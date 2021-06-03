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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 5

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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 4

1950. Москва и москвичи
1950. Москва и москвичи

1950. Вот твой класс, твоя парта. Здесь ты будешь учиться, - говорит педагог будущей первокласснице
1950. «Вот твой класс, твоя парта. Здесь ты будешь учиться», – говорит педагог будущей первокласснице»

1950. Кинотеатр «Метрополь». Неделя венгерских фильмов
1950. Кинотеатр «Метрополь». Неделя венгерских фильмов

1950. На набережной
1950. На набережной

1950. Перетягивание каната
1950. Перетягивание каната

1950. У дачного поезда
1950. У дачного поезда

1950. Шашки в дороге
1950. Шашки в дороге”

1950. Дети в кукольном театре
1950. Дети в кукольном театре

1950-е. Только милиционер подскажет правильный путь
1950-е. Только милиционер подскажет правильный путь

1950-е. Театр в колхозе
1950-е. Театр в колхозе

1950-е. На отдыхе
1950-е. На отдыхе

1950-е. Москва и москвичи

1950-е. Москва и москвичи. У шахматного клуба

1950-е. Москва вечером. «Метрополь»

1950-е. Зимние забавы

1950-е. Дачники. На поезд

1950-е. В парках

1950-е. В магазинах без продавцов. Мамины помощницы

1950-е. Аллея славы

1950-е. В метро. В подарок для детей
Источник: https://humus.livejournal.com/7791611.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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