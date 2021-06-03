1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 5
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 4
1950. Москва и москвичи
1950. «Вот твой класс, твоя парта. Здесь ты будешь учиться», – говорит педагог будущей первокласснице»
1950. Кинотеатр «Метрополь». Неделя венгерских фильмов
1950. На набережной
1950. Перетягивание каната
1950. У дачного поезда
1950. Шашки в дороге”
1950. Дети в кукольном театре
1950-е. Только милиционер подскажет правильный путь
1950-е. Театр в колхозе
1950-е. На отдыхе