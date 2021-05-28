1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1940. В ЦПКиО перед войной. Смелый ход!
1940. В ЦПКиО перед войной
1940. В ЦПКиО перед войной
1940. Детская железная дорога
1940. В детском саду
1940. Детский туризм
1940. Индустриальный Урал
1940. Летний отдых
1940. В учебной аудитории
1940. Москва и москвичи. В парке
1940-е. Москва вечерняя. Кинотеатр «Новости дня»
1940-е. Москва ночью
1940-е. Москва ночью
1940-е. Москва ночью
1940-е. Спасская башня ночью
1941. Комендантский патруль у Моссовета
1941.У Дома правительства
1941. Москва фронтовая. На Можайском шоссе у Кутузовской избы
1941. Переноска газгольдеров по улицам Москвы
1941. Сельское хозяйство в годы войны. Сортировка семян
1941.Сельское хозяйство в годы войны
1941. Сельское хозяйство в годы войны для Красной Армии. Все для фронта!
1941. Химическое звено проводит учебную дегазацию «зараженной» местности (на первом плане – домохозяйка т. Панкратова дегазирует стену дома), июнь
1941. Фронтовая Москва
1941. Москва фронтовая. На Бережковской набережной у Бородинского моста
1941. Москва в 1941 г. В переулках Смоленского рынка
1941. Москва в 1941 г. 200 метров от Кремля
1941. Баррикадные заграждения между домов