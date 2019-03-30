Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского

1960-е. «Бдящее око», Наблюдает и все про всех знает. Комната была устроена из подворотни дома № 1.2. «Всюду жизнь»!1960-е. «Ремонт на Солянке»1960-е. Арбатский переулок, Москва1960-е. Комната холостяка. «Мама уехала отдыхать, убирать неохота». Москва1960-е. Мама шьет. Москва1960-е. Парикмахерская. Солянка, Москва1960-е. Читающий народ. Москва, «Метро. А где же еще читать – не дома же, в коммуналках! Тем более, свежие газеты – например, что нового на Пленуме ЦК КПСС!»1962. Автопортрет1962. За квасом1962. Ночное кафе, Москва, «Только в молодости, увидев силуэты вечеринки за стеклом в каплях, можно бежать через весь город за фотоаппаратом и штативом, мокнуть ночью, порвать пленку при перемотке и все-таки отпечатать последний кадр»1962. Три товарища. Яузский бульвар, Москва. «Все жили в коммуналках, а судьбы этих трех все равно угадываются. Интересно, как все повернулось на самом деле»1963. «Ботиночки Ильича».1963. «Дождь на Курском вокзале».1963. Двор на Пятницкой, Москва,1963. Семечки, Москва. Рынок на площади Павелецкого вокзала1963. Старик с портфелем. Павелецкий вокзал, Москва1963. Новый год в НИИ. Москва, «Тогда и небо было голубее, и девушки красивее и моложе. Теперь вообще-то так же, но только не для нас!»1964. Перемена экспозиции. Хрущева убрали1965. Ростовские купола. «Время неподвижно, мужики тоже. Купола – вечны»1968. Бабушка и внучек. Тбилиси1968. Дворник на проспекте Ленина. Тбилиси1968. Львов1968. Чехословакия – наша!1969. «С работы»1969. «Серьезное дело». Эти уж точно ничего и никого вокруг не замечали, не то, что фотографа! Ярославль1969. Двор с велосипедом. Майские праздники. Безмятежность и покой разлиты в воздухе. Начало весны. Ярославль

Источник: https://humus.livejournal.com/6542724.html