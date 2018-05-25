Теория эфира. Что объединяет Менделеева, Тесла и фон Брауна?

Несколько лет назад мне попалась на глаза одна любопытная книга малоизвестного американского исследователя. Он утверждает, что в возрасте 13 лет он гостил у друзей семьи и их соседа-астрофизика. Профессор работал на правительство США, расшифровывая технологию нацистской летающей тарелки, которая была доставлена в Нью-Мехико после 1945 года.

“Так как подлинная теория электричества основана на концепции “эфира”, эта отрасль физики засекречена “в интересах национальной безопасности”, – пишет автор книги Вильям Лайн, – “И целенаправленно искажена лживой пропагандой…”.

Итак, напомним, что же такое эфир. В древности философы предполагали, что везде и всюду существует некая “вода”, из которой всё состоит, и в которой мы живём и которую не можем ощущать. Рене Декарт (1596-1650) стал первым, кто заговорил об эфире, как о научном феномене. Позже учёные, изучавшие свет, убедились, что он является своего рода волной. Но ведь волна должна в чём-то распространяться, нужна некая среда, в которой могут “плыть” микрочастицы света – фотоны. В XIX веке научный мир с каждым новым опытом, в котором проявлялась эта неведомая окружающая среда, всё более утверждался во мнении, что то невидимое, неосязаемое, неощущаемое, невообразимое, всепроникающее нечто, супертонкая материя действительно существует. Почему же сильные мира сего изо всех сил стараются скрывать это явление от человечества? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое эфир и что знание о нём может дать миру.

Теория эфира Менделеева

Дмитрий Иванович Менделеев зашёл в тему эфира со стороны химии. В своей работе “Попытка химического понимания мирового эфира” великий русский химик описывает ход своих мыслей по созданию химических элементов частиц эфира.

Учёный пишет в своём труде, что “эфир – это легчайший — в этом отношении предельный — газ, обладающий высокою степенью проницаемости”, “его частицы имеют относительно малый вес и обладают высшею, чем для каких-либо иных газов, скоростью своего поступательного движения”. Поэтому учёный выделил эфир в отдельную – нулевую – колонку в своей таблице химических элементов (позже, после смерти Дмитрия Ивановича, эта таблица была обрезана как раз в этом месте).

Итак, Дмитрий Иванович разработал в рамках своей гипотезы два химических элемента, под которыми он подразумевал такое явление, как эфирное вещество. Первый вариант – “короний” (или “Y”) – он поместил в первый ряд нулевой группы. Второй вариант – “ньютоний” (или “X”) – химик вывел совершенно отдельно и поставил в нулевой ряд и нулевую группу.

“ЗАДАЧУ ТЯГОТЕНИЯ И ЗАДАЧИ ВСЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ реально решёнными БЕЗ РЕАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ЭФИРА, как мировой среды, передающей энергию на расстояниях”, - заключает великий русский учёный.

И на этом месте мы переходим к следующему великому учёному славянского происхождения, который положил много лет своей жизни на опыты с эфиром, – к Николе Тесле.

Теория эфира Николы Тесла

Тема эфира увлекла юного сербского испытателя ещё в молодости. Ведомый мечтой обеспечить человечество бесплатной и бесконечной энергией, прекратить мировые и локальные войны за ресурсы, дать людям в руки ключи от земного рая, Тесла работал над технологией беспроводной передачи электричества на большие расстояния. И это помимо огромного числа разработок в других областях. Когда начинаешь изучать диапазон его работ, просто не можешь поверить, что все эти разработки были созданы одним человеком, да ещё и в конце XIX – начале XX вв. Изобретения просто лились сплошным потоком из его загадочного сознания (и подсознания). Как эти разработки приходили ему на ум – отдельная история.

Вернёмся к эфиру. Марк Твен назвал Николу Теслу “повелителем молний”, а именно тем, кто укротил электричество и выделывал с этой стихией невообразимые даже для нашего современника фокусы. Эти поразительные вещи были возможны благодаря знанию теории эфира. Именно эфир стал тем паролем, под которым великий учёный заходил в консоль программы под названием “мировое электричество” и учился получать энергию фактически из воздуха. Его коллеги ни того времени, ни сейчас не могли и не могут повторить многих опытов Теслы. А всё потому, что они не использовали и не используют специальный пароль. Борьба с этим кодом доступа началась в начале XX века и шла на различным уровнях. Тесла стал одним из первых учёных, кто испытал это мощное научное, финансовое, информационное противодействие на себе.

