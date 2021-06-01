Главная » История, Творчество

1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 4

102 0


1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3

1949. Москва вечером.
1949. Москва вечером

1949. Есть о чем подумать трудящимся Москвы
1949. Есть о чем подумать трудящимся Москвы

1949. Старинные друзья
1949. Старинные друзья

1949. На прогулку. Подмосковье
1949. На прогулку. Подмосковье

1949. Лауреаты Сталинской премии Г.Ф.Манохина, В.М.Федоринов и В.Ф.Князев осматривают стадо Брейтовских свиней колхоза «Луч коммунизма»
1949. Лауреаты Сталинской премии Г.Ф.Манохина, В.М.Федоринов и В.Ф.Князев осматривают стадо Брейтовских свиней колхоза «Луч коммунизма»

1949. Москва. Перед Новым годом. Пушкинская площадь
1949. Москва. Перед Новым годом. Пушкинская площадь

1949. Московское метро
1949. Московское метро

1949. Москва. В метро
1949. Москва. В метро

1949. Контроль в метро. Механизация трудоемких работ
1949. Контроль в метро. Механизация трудоемких работ

1949. В метро. Встреча
1949. В метро. Встреча

1949. Химки
1949. Химки

1949. Буерный спорт
1949. Буерный спорт

1949. Строительство Москвы
1949. Строительство Москвы

1949. Юные фигуристы. Фигурные упражнения быстро разрисовывают лед катка
1949. Юные фигуристы. Фигурные упражнения быстро разрисовывают лед катка

1949. Москва вечером
1949. Москва вечером

1949-1950. Москва. Реставраторы
1949-1950. Москва. Реставраторы

1949-1950. На стадион
1949-1950. На стадион

1949-1950. Семья
1949-1950. Семья

1949-1950. Студенты (школа рабочей молодежи)
1949-1950. Студенты (школа рабочей молодежи)

1949. У Театра эстрады вечером
1954. У Театра эстрады вечером
Источник: https://humus.livejournal.com/7789506.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 3
1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
32 редкие фотографии, демонстрирующие повседневную жизнь в Советском Союзе
Образ учителя в советском и современном российском кинематографе
СОВЕТСКИЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВОВ ДЕНВЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика. 1850-1870-е
1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru