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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3

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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2

1941. У Дорогомиловской заставы
1941. У Дорогомиловской заставы

1945. Военные на Красной площади
1945. Военные на Красной площади

1945. Конец войны. Утро на улицах Москвы
1945. Конец войны. Утро на улицах Москвы

1946-1949. Буфет в метро
1946-1949. Буфет в метро

1946-1949. Вечером у Большого театра
1946-1949. Вечером у Большого театра

1946-1949. Военный парад на Красной площади
1946-1949. Военный парад на Красной площади

1946-1949. Девушки на параде
1946-1949. Девушки на параде

1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога

1946-1949. Детская железная дорога.2
1946-1949. Детская железная дорога

1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога

1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога

1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога

1946-1949. Станция метро «Кировская»
1946-1949. Станция метро «Кировская»

1946-1949. Торжественное заседание на заводе
1946-1949. Торжественное заседание на заводе

1947. Москва вечером. Тридцать лет Октября
1947. Москва вечером. Тридцать лет Октября

1947. Москва
1947. Москва

1948. Праздничная Москва
1948. Праздничная Москва

1949. Панорама строительства на Песчаной улице
1949. Панорама строительства на Песчаной улице

1949. Свиноферма
1949. Свиноферма

1949. Зоотехник М.К.Маркова (слева) и старший селекционер Г.Ф.Манохина производят обмер породистой свиньи из колхоза «Верный путь»
1949. Зоотехник М.К.Маркова (слева) и старший селекционер Г.Ф.Манохина производят обмер породистой свиньи из колхоза «Верный путь»
Источник: https://humus.livejournal.com/7787116.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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