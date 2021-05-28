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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2

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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1

1940. В ЦПКиО перед войной. Смелый ход!
1940. В ЦПКиО перед войной. Смелый ход!

1940. В ЦПКиО перед войной
1940. В ЦПКиО перед войной

1940. В ЦПКиО перед войной.
1940. В ЦПКиО перед войной

1940. Детская железная дорога
1940. Детская железная дорога

1940. В детском саду
1940. В детском саду

1940. Детский туризм
1940. Детский туризм

1940. Индустриальный Урал
1940. Индустриальный Урал

1940. Летний отдых
1940. Летний отдых

1940. В учебной аудитории
1940. В учебной аудитории

1940. Москва и москвичи. В парке
1940. Москва и москвичи. В парке

1940-е. Москва вечерняя. Кинотеатр «Новости дня»
1940-е. Москва вечерняя. Кинотеатр «Новости дня»

1940-е. Москва ночью (1)
1940-е. Москва ночью

1940-е. Москва ночью (2)
1940-е. Москва ночью

1940-е. Москва ночью (3)
1940-е. Москва ночью

1940-е. Спасская башня ночью
1940-е. Спасская башня ночью

1941. Комендантский патруль у Моссовета
1941. Комендантский патруль у Моссовета

1941.У Дома правительства
1941.У Дома правительства

1941. Москва фронтовая. На Можайском шоссе у Кутузовской избы
1941. Москва фронтовая. На Можайском шоссе у Кутузовской избы

1941. Переноска газгольдеров по улицам Москвы
1941. Переноска газгольдеров по улицам Москвы

1941. Сельское хозяйство в годы войны. Сортировка семян
1941. Сельское хозяйство в годы войны. Сортировка семян

1941.Сельское хозяйство в годы войны
1941.Сельское хозяйство в годы войны

1941. Сельское хозяйство в годы войны для Красной Армии. Все для фронта!
1941. Сельское хозяйство в годы войны для Красной Армии. Все для фронта!

1941. Химическое звено проводит учебную дегазацию «зараженной» местности (на первом плане - домохозяйка т. Панкратова дегазирует стену дома), июнь
1941. Химическое звено проводит учебную дегазацию «зараженной» местности (на первом плане – домохозяйка т. Панкратова дегазирует стену дома), июнь

1941. Фронтовая Москва
1941. Фронтовая Москва

1941. Москва фронтовая. На Бережковской набережной у Бородинского моста
1941. Москва фронтовая. На Бережковской набережной у Бородинского моста

1941. Москва в 1941 г. В переулках Смоленского рынка
1941. Москва в 1941 г. В переулках Смоленского рынка

1941. Москва в 1941 г. 200 метров от Кремля
1941. Москва в 1941 г. 200 метров от Кремля

1941. Баррикадные заграждения между домов
1941. Баррикадные заграждения между домов
Источник: https://humus.livejournal.com/7784936.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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