”, которая всем известна. Тесла в свое время отговорил Моргана, своего финансового мецената, от поездки на этом корабле. Морган прислушался к доводам Теслы и отказался от путешествия.

Как считают многие исследователи, Тесла имел отношение и к знаменитому Филадельфийскому эксперименту – исчезновению эсминца “Элдридж”. В 40-е гг. Тесла вместе с Эйнштейном и Р. Оппенгеймером был привлечен к осуществлению секретного проекта, главная цель которого – создание “невидимости” кораблей ВМС США. Речь шла о достижении 10-процентной кривизны света путем создания интенсивных электромагнитных полей вдоль бортов крупного военного корабля типа эскадренный миноносец или легкий крейсер. Участие в опытах принимал также Джон фон Нейман. Проводились работы по созданию магнитных полей сверхвысокой напряженности на основе вихревых генераторов Теслы

Тесла не дожил до начала испытаний, он умер в январе 1943 г.: один, от остановки сердца, в гостинице в самом центре Нью-Йорка. Тело кремировали на следующий день после смерти, что противоречило традициям веры, которой придерживались в семье его отца-священника. Документация из его сейфа была изъята сотрудниками ФБР и более никогда не упоминалась. (А чем закончился эксперимент – знают все: члены команды или погибли, или бесследно исчезли, или сошли с ума.)

Если резюмировать, то Тесла был человеком загадкой, с необъяснимой энергией к научным изысканиям, изобретениям и различным “фокусам”. Его любили, уважали и боялись. Этот человек шел впереди своего поколения и намного обогнал науку. Ученные нашего времени не могут объяснить некоторые факты и изобретения Теслы, а многое останется нераскрытой загадкой еще долгое время. Тесла изобрел первый электромобиль, был сторонником эфиродинамики, он утверждал, что скоро человек раскроет тайны телепортации в пространстве. Можно смело утверждать, что такие умы, как Тесла, рождаются раз тысячу лет.

А в заключение представим на суд читателей отрывки из рукописи Николы Теслы, которая волей случая попала к ташкентскому исследователю Михаилу Шапкину. Подлинная ли это рукопись или мистификация – не знает никто, но рукопись весьма интересна.

“Меня всегда мучает один вопрос: во благо ли людям будут мои открытия? Ведь давно известно, что все изобретения люди применяли для истребления себе подобных… Эксперимент с таким количеством энергии очень опасен. Если я ошибусь в расчетах, то тогда энергия эфирного вихревого объекта ударит в обратном направлении”. Далее идет описание эксперимента, из которого ясно: Тесла с ужасом понял, что создал страшное оружие. “Я, конечно, ожидал, что будет сильный взрыв. Но это был даже не взрыв – это была катастрофа! И я твердо решил, что тайна моего изобретения умрет вместе со мной. Я понимал, что кто-нибудь другой может легко повторить этот безумный эксперимент. Но для этого надо было признать существование эфира, а наш научный мир все дальше уходил в сторону от истины. Я даже благодарен Эйнштейну и другим за то, что они своими ошибочными теориями увели человечество с этого опасного пути, по которому шел я. И, может быть, в этом их главная заслуга. Может быть, лет через сто, когда разум у людей возьмет верх над животными инстинктами, мое изобретение послужит на пользу людям”.

Судя по всему, в отрывке речь шла о результатах эксперимента, принятых за падение Тунгусского метеорита.