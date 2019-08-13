Самые востребованные профессии – разве не о них вы мечтали всю жизнь?!

На днях Минтруда объявило, что самыми востребованными специальностями в России являются… если не слышали, попробуйте угадать!

Ни за что не угадаете!

Не будем «тянуть» интригу и идём по порядку востребованности, самые, что ни на есть самые, в верху конечно:

1.продавец-кассир

2.повар

3.педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования

4.юрист

5.специалист по социальной работе

6.специалист по закупкам

7.педагог дополнительного образования детей и взрослых

8.медицинская сестра

9.делопроизводитель

10.бухгалтер

Ничего не заметили?! Не создаётся ли у вас когнитивный диссонанс от таких фактов?! Не об этих профессиях ли вы метали в детстве?!

Вы думаете, что может это ошибка исследователей! Но нет факт упрямая вещь и если по опросам это самые востребованные профессии (раз требуются), то так это и есть!

Значит не космонавты, не физики-ядерщики, не исследователи продолжительности здоровой жизни человека, а продавцы-кассиры и повара…

Но, что-то ведь не так, что-то ломает стройность логики социума, и давайте вместе попробуем разобраться, что в этих утверждениях «не так».

Первое, что настораживает в фактах, что верхние две строчки занимают профессии, которые не требуют образования вообще!

То есть любой может даже со школьной скамьи, а даже без неё устроится и спокойно работать на этих рабочих местах, но нет, они самые востребованные!

И это при том, что:

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек. Такие данные в понедельник, 29 июля, опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Не врубаетесь?!

Почти 21 млн. человек в России живут с доходом ниже прожиточного минимума, а тут ищут «днём с огнём» продавцов-кассиров и поваров, и никто не хочет туда идти!!!

Это, что 21 млн. человек вообще считать и готовить не умеют?!

Вы теперь тоже заметили, что что-то не так с этими «востребованными» профессиями?

Так что же на самом деле говорит факт, выявленный опросом?

Правильно, перед вами не самые востребованные профессии, ведь не о них вы мечтали всю жизнь, а самые низкооплачиваемые профессии и потому из тех почти 21 млн. человек в России, с доходом ниже прожиточного минимума не нашлось 980 продавцов-кассиров, 862 повара, 557 педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 488 юристов и т.д. чтобы закрыть дефицит!

Не будем обвинять организаторов опроса и самого проекта в сознательном искажении фактов, хотя мы с вами рассуждаем с позиции общего хода вещей, а значит эти выводы должны быть доступны для понимания и организаторам и аналитикам (если таковые там есть), а лучше поговорим о том, к чему может привести такая вот вольная трактовка фактов…

Кто-то скажет, что написанное выше чепуха и никак не повлияет на уровень жизни людей и будет категорически неправ!

Ведь на эти выводы будут опираться другие официальные органы - как ведь вроде всё правильно: опросили, посчитали, составили графики и диаграммы и можно правительству и дальше дуть щёки и говорить о «заботе о молодёжи, населении и предпринимателях» …

Оно (правительство) теперь может увеличить ассигнование на обучение именно этим профессиям, вбухать средства в профтехобразование именно по этому списку и выпустить новых молодых и талантливых людей в пустоту (ведь реального спроса нет, есть спрос на дешёвый труд по этим профессиям!), и соответственно миллиарды народных средств из бюджета в канализацию…

Вот скажите, мне, вы дома тоже так планируете, может вы боретесь с «сквозняками» путём устройства ещё больших «сквозняков» ?!!

И члены правительства наверно не делают глупостей дома, но вот, блин, почему такая тупость в управлении страной!!!

А потому, что «пипл хавает» и пока мы с вами не начнём спрашивать по каждому вот такому или другому случаю, нам будут показывать активность в переводе народных средств в канализацию!

Кто-то может спросить, как «спрашивать», ведь они далеко, в современном информационном мире нет такого понятия «далеко», есть слово «количество просмотров и вовлеченность», поэтому вот сейчас читая эту статью и распространяя её далее вы спрашиваете, и, если её прочитают много человек, то ложь, таких вот выводов из опросов, будет всем видна и рано или поздно всем чиновникам придётся обращать внимание на информацию и отвечать.

Кто-то может спросить: а сам что можешь предложить, имея в распоряжении такие вот факты?

Могу предложить в краткосрочной перспективе (тушение пожара), чтобы решить вопрос части из почти 21 млн. человек которые в России живут с доходом ниже прожиточного минимума:

- поднять заработную плату по профессиям с номерами 3, 5, 7, 8, 10 по этому списку «востребованности», или разве при востребованности не принято платить больше в вашем «либеральном мире»?

- другим профессиям из списка, деятельность которых зависит от выработки: 1, 2, 4, 6, 9 увеличить оплату за результат.

В долгосрочной перспективе, необходимо организация обучения новым профессиям, и это не профессии из этого списка «востребованности», это на перспективу, профессии, которые будут нужны через 10 лет, когда востребованность, в связи с цифровизацией, будет снижаться на такие профессии:

1.продавец-кассир, уже сейчас работают магазины без продавцов;

2.повар, уже сейчас автоматика готовит на уровне;

4.юрист, при дальнейшей глобализации и цифровизации такая профессия сократиться, так как у всех будет одинаковое ПО;

6.специалист по закупкам, при глобализации сетей, не будет проблемы в выборе самой сети;

9.делопроизводитель, ну это понятно, при переходе на «цифру»;

10.бухгалтер при дальнейшей глобализации и при дальнейшей цифровизации такая профессия сократиться, так как у всех будет одинаковое ПО;

Вместо послесловия.

Вы (обращаюсь к чиновникам) уже достали, то вам рабочего стажа не хватало, и вы подняли пенсионный возраст, то вы предлагаете вместо шести-дневки, пяти или четырёх-дневку.

Понятно, что даже при сокращении дней рабочей недели работяга должен будет выполнять норму, а вот вам лодырям это хорошо, вы как не работали шестидневку, так не будете работать четырёх-дневку, вы совесть имеете?

Нет! Ну-ну, отольются кошке мышкины слёзки…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/samye-vostrebovannye-professii-razve-ne-o-nih-vy-mechtali-vsiu-jizn-5d52f38af0d4f400acf88b77