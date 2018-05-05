История изобретений Николы Тесла

Никола Тесла (рожд. 10 июля 1856 г. — смерть 7 января 1943 г.) — гениальный изобретатель в области электротехники и радиотехники.

Происхождение. Обучение

Никола Тесла, серб по национальности, родился в Смиляне (в прошлом Австро-Венгрия, ныне Хорватия). В семействе священника. Если судить по воспоминаниям, он был довольно странным ребенком. Вид жемчуга у него вызывал судороги, вкус персика вызывал лихорадку, а бумажные листы, плавающие в воде, были причиной неприятного привкуса во рту.

Отец хотел что бы сын стал священнослужителем, однако Николу с ранних лет интересовало не что иное как электричество и наперекор отцовской воле он поступил в Высшую техническую школу г. Грац (Австрия), которую и успешно окончил в 1878 г.

1880 год — учился в Пражском университете. Учась на втором курсе его осенила идея индукционного генератора переменного тока. Никола поделился идеей с профессором, тот счел ее бредовой. Но такое заключение лишь подстегнуло молодого изобретателя.

Закончив университет до 1882 года работал инженером телефонного общества в Будапеште, а потом в компании Эдисона в Париже. 1882 год — уже там, им была построена действующая модель индукционного генератора переменного тока.

Работа у Эдисона

1884 год — эмигрировал в США. К Томасу Эдисону — с рекомендациями от парижского знакомого: «Я знаю двух великих людей. Один из них вы, второй — этот молодой человек».

Эдисон принял перспективного электротехника в свою компанию, и между изобретателями сразу же возникли трения. Основная причина разногласий — расхождение во взглядах на происхождение электричества. Эдисон был приверженцем общеизвестной теории «движения заряженных частиц», у Теслы же было иное мнение.

В его теории электричества основополагающим было такое понятие как эфир — некой невидимой субстанции, которая заполняет весь мир и передает колебания со скоростью, многократно превосходящей скорость света. Каждый миллиметр пространства, считал Тесла, насыщен безграничной, бесконечной энергией, которую необходимо только суметь извлечь.

До сих пор физики так и не сумели дать толкование взглядам Теслы на физическую реальность. А саму теорию эфира признали антинаучной.

Разрыв с Эдисоном

После разрыва с Эдисоном, Николу Теслу взял к себе известный промышленник Джордж Вестингауз, основатель компании «Вестингауз Электрик». Во время работы на компанию он получил патенты на многофазные электрические машины, на асинхронный электродвигатель и на систему передачи электроэнергии посредством переменного многофазного тока.

Миф или реальность?

«Машина землетрясений»

Таинственное изобретение Теслы, о котором в течении долгого времени велись споры его последователями — «Машина землетрясений», работавшая на электромагнитных волнах, как предполагали она, могла вызывать природные катаклизмы в любой точке нашей планеты. По легенде, именно эта машина стала причиной землетрясения в Нью-Йорке в 1908 году, которое разрушило лабораторию исследователя. Эту машину Никола уничтожил сам, потому что увидел реальную опасность, которую она представляет для человечества.

Супероружие

О создании супероружия ученый сказал: «Я обязан создать машину, которая способна одним действием уничтожить одну или несколько армий».

Это оружие, как считают, изобрести Тесла так и не успел. Хотя, это лишь официальная версия. Многие же исследователи считают, что упавший в Сибири больше 100 лет назад Тунгусский метеорит есть ни что иное, как испытание нового супероружия гения. В подтверждение этой гипотезы известно, что многие, из побывавших в лаборатории Теслы, видели у него на стене карту Сибири, включающую район, в котором и произошел взрыв. Ко всему в одной из статей — опубликованной за несколько месяцев до взрыва на Тунгуске, сам ученый писал: «…Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки способны превратить любой район мира в область, непригодную для проживания…».

Земля-светильник

1914 год — ученым был предложен проект, согласно которому весь земной шар вместе с атмосферой должен был стать громадной лампой. Для этого необходимо только пропустить по верхним слоям атмосферы высокочастотный ток, и они будут светиться. Однако как это сделать, исследователь не объяснил, хотя не раз утверждал, что никакой трудности в этом не видит.

Разговоры с духами

Сохранилось письмо Теслы одному своему другу. Никола утверждал, что, занимаясь изучением высокочастотных токов, наткнулся на нечто поразительное: «Я обнаружил мысль. И в скором времени вы сможете лично читать свои стихи Гомеру, а я смогу обсуждать свои открытия с самим Архимедом».

К слову, делал попытки связаться с потусторонним миром и заклятый враг Теслы — Эдисон.

