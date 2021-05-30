1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
1941. У Дорогомиловской заставы
1945. Военные на Красной площади
1945. Конец войны. Утро на улицах Москвы
1946-1949. Буфет в метро
1946-1949. Вечером у Большого театра
1946-1949. Военный парад на Красной площади
1946-1949. Девушки на параде
1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Детская железная дорога
1946-1949. Станция метро «Кировская»
1946-1949. Торжественное заседание на заводе
1947. Москва вечером. Тридцать лет Октября
1947. Москва
1948. Праздничная Москва
1949. Панорама строительства на Песчаной улице
1949. Свиноферма
1949. Зоотехник М.К.Маркова (слева) и старший селекционер Г.Ф.Манохина производят обмер породистой свиньи из колхоза «Верный путь»
Героическое поколение наших предков.
СССР после войны:
https://m.vk.com/video457347333_456239043