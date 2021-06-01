1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 4
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3
1949. Москва вечером
1949. Есть о чем подумать трудящимся Москвы
1949. Старинные друзья
1949. На прогулку. Подмосковье
1949. Лауреаты Сталинской премии Г.Ф.Манохина, В.М.Федоринов и В.Ф.Князев осматривают стадо Брейтовских свиней колхоза «Луч коммунизма»
1949. Москва. Перед Новым годом. Пушкинская площадь
1949. Московское метро
1949. Москва. В метро
1949. Контроль в метро. Механизация трудоемких работ
1949. В метро. Встреча
1949. Химки
1949. Буерный спорт
1949. Строительство Москвы
1949. Юные фигуристы. Фигурные упражнения быстро разрисовывают лед катка
1949. Москва вечером
1949-1950. Москва. Реставраторы
1949-1950. На стадион
1949-1950. Семья
1949-1950. Студенты (школа рабочей молодежи)
1954. У Театра эстрады вечером