Давайте назовём хотя бы несколько направлений разработок великого “электрика” всех времён и народов. Идей, которые смогли и сумели бы до неузнаваемости изменить, перевернуть образ жизни человечества:

беспроводная передача огромных объёмов энергии на большие расстояния;

сейсмическое оружие, которое сделает невозможным любую войну;

лечение электричеством;

летательные суперскоротные машины;

самолёты вертикального взлёта и приземления;

беспроводные торпеды;

управление молниями;

электрические автомобили;

электро-двигательная система (турбина) с технологией “невидимого канат”;

электрический осциллятор мощностью 10 млн лошадиных сил;

дрессировка животных электричеством.

Это только малая часть. Подробнее о личности, жизни и изобретениях Николы Теслы можно узнать из статьи “Неразгаданные тайны Николы Тесла” на Крамоле.

Тесла предполагал, что эфир – это суперлёгкий газ, состоящий из сверхмалых частиц, которые движутся с бешеной скоростью в вездесущем корпускулярном излучении – “основных солнечных лучах”. Эти лучи проникают в частицы эфира и взаимодействуют с электронными силами и массой. Тесла вёл разработки по воздействию на эфир, экспериментируя с электромагнитным полем и электричеством.

В 1901 году Теслу начали финансировать банкиры Джеймс С. Уорден и Джон Пирпонт Морган (из клана Морганов, которые наряду с другими американскими фамилиями составили костяк мирового правительства или “Комитета Трёхсот” – об этом подробнее можно прочесть в книге “Комитет 300” Джона Колемана). Проект получил название “Уорденклифф”. На выделенные богачами деньги “повелитель молний” должен был разработать технологию беспроводной передачи телеграфных сообщений через Атлантический океан (это дало бы Моргану преимущество для более быстрого получения финансовой информации из Старого Света). Тесла проектировал высокую конструкцию, которая должна была функционировать как беспроводная телекоммуникационная башня. В общем, у магнатов было своё представление о том, чем будет заниматься Тесла на их деньги.

Но учёный не стал останавливаться на проекте, который был выгоден банкирам, и пустил все имеющиеся возможности на работы по беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния, чтобы сделать электричество доступным каждому жителю Земли. С помощью своей чудо-башни Тесла мог таким образом наэлектролизовать пространств на несколько десятков километров вокруг, что ночной воздух сразу в нескольких американских городах светился, как днём, и горожане могли даже читать газеты на улице. Также свидетели рассказывали, что всё вокруг, и люди в том числе, покрывались светящимися ореолами. Когда Морган потребовал от Николы Теслы результатов работы и понял, что его деньги ушли не туда, финансирование всех исследований сербского учёного было заморожено. А коллеги банкира отказались вести с Теслой какие бы то ни было общие проекты.

Таким образом, мировое правительство раскусило планы “вдохновлённого пророка электричества” (по выражению Резерфорда) и сделало всё, чтобы Никола Тесла не смог продолжить свои испытания в области эфирных технологий.

В 1914 году учёный не смог заинтересовать американское правительство субмариной и электротехнологиями. В так и неопубликованной научной статье Тесла пишет:

“Мы должны немедленно поддержать разработку ЛЕТАЮЩИХ МАШИН И БЕСПРОВОДНОЙ МГНОВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ всей мощью и ресурсами нации”.

Здесь заметна техническая связь между двумя этими разработками – летающими машинами (не аэропланами) и беспроводной передачей энергии. Морганы и Рокфеллеры объявили груды патентов вне рамок кредитования, и великий учёный не получал заслуженного дохода от своих уникальных изобретений. Немаловажно отметить, что в то время, по сути, никто не мог даже взять кредит в банке, чтобы дать учёному деньги на реализацию его проектов. Позже исследователь так и не смог заинтересовать инвесторов своими технологиями по беспроводной передачи энергии.

Летательные аппараты

Тесла в течение нескольких лет работал над ещё одним “эфирным” изобретением, о котором мало кто знает – разработках летающей машины (не самолёта, не аэроплана!), которая смогла бы приводиться в движение воздействием на окружающее эфирное пространство электрических зарядов, находящихся под высоким напряжением. Скорость такого транспорта способна достигать 36 000 миль в час! Тесла даже задумал межпланетные полёты с помощью такой “летающей машины”, он считал их наиболее удобными и малозатратными благодаря использованию длинного электрического “троса”, протянутого с Земли; то есть эта технология подразумевала отказ от любых других видов топлива.