Филадельфийский эксперимент

Один из самых известных слухов связанных с именем Теслы, — исчезновение эсминца «Элдридж». Якобы исследователь перед второй мировой войной стал сотрудничать с ВМФ США, создавая «экран невидимости» судов для неприятельских радаров. Самому ученому провести эксперимент не довелось — он скончался 7 января 1943 г., но спустя 10 месяцев на эсминце «Элдридж» военные при помощи генераторов Теслы «надули электромагнитный пузырь». Но проявился неожиданный эффект. Судно стало невидимым не только для радаров, но и для человеческого зрения. Он исчез, а после был якобы обнаружен в двухстах километрах от места где проводился эксперимент. Все члены экипажа эсминца получили сильные психические расстройства.

Никола Тесла — изобретения

Наиболее выдающиеся изобретения

• Свет — им был открыт способ его сохранения и передачи.

• Электродинамическая индукционная лампа.

• Переменный ток.

• Электродвигатель.

• Рентгеновский луч.

• Радиосвязь.

• Дистанционное управление.

• Электрическая подводная лодка.

• Робототехника.

• Лазер.

• Озоновый генератор.

• Телепортация и машина времени.

• Безлопасная турбина.

• Беспроводные коммуникации и безграничная свободная энергия.

Невиданные способы передачи энергии

Он стал разрабатывать новые, невиданные способы передачи энергии. Как мы включаем электроприборы в сеть? Вилкой — т. е. двумя проводниками (проводами). Если подключить лишь один, тока не будет — цепь не замкнута. А изобретатель демонстрировал передачу мощности по одному проводнику. Или вообще без проводов.

Во время своей лекции об электромагнитном поле высокой частоты перед учеными Королевской академии он включал и выключал электродвигатель дистанционно, в его руках сами по себе загорались электрические лампочки. В некоторых даже спираль отсутствовала — попросту пустая колба. Был 1892 год!

По окончании лекции физик Джон Релей пригласил Теслу в кабинет и торжественно сказал, указав на кресло: «Садитесь, пожалуйста. Это кресло великого Фарадея. После его смерти в нем никто не сидел».

1895 год — Вестингаузеном была введена в строй крупнейшая в мире Ниагарская ГЭС. Работали на ней мощные генераторы гениального изобретателя. Тогда же Никола Тесла сконструировал ряд радиоуправляемых самоходных механизмов — «телеавтоматов». В Мэдисон-Сквер-Гарден он демонстрировал дистанционное управление маленькими лодочками.

Колорадо-Спрингс

В конце XIX столетия в Колорадо Спрингс для экспериментов Теслы построили башню с большой медной сферой на верху. Там изобретатель генерировал потенциалы, разряжавшиеся стрелами молний длиной до 40 метров. Опыты сопровождали громовые раскаты. Вокруг башни пылал громадный световой шар. Прохожие на улицах испуганно шарахались, со страхом наблюдая, как между их ногами и землей проскакивают искры. Кони получали электрошоковые удары из за железных подков. Бабочки и те «беспомощно кружились кругами на своих крыльях, бьющих струйками синих ореолов». Металические предметы сияли «огнями святого Эльма«.

Всю эту электрическую фантасмагорию устраивали не для того, чтобы напугать людей. Цель опытов была другой: за 25 миль от башни разом загорались 200 электрических лампочек. Электрический заряд передавался без проводов, через землю.

Проект «Уорденклифф»

Наконец громкие эксперименты в Колорадо Спрингс разрушили генератор на местной электростанции, довелось возвратиться в Нью-Йорк, где в 1900 г., по поручению банкира Джона Пирпонта Моргана, ученый берется за строительство Всемирной станции беспроволочной передачи энергии. Проект основывался на идее резонансной раскачки ионосферы, предусматривалось участие 2 тыс. человек и получил название «Wardenclyffe». На острове Лонг-Айленд было начато строительство огромного научного городка.

Основным сооружением была каркасная башня высотой 57 м. с огромной медной «тарелкой» сверху — гигантским усилительным передатчиком. И со стальной шахтой, которая углублялась в землю на 36 м. 1905 год — состоялся пробный пуск невиданного сооружения, он произвел потрясающий эффект. «Тесла зажег небо над океаном на тысячи миль», — писалось в газетах.

Вторую башню — для передачи без проводов мощных потоков энергии — ученый был намерен построить у Ниагарского водопада.

Однако на проект требовались огромные затраты. Все денежные средства самого изобретателя ухнули в эту яму. А Морган понял, что суперстанция навряд ли сможет дать коммерческую выгоду. Тем более что еще 12 декабря 1900 г. Маркони послал первый трансатлантический сигнал из английского Корнуэлла в Канаду. Его система связи оказалась более перспективна.

