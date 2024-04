Магазины без продавцов



Amazon закрыла в США магазины с ИИ-технологией Just Walk Out, где клиенты могли брать товары и выходить без прохода через кассу. По информации СМИ, основной причиной прекращения этого проекта стала невозможность задействования автоматических систем в полном объёме, а за работой ИИ, оказывается, следили более тысячи сотрудников из Индии, которые в ручном режиме помогали покупателям Just Walk Out.

Amazon установила в каждом магазине Just Walk Out сотни камер и датчики, которые должны были автоматически считывать информацию в процессе действий клиентов и считать чеки для оплаты. Эта система не могла работать без постоянного контроля со стороны персонала Amazon. Покупатели с начала работы магазинов столкнулись с разными ошибками при расчётах и задержками по выписке чеков за покупки.

В итоге оказалось, что Amazon, которая позиционировала этот проект как магазины без продавцов, использовала большое количество персонала из Индии. Компания наняла около тысячи сотрудников для этого проекта, чтобы они удалённо следили в режиме реального времени за каждым покупателем, отмечали и проверяли, какие товары были положены в сумки, а также печатали чеки по выходу клиентов из магазина.

Разработчики из Amazon пытались доработать ИИ-систему Just Walk Out, чтобы минимизировать необходимость наличия людей для её работы, но это у них не особо получилось. Amazon собиралась продавать эту технологию и ПО, но другие компании оказались не заинтересованы в Just Walk Out.

В рамках продолжения развития сети розничных магазинов Amazon собирается сконцентрироваться на технологии Dash Cart с умными корзинами, которые будут понимать, какие товары в них положили покупатели.

https://habr.com/ru/news/804947/ – цинк

Шаг первый. Объявляем, что роботизация избавит от необходимости человеческого труда.

Шаг второй. Нанимаем тысячу индусов…



Комментарий редакции

Amazon позиционировал систему Just Walk Out как передовую технологию на основе искусственного интеллекта для полностью автоматизированных магазинов без продавцов. Однако на практике за работой этой системы стояли около тысячи низкооплачиваемых сотрудников из Индии, которые вручную отслеживали действия покупателей и обрабатывали покупки.

Таким образом, под видом инновационного ИИ-решения скрывалась эксплуатация дешевой неквалифицированной рабочей силы из Азии. Amazon рассчитывал продавать эту систему как "черный ящик" другим компаниям, но из-за отсутствия интереса к ней был вынужден отказаться от этой идеи.

В итоге, вместо обещанной революционной ИИ-технологии Just Walk Out оказалась витриной, за которой скрывалось вульгарное использование труда низкооплачиваемых удаленных работников.