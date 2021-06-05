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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 6

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1950-е. В магазинах без продавцов. Когда большой ассортимент, трудно выбрать
1950-е. В магазинах без продавцов. Когда большой ассортимент, трудно выбрать

1952. В магазинах без продавцов. В этом возрасте все нравится
1950-е. В магазинах без продавцов. В этом возрасте всё нравится

1950-е. В книжном магазине. Из серии «Москва и москвичи»
1950-е. В книжном магазине. Из серии «Москва и москвичи»

1950. Школа
1950. Школа

1950. Уборка класса
1950. Уборка класса

1950. В школьной теплице
1950. В школьной теплице

1950. В школе
1950. В школе

1950. Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
1950. Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева

1950-е. В поезде
1950-е. В поезде

1950-е. Метро. Уборка пылесосами
1950-е. Метро. Уборка пылесосами

1950-е. Москва. В метро. Прощание
1950-е. Москва. В метро. Прощание

1950-е. В метро
1950-е. В метро

1950-е. Пассажиры метро
1950-е. Пассажиры метро

1950-е. В метро можно встретить и охотников
1950-е. В метро можно встретить и охотников

1950-е. Магазин на Хорошевском шоссе. Из серии «На окраинах Москвы»
1950-е. Магазин на Хорошевском шоссе. Из серии «На окраинах Москвы»

1950-е. Ночью на площади Пушкина
1950-е. Ночью на площади Пушкина

1950-е. Вечерняя Москва
1950-е. Вечерняя Москва

1950-е. Танцы в колхозе. Девушки приглашают кавалеров
1950-е. Танцы в колхозе. Девушки приглашают кавалеров

1950-е. У Большого театра
1950-е. У Большого театра

1950-е. Улица Горького
1950-е. Улица Горького

1950-1952. Стройка Куйбышевской ГЭС
1950-1952. Стройка Куйбышевской ГЭС

Источник: https://humus.livejournal.com/7793458.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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