Американские инвесторы, несмотря на большую перспективность таких проектов, не согласились выделить на них ни цента. А вот в нацистской Германии заинтересовались. В частности, Вернер фон Браун, известный сначала немецкий, а потом (с 1955 года) американский конструктор ракетно-космической техники (а затем – “основатель” американской космической программы), приобрёл и начал разрабатывать в проекте “П2” в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) электрическое открытие Теслы о том, что “все тела наполнены “электрическим содержимым” и резонируют при электромагнитном воздействии с быстро меняющимися электростатическими силами и эфиром, чтобы определить свои гравитационные взаимодействия и движение в пространстве” (Вильям Лайн, “Сверхсекретные архивы Теслы”, издательство “Эксмо”, 2009). В 1937 году фон Браун перевёл проект в Третий Рейх, и разработки в этой сфере продолжились в Пицунде, в Балтии и на подземных заводах Германии. Кто слышал или читал о летающих тарелках нацистов, уже наверняка догадался, что эти инновации были основаны на “эфирных” технологиях Николы Теслы.

Современный американский исследователь Вильям Лайн в своих книгах, например, “Космические пришельцы из Пентагона”, довольно подробно описывает эти технологии. Он убеждён: НЛО – дело рук американских спецслужб или, по версии конспирологов, – мирового правительства. Именно умение определённым образом воздействовать на эфир способно приводить в движение летающие машины, над созданием которых начал работать Никола Тесла. Именно благодаря знанию и пониманию таких природных явлений, как эфир и основные космические лучи, эти удивительные машины могут взлетать и садиться вертикально, мгновенно разгоняться и резко менять скорость, а также зависать в воздухе. При этом организм пилота не испытывает тех нагрузок, которые возможны в транспортных средствах других типов. Именно о таких уникальных характеристиках давным-давно писал великий Тесла. Подробнее об изобретении летающих машин Теслы можно прочесть в статье “Летающие тарелки Николы Теслы и теория эфира”.

Что же касается дальнейшей судьбы “летающих тарелок” нацистов, то во время и после войны американцы обеспечили свою оборонку и позже – космическую программу – высококвалифицированными кадрами из Третьего Рейха (операция “Скрепка”). Неудивительно, что потом на территории США участились случаи, когда люди видели те самые летающие машины, и в американском обществе отметился бум на уфологические байки.

Вильям Лайн в одной из своих книг пишет, что в 1953 году своими глазами довольно близко видел в небе “летающую тарелку”. Тот факт, что днище этой суперскоростной машины было окружено обильными электрическими разрядами (которые он назвал “разрядами Теслы”), свидетельствовал об использовании такой “тарелкой” “эфирной” технологии. Лайн уверен: машина индикатировалась гироскопическими стабилизаторами, о которых ранее писал сербский гений. После смерти Теслы все его бумаги, чертежи с изобретениями и наработками бесследно исчезли из гостиничного номера, где жил учёный. Думаю, и так ясно, кто их “конфисковал”.

На страже нового феодального порядка

Резюмируя всю эту историю с использованием эфира Николой Теслой и другими заинтересованными лицами, хочется отметить следующее. Когда великий сербский гений создавал и продавал патенты на разработки с использованием энергии этой специфической среды, он вряд ли мог осознавать, что своими попытками сотрудничать с Морганами и другими западными банкирами автоматически ставит крест на своих “детищах”. Ведь Тесла фактически выходил на прямой контакт с теми, кто всегда и везде стремился бороться с технологиями, сделавшими бы жизнь простых людей лучше, прекратившими бы войны и катаклизмы.

Изобретения Теслы способны превратить человека во всемогущего бога, который может подчинить себе любую стихию. Представьте себе будущее, в котором нет голода, дефицита, экономических проблем, дефолтов, войн, конфликтов… Это совершенно другое общество, совершенно иная цивилизация! Вместе с тем, это страшный сон мировой элиты, и она готова пустить все средства, чтобы он никогда не сбылся.

Мировое правительство или тот конгломерат, который обычно им называется, спрятал и прячет от человечества множество различных изобретений. Неуёмному учёному обычно повсеместно “вставляют палки в колёса”, а если он не успокаивается, его “убирают” – “сердце” и всё такое… Но с Теслой мировая элита так не поступила, во всяком случае, не поступила сразу. Она слишком долго ждала и не трогала его. Это наводит на мысль о том, что мировой истеблишмент намеренно не мешал ему генерировать новые идеи – они “Комитету 300” и сами могут пригодиться. Но, при этом, правители мира не давали Тесле реализовывать свои изобретения в нужном ему русле.

Что касается теории эфира, то тут теневое правительство начало настоящую спецоперацию по спасению своего феодального мирового порядка. И спецоперацию эту звали “Теория относительности”. Выбрали среди своих евреев более-менее импозантного, и жена у него – женский гений физики. О том, как убить одним выстрелом несколько зайцев, узнаем из истории пропаганды этой неоднозначной теории.

В продолжение этой темы читайте о методах устранения теории эфира в статье Теория эфира: как продвигали ложь Эйнштейна.

Анастасия Косташ