Хоть Никола в 1893 г. построил первый волновой радиопередатчик, на годы опередив Маркони (в 1943 г. Верховным судом США был подтвержден приоритет Теслы), он признался Моргану, что он интересуется не связью, а беспроводной передачей энергии в любую точку Земли.

После проекта

Однако это не входило в планы Моргана, и финансирование им было прекращено. А с началом Первой мировой войны, правительство США, обеспокоенное возможным использованием башни вражескими лазутчиками, приняло решение взорвать ее.

Ученым было предсказано возможность лечения больных током высокой частоты, появление электропечи, люминесцентной лампы, электронного микроскопа.

Площади и улицы Нью-Йорка освещали дуговые лампы конструкции Теслы. Предприятия работали на его электромоторах, выпрямителях, электрогенераторах, трансформаторах, высокочастотном оборудовании. Хоть Маркони и получил первый патент в области радио, однако многие из его заявок были отклонены, потому что Никола Тесла успел получить массу патентов на усовершенствования в радиоаппаратуре.

Удивительные опыты

1917 год — Теслой был предложен принцип действия устройства для радиообнаружения подлодок.

1931 год — ученый продемонстрировал публике странный автомобиль. Из роскошного лимузина был извлечен бензиновый двигатель и установлен электромотор. После чего изобретатель на глазах у публики поместил под капот невзрачную коробочку, с двумя торчащими из нее стерженьками, и подключил ее к мотору. Сказав: «Теперь мы имеем энергию», он уселся за руль и поехал.

Автомобиль испытывался на протяжении недели. Он развивал скорость до 150 км/ч и, как видно, вовсе не нуждался в подзарядке. Все спрашивали ученого: «Откуда берется энергия?» Он отвечал: «Из эфира». Вероятно, мы сейчас уже бы ездили на машинах с вечным двигателем, если бы те давние зрители не начали говорить о нечистой силе. Рассердившийся изобретатель вынул загадочную коробочку из машины и унес в лабораторию. Тайна ее не разгадана по сей день.

Лучи смерти

Незадолго до своей смерти ученый объявил, что изобрел «лучи смерти», способные уничтожить 10 тыс. самолетов, с расстояния в 400 км. О секрете лучей — ни звука. Поговаривали, что в последние годы жизни он проводил работы по конструированию искусственного разума. И хотел научиться фотографировать мысли, полагая что это вполне возможно.

Смерть

Скончался Никола Тесла 7 января 1943 г. в возрасте 86-ти лет, от сердечной недостаточности. Незадолго до своей смерти, ученый попал под колеса машины и получил перелом ребер. На фоне осложнений началось воспаление легких и он слег в постель. Даже очень больной, Никола никого к себе не впускал и был в своем гостиничном номере в один. Так он и умер в одиночестве. Тело было обнаружено только через двое суток после смерти.

Многие газеты в те времена писали, что смерть ученого могла быть подстроена теми, кому он мог перейти дорогу своими изобретениями, или теми, кто мог обидеться на отказ Теслы сотрудничать.

Урна с прахом была установлена на Фэрнклиффском кладбище в Нью-Йорке. Позднее ее перенесут в Музей Николы Теслы в Белграде.

Интересные факты

• После тяжелой, перенесенной в юношестве, болезни, Никола начал страдать фобией, связанной с боязнью микробов. Он все время мыл руки и требовал в отелях до 18-ти полотенец в день, а если во время ужина в ресторане на его тарелку садилась муха исследователь сразу делал новый заказ. Мало того, ученый сам рассказывал, что после той болезни у него начались странные видения.

«Сильные вспышки света скрывали картинки реальных объектов и просто заменяли мои мысли, — написал ученый в своем дневнике. — Эти картинки предметов и сцен имели свойства действительности, однако всегда осознавались как видения… Чтобы избавиться от мук, я переключался на видения из нормальной жизни».

• Закрытию проекта «Уорденклифф» поспособствовали заявления изобретателя о том, что он постоянно общается с инопланетными цивилизациями (отсюда и слухи, по которым проект «Уорденклифф» был предназначен для связи с другими цивилизациями).

• Теслой было зарегистрировано около 300 патентов, заработано на них более $15 млн. (не считая последующих отчислений)

• На лекции ученого чаще всего приходили люди, которые были далеки от физики. Все потому, что лекции представляли собой красочное шоу. Особенный успех имела демонстрация флуоресцентной лампочки, без спирали накаливания. Тогда это воспринимали, как нечто среднее между хитрым фокусом и черной магией.

• Некоторые из ученых сейчас начали увлекаться изучением торсионного поля, и сведения о нем ищут в отрывочных записях изобретателя. Однако их осталось мало. Большая часть дневников и рукописей ученого исчезли при странных обстоятельствах.