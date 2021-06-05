1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 6
1950-е. В магазинах без продавцов. Когда большой ассортимент, трудно выбрать
1950-е. В магазинах без продавцов. В этом возрасте всё нравится
1950-е. В книжном магазине. Из серии «Москва и москвичи»
1950. Школа
1950. Уборка класса
1950. В школьной теплице
1950. В школе
1950. Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
1950-е. В поезде
1950-е. Метро. Уборка пылесосами
1950-е. Москва. В метро. Прощание
1950-е. В метро
1950-е. Пассажиры метро
1950-е. В метро можно встретить и охотников
1950-е. Магазин на Хорошевском шоссе. Из серии «На окраинах Москвы»
1950-е. Ночью на площади Пушкина
1950-е. Вечерняя Москва
1950-е. Танцы в колхозе. Девушки приглашают кавалеров
1950-е. У Большого театра
1950-е. Улица